„Grubernek több játékpercet adnék” - nem kertelt a Fradi korábbi sztárja
A bőség zavara a Fradinál. Varga Barnabás helyére öt futballista a jelölt a Ferencváros, ám a klub egykori válogatott játékosa, Mucha József szerint nehéz köztük választani.
A Fradi egykori hatszoros válogatott középpályása, Mucha József a Metropolnak elmondta, hiába igazol új csatárokat a Ferencváros, az AEK Athénhoz távozott Varga Barnabást nehéz lesz pótolni.
A Győr elleni első idei bajnokin a Diósgyőrtől érkezett gyors Elton Acolatse, továbbá a Celiktől megvásárolt Franko Kovacevic is bemutatkozott. Előbbi szeret mélységből indulni, viszont a kapura kevésbé veszélyes. Kovacevicről két meccs alapján korai véleményt mondani, de ügyesnek tűnik a kapu előtti helyzetekben, jól cselez
– magyarázta Mucha.
Mucha József inkább Gruberre szavaz
Bevallotta: abban hitt, hogy az ETO FC ellen a válogatott Gruber Zsombor a kezdőcsapatban kap helyet. Nem így történt. Aztán a 20. fordulóban a Paks elleni győztes góljával bebizonyította, ha több játékpercet kap, lehet rá számítani. Lenny Joseph gyorsasága – mint mindig - feltűnő, de a gólhelyzetek értékesítése nem az erőssége.
Yusuf Bamidele fizikai adottságai, mutatói a legjobbak, de hogy ezzel ötösfogattal miként "sakkozik” Robbie Keane vezetőedző, azt csak ő tudja
– mondta az FTC-vel kétszeres bajnok Mucha. Ifjabb Lisztes Krisztián is szóba jöhet a támadósor bármelyik posztján, őt a korábbi Fradi-klasszis melegíteni látta a Győr elleni bajnokin.
Az édesapját kedveltem, remek játékos volt. Szeretném azt hinni, hogy a fia még jelentősebb szorgalommal veti magát az edzésmunkába
– jegyezte meg a kis Lisztesről.
