Kitálalt a látnok: március 18-án alapjaiban változik meg a világ
Csodás jelenések történtek egy bosznia-hercegovinai kis faluban 45 évvel ezelőtt. Egy csoport kisgyereknek fényárban úszó női alak jelent meg, aki titkokat bízott rájuk. A Szűz Mária-jelenések egyik legkülönösebb titka szerint március 18-án történni fog valami. De vajon mi?
Medjugorje egy Bosznia-Hercegovinában található kis település, amit az 1980-as évek óta különösen fontos zarándokhelyként tartanak számon a katolikus hívők. Itt történtek ugyanis 1981 nyarától kezdve azok a Szűz Mária-jelenések, amit helyi gyerekek észleltek. Egyikőjüknek elmondta: egy márciusi napon valami hatalmas dolog fog történni.
Kezdetben senki nem hitt a gyerekeknek
Az első jelenést két kislány, Ivanka és Mirjana élte át, akik csak egy szokványos nyári sétára indultak a közelben lévő hegyekbe. Séta közben egyszer csak egy ragyogó, fiatal női alakra lettek figyelmesek. Azonnal felismerték, hogy a női alak nem más, mint a Szűzanya, aki egy ezüstszürke ruhában, égszínkék szemekkel és fehér fátyollal jelent meg előttük. Karjában egy kisgyermeket tartott, akit fátylával takart el.
A kislányok nagyon megrémültek, nem mertek közelebb lépni a női alakhoz, a jelenés pedig rövidesen el is tűnt. Hazaérve elmesélték szüleiknek, hogy mit láttak, de senki nem hitt nekik. A szülők azt mondták, ilyennel nem szabad viccelődni és azonnal menjenek a templomba gyónni. Másnap azonban a gyerekeket kíváncsiságuk visszacsalogatta ugyanarra a helyre, ahol előtte nap látták a Szűzanyát, ekkor már több barátjukat és magukkal vitték. Mindenki legnagyobb megdöbbenésére újra ott találták a fényes női alakot.
A gyerekek szerint a Szűzanya 20 évesnek tűnt, nyúlánk, arányos testalkatú, szépségét pedig nem lehet szavakba foglalni. Hangja olyan csengő hangzású, hogy nehéz elmondani annak, aki nem hallotta. Szeme olyan kék árnyalatú volt, amilyet még sohasem láttak.
Amint híre ment a jelenéseknek, kíváncsiskodók ezrei lepték el a várost. Voltak, akik szintén látták a fényes női alakot, mások viszont úgy gondolták, a gyerekek őrültek. Azt is elérték, hogy a gyerekeket pszichiátriára szállítsák és azt is meg akarták tiltani, hogy iskolába járjanak. Ettől függetlenül a jelenések folytatódtak, Szűz Mária pedig 10-10 titkot bízott rájuk, amiknek a tartalmát máig nem fedték fel, még egymásnak sem. Egy kivételével. A harmadik titok a következő:
A jelenés helyén majd megjelenik egy tartós, megsemmisíthetetlen jel, hogy így mindenki, elsősorban pedig a hitetlenek is láthassák. Mind a hat látnok tudja, hogy milyen jel lesz ez, négyen közülük a megvalósulás dátumát is ismerik. E jelhez majd sok csodás gyógyulás fog kapcsolódni, amikor megtörténik, akkor pedig kevés idő marad a megtérésre.
Mirjana súlyos titkot őriz március 18-ról
Az egyik kiválasztott, Mirjana annyit elárulhatott, hogy valamelyik év március 18-án a Szűzanya gyökeresen meg akarja változtatni a világot. Hogy a titok pontosan mikor fog kibontakozni, azt a látnokon kívül senki nem tudja.
Csak amikor a titkokban szereplő dolgok kezdenek bekövetkezni, akkor fogja a világ megérteni, hogy miért választotta a Szűzanya március 18-át. A dátum jelentősége egyértelmű lesz
— írja a nő Szívem győzedelmeskedni fog című könyvében, egy interjúban pedig így fogalmazott:
A hetedik titok nagyon nyugtalanít. Nem sokat árulhatok el a titkokról, de ezt elmondhatom: Szűzanya a világ megváltoztatását tervezi. Nem azért jött, hogy bejelentse pusztulásunkat; azért jött, hogy megmentsen minket, és a Fiával együtt győzedelmeskedni fog a gonosz felett
— szögezte le a látnok.
A Szűz Mária-jelenések helyszíne elismert zarándokhely lett
A kezdeti jelenések óta számtalan csoda kapcsolódik Medjugorjéhez. Máig vannak, akik látják ott Szűz Máriát, például a fiatal magyar lánynak, Júliának is megjelent.
- Volt, aki a mennyországba kapott itt betekintést, másnak sikerült megérinteni a Szűzanyát, de olyan is volt, hogy megnyílt az ég és nagy fényesség áradt a hegyre.
- Többen látták, hogy a Križevac hegyen álló kereszt eltűnt, majd visszatérve elkezdett forogni.
- Medugorje csodálatos gyógyulások helyszíne. Van, aki a látását nyerte itt vissza, más krónikus betegségéből, vagy szenvedélybetegségéből gyógyult ki.
