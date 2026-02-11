„Ilyenekkel nem foglalkozom” - Robbie Keane égető kérdésre reagált a Fradi kupameccse után

Gond nélkül jutott be a Ferencváros a labdarúgó-Magyar Kupa negyeddöntőjébe, a zöld-fehérek a szerencsés sorsolásnak köszönhetően a Békéscsaba után újabb NB II-es ellenfelet fogadhattak odahaza: ezúttal a Csákvár látogatott a Groupama Arénába. A Fradi semmit nem bízott a véletlenre, Robbie Keane együttese már az első félidőben 4-0-ra vezetett. Lenny Joseph duplázott, betalált még Kristoffer Zachariassen és Cadu is. A Fradi-Csákvár meccs második félidejében nem született gól, így a Fradi 4-0-ra verte a Csákvárt.

Nem okozott gondot a Fradinak a Csákvár Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport /

Robbie Keane vezetőedző arra lehetett büszke, hogy a harmadik kupameccsén sem kapott gólt.

„Azt kértem a fiúktól, hogy tiszteljék az ellenfelet, de tegyék oda magukat” - mondta az ír szakember, aki röviden reagált arra, hogy szóba került a neve a Tottenham csapatánál.

Ezek spekulációk. Ilyenekkel nem foglalkozom.

Megvan a Fradi következő ellenfele

Az FTC a negyeddöntőben a Kazincbarcika ellen lép pályára, az NB I újonca az Ajkát verte a tizenhat között 1-0-ra.