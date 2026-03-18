Kitálalt a látnok: március 18-án alapjaiban változik meg a világ

Medjugorje egy Bosznia-Hercegovinában található kis település, amit az 1980-as évek óta különösen fontos zarándokhelyként tartanak számon a katolikus hívők. Itt történtek ugyanis 1981 nyarától kezdve azok a Szűz Mária-jelenések, amit helyi gyerekek észleltek. Egyikőjüknek elmondta: egy márciusi napon valami hatalmas dolog fog történni.

A Szűz Mária-jelenések tiszteletére szobrot állítottak a város főterére, ahova a mai napig hívek ezrei zarándokolnak el

Kezdetben senki nem hitt a gyerekeknek

Az első jelenést két kislány, Ivanka és Mirjana élte át, akik csak egy szokványos nyári sétára indultak a közelben lévő hegyekbe. Séta közben egyszer csak egy ragyogó, fiatal női alakra lettek figyelmesek. Azonnal felismerték, hogy a női alak nem más, mint a Szűzanya, aki egy ezüstszürke ruhában, égszínkék szemekkel és fehér fátyollal jelent meg előttük. Karjában egy kisgyermeket tartott, akit fátylával takart el.

A kislányok nagyon megrémültek, nem mertek közelebb lépni a női alakhoz, a jelenés pedig rövidesen el is tűnt. Hazaérve elmesélték szüleiknek, hogy mit láttak, de senki nem hitt nekik. A szülők azt mondták, ilyennel nem szabad viccelődni és azonnal menjenek a templomba gyónni. Másnap azonban a gyerekeket kíváncsiságuk visszacsalogatta ugyanarra a helyre, ahol előtte nap látták a Szűzanyát, ekkor már több barátjukat és magukkal vitték. Mindenki legnagyobb megdöbbenésére újra ott találták a fényes női alakot.

A gyerekek szerint a Szűzanya 20 évesnek tűnt, nyúlánk, arányos testalkatú, szépségét pedig nem lehet szavakba foglalni. Hangja olyan csengő hangzású, hogy nehéz elmondani annak, aki nem hallotta. Szeme olyan kék árnyalatú volt, amilyet még sohasem láttak.

Amint híre ment a jelenéseknek, kíváncsiskodók ezrei lepték el a várost. Voltak, akik szintén látták a fényes női alakot, mások viszont úgy gondolták, a gyerekek őrültek. Azt is elérték, hogy a gyerekeket pszichiátriára szállítsák és azt is meg akarták tiltani, hogy iskolába járjanak. Ettől függetlenül a jelenések folytatódtak, Szűz Mária pedig 10-10 titkot bízott rájuk, amiknek a tartalmát máig nem fedték fel, még egymásnak sem. Egy kivételével. A harmadik titok a következő: