Varga Barnabás után újabb csatár távozhat a Fraditól

Szeptemberben még hősként ünnepelték az Európa-ligában, most már akár le is mondhat a Fradi Alekszandar Pesicsről. A szerb csatár 2023 nyarán érkezett a zöld-fehérekhez, ahol Varga Barnabás posztriválisa volt, s gyakran váltották egymást a kezdőcsapatban. Most nagy esély van arra, hogy a játékos távozik a klubtól.

Alekszandar Pesics jó eséllyel nem marad a Fradiban (Fotó: Török Attila)

Pesics a szezonban 18 tétmeccsen játszott a Ferencvárosban, a legemlékezetesebb pillanata a Plzen elleni Európa-liga meccsen volt. Akkor a 95. percben az ő góljával egyenlített a Fradi (1-1). Utoljára decemberben a Rangers ellen lépett pályára, csereként egy percet kapott. Noha Varga Barnabás eligazolt, a posztján jelenleg öten is megelőzik Pesicset. Robbie Keane vezetőedző idén az edzőtáborba sem vitte el, ez már egy jel volt arra, hogy az FTC-nél várják Pesicsért a kérőket. Nos, szlovák lapértesülés szerint a felvidéki Dunaszerdahely leigazolná a játékost. A Ferencváros ügyeiben bennfentes ulloi129.hu internetes oldal nem tud a DAC érdeklődéséről, ám hozzáteszik, a klub nem bánná, ha jönne egy ajánlat.

Alekszandar Pesics balhéi a Fradiban

Pesics nem csak a gólokkal hívta fel magára a figyelmet. 2024 tavaszán kikerült a keretből, miután egy edzésen összetűzésbe keveredett Dibusz Dénes csapatkapitánnyal. Tavaly tavasszal Diósgyőrben Pesics Varga Barnabással veszett össze azon, hogy melyikük végezze el a tizenegyest. Akkor Pesicset csapattársai rángatták ki a tizenhatoson belülről, majd Keane Varga gólja után le is cserélte a szerb csatárt.

Íme a diósgyőri eset videón