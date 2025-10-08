Ma van a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe: mit is jelent mindez?

A Magyarok Nagyasszonya (latinul: Patrona Hungariae) Szűz Mária egyik elnevezése, amelyik kifejezi különleges kapcsolatát Magyarországgal. A magyar katolikus egyház október 8-án emlékezik meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Ilyenkor a papság és a hívek Mária közbenjárását kérik Magyarországért és a magyar nemzetért. Az ünnepet 1896-óta tartjuk, arra emlékezve, hogy Szent István király a halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát – olvasható a Wikipédián. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták át nemzedékről nemzedékre. Majd Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére XII. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett ennek. 1980-ban például II. János Pál pápa ezen a napon szentelte fel a Szent Péter bazilika altemplomában az új magyar kápolnát, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére.

Ez az ünnep a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról szól (Fotó: Hámori Gyula / Fortepan)

123 éve ezen a napon adták át az Országházat

A Steindl Imre által tervezett Országházat – amit ma parlamentként emleget mindenki – 1902-ben ezen a napon adták át. Az épület Steindl Imre legfőbb műve, egyben Budapest egyik építészeti szimbóluma is, amit 1885-ben kezdtek el építeni. Az épület teljes befejezését a művész már nem érhette meg.

Október 8-a a dalszerzők napja is

A dalszerzők napját Magyarországon először 2018-ban az Artisjus Egyesület hívta életre azzal a céllal, hogy felhívja a közönség figyelmét a zenei produkciók mögött dolgozó dalszerzőkre, zenei alkotókra, az értékteremtő munkájukra, és a dalok értékközvetítő szerepére. A dátum azért október, mert 1965-ben, a kultikus Bosch klubban ekkoriban játszották először közönség előtt az első magyar nyelvű rockdalt, Bródy János és Szörényi Levente Óh, mondd című dalát az Illés együttes előadásában.

80 éve hunyt el a Bambi szerzője

Felix Salten magyar származású osztrák író, a Bambi szerzője 1945-ben ezen a napon hunyt el. Eredeti neve Salzmann Zsigmond volt. Nevét 1923-ban írt munkája, a Bambi tette világhírűvé. Németországban 1936-ban betiltották a könyveit. Két évvel ezután Bécsből menekülnie kellett és Zürichbe költözött.