Robbie Keane feladta a leckét a Tottenham vezetőinek, hétfőig döntenek róla

A világ 9. legértékesebb – 877 millió euróra (332 milliárd forint) taksált – játékoskeretével rendelkezik a Tottenham Hotspur, és bár a Bajnokok Ligája alapszakaszát a 4. helyen zárva megmutatta az erejét, az angol Premier League-ben lassan a kiesés ellen kell küzdenie. Nem csoda, hogy a tavaly nyáron menesztett Ange Postecoglou helyére kinevezett dán vezetőedzőt, Thomas Frankot az utóbbi két évtized leggyengébb eredménysora miatt máris kirúgták a londoni klubvezetők. Az új edzőjelöltek közé sorolják Robbie Keane-t, a Ferencváros ír szakvezetőjét is, mint a klubnál játékosként nagyot alkotott, feltörekvő trénert. Csakhogy a Fradit nem hagyná el csak úgy.

Robbie Keane (balra) és Mauricio Pochettino egy 2023-as jótékonysági gálameccsen: csak az argentin álomjelölt érkezéséig nem vállalná a Spurst a Fradi-edző Fotó: PA Images

Keane a szerdai, Csákvár elleni Magyar Kupa-negyeddöntő után, az M4 Sport élő adásában indulatosan csak annyit válaszolt a Spursszel kapcsolatos kérdésre, hogy „spekulációkkal nem foglalkozik”, majd otthagyta a riportert. Angliai sajtóhírek szerint ugyanakkor gyorsan több lehet számára alaptalan találgatásnál a Tottenham-lehetőség. Kérdés, akkor mit szól Keane, ha a futballpályafutása legjelentősebb állomására – két etapban (2002-08 és 2009-11) összesen 306 tétmeccsen 122 gólt szerzett a londoniaknál – hívják vissza, immár menedzsernek. Ennél azonban bonyolultabb a helyzet.

Robbie Keane nem kér az átmeneti megoldásból

Az edzőjelöltek között van, aki szabad – ilyen például a Marseille-ből éppen távozott Roberto De Zerbi, a 2024-es barcelonai távozása óta munkanélküli Xavi, vagy éppen a korábbi lipcsei tréner, Marco Rose –, de a legkomolyabb kiszemeltek csak a következő szezontól elérhetőek. Ilyen például a favoritként emlegetett Mauricio Pochettino (az amerikai válogatott argentin kapitánya csak a nyári világbajnokság után állhatna munkába a Spursnél), a Fulham-edző Marco Silva és a Bournemouth-nál dolgozó Andoni Iraola. Utóbbiak esetében felmerülhet, hogy nyárig Keane vegye át a Tottenham szakmai irányítását – ám a Telegraph értesülése szerint Pochettino vagy más „kispadmelegítőjének”, azaz csak ideiglenesen megbízott edzőnek nem hagyná itt a bajnoki címvédésért és az Európa-liga nyolcaddöntőjéért küzdő Fradit.