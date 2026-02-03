RETRO RÁDIÓ

Varga Barnabás után újabb csatár távozhat a Fraditól

A szerb támadó idén esélyt sem kapott a zöld-fehéreknél. Alekszandar Pesics neve legutóbb Dunaszerdahelyen merült fel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 19:00
alekszandar pesics fradi ferencváros robbie keane

Szeptemberben még hősként ünnepelték az Európa-ligában, most már akár le is mondhat a Fradi Alekszandar Pesicsről. A szerb csatár 2023 nyarán érkezett a zöld-fehérekhez, ahol Varga Barnabás posztriválisa volt, s gyakran váltották egymást a kezdőcsapatban. Most nagy esély van arra, hogy a játékos távozik a klubtól.

Alekszandar Pesics a Fradi mezében
Alekszandar Pesics jó eséllyel nem marad a Fradiban (Fotó: Török Attila)

Pesics a szezonban 18 tétmeccsen játszott a Ferencvárosban, a legemlékezetesebb pillanata a Plzen elleni Európa-liga meccsen volt. Akkor a 95. percben az ő góljával egyenlített a Fradi (1-1). Utoljára decemberben a Rangers ellen lépett pályára, csereként egy percet kapott. Noha Varga Barnabás eligazolt, a posztján jelenleg öten is megelőzik Pesicset. Robbie Keane vezetőedző idén az edzőtáborba sem vitte el, ez már egy jel volt arra, hogy az FTC-nél várják Pesicsért a kérőket. Nos, szlovák lapértesülés szerint a felvidéki Dunaszerdahely leigazolná a játékost. A Ferencváros ügyeiben bennfentes ulloi129.hu internetes oldal nem tud a DAC érdeklődéséről, ám hozzáteszik, a klub nem bánná, ha jönne egy ajánlat.

Alekszandar Pesics balhéi a Fradiban

Pesics nem csak a gólokkal hívta fel magára a figyelmet. 2024 tavaszán kikerült a keretből, miután egy edzésen összetűzésbe keveredett Dibusz Dénes csapatkapitánnyal. Tavaly tavasszal Diósgyőrben Pesics Varga Barnabással veszett össze azon, hogy melyikük végezze el a tizenegyest. Akkor Pesicset csapattársai rángatták ki a tizenhatoson belülről, majd Keane Varga gólja után le is cserélte a szerb csatárt.

Íme a diósgyőri eset videón

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu