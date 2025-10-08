Ma van a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe: mit is jelent mindez?

A mai jeles nap eredettörténetében szerepel István király, a korona és több pápa is. A Magyarok Nagyasszonyának ünnepe egy vallási ünnep, amit évszázadok óta megtartanak. Mutatjuk, mi történik ilyenkor!
A Magyarok Nagyasszonya (latinul: Patrona Hungariae) Szűz Mária egyik elnevezése, amelyik kifejezi különleges kapcsolatát Magyarországgal. A magyar katolikus egyház október 8-án emlékezik meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Ilyenkor a papság és a hívek Mária közbenjárását kérik Magyarországért és a magyar nemzetért. Az ünnepet 1896-óta tartjuk, arra emlékezve, hogy Szent István király a halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát – olvasható a Wikipédián. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták át nemzedékről nemzedékre. Majd Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére XII. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett ennek. 1980-ban például II. János Pál pápa ezen a napon szentelte fel a Szent Péter bazilika altemplomában az új magyar kápolnát, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére.
A Steindl Imre által tervezett Országházat – amit ma parlamentként emleget mindenki – 1902-ben ezen a napon adták át. Az épület Steindl Imre legfőbb műve, egyben Budapest egyik építészeti szimbóluma is, amit 1885-ben kezdtek el építeni. Az épület teljes befejezését a művész már nem érhette meg.
A dalszerzők napját Magyarországon először 2018-ban az Artisjus Egyesület hívta életre azzal a céllal, hogy felhívja a közönség figyelmét a zenei produkciók mögött dolgozó dalszerzőkre, zenei alkotókra, az értékteremtő munkájukra, és a dalok értékközvetítő szerepére. A dátum azért október, mert 1965-ben, a kultikus Bosch klubban ekkoriban játszották először közönség előtt az első magyar nyelvű rockdalt, Bródy János és Szörényi Levente Óh, mondd című dalát az Illés együttes előadásában.
Felix Salten magyar származású osztrák író, a Bambi szerzője 1945-ben ezen a napon hunyt el. Eredeti neve Salzmann Zsigmond volt. Nevét 1923-ban írt munkája, a Bambi tette világhírűvé. Németországban 1936-ban betiltották a könyveit. Két évvel ezután Bécsből menekülnie kellett és Zürichbe költözött.
Aradszky László táncdalénekes 2017-ben ezen a napon hunyt el. Vécsey Ernő és Balassa Tamás tanítványa volt. 1962-ben a Tessék választani tánczenei verseny győztese lett, 1967-ben előadói díjat nyert a táncdalfesztiválon. Az első magyar aranylemezt ő kapta az Isten véled édes Piroskám című lemezért, majd a Pókháló van már az ablakon és az Annál az első ügyetlen csóknál, drágám is aranylemez lett.
Sólyom László volt köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság első elnöke, jogtudós, az MTA rendes tagja 2023. október 8-án hunyt el. 2005. augusztus 5. és 2010. augusztus 5. között volt a Magyar Köztársaság elnöke, a személyhez fűződő jogok és az alkotmányos alapjogok kutatója volt, munkássága jelentős volt a rendszerváltás utáni jogrend megerősítésében.
A koponyeg.hu szerint szerdán délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.
A K-Comics World kiállítás egész hónapban várja a látogatókat – október 8-án és 22-én ráadásul egy ingyenes tárlatvezetéssel karöltve ismerhetjük meg a koreai digitális képregények hazai és nemzetközi sikerének történetét. A Koreai Kulturális Központban megrendezett tárlat fókuszában két webtoon, azaz digitális képregény áll: A Your Letter és a Dark Moon: The Blood Altar. Részleteket ITT olvashatsz.
2025. október 8–19. között immár 22. alkalommal rendezik meg a Budapest Design Week-et. Ez alkalomból a magyar design legizgalmasabb alkotói és projektjei várják a látogatókat kiállításokkal, workshopokkal, előadásokkal és közösségi élményekkel Budapesten mintegy 130 eseményen, illetve 9 másik városban is. A programok teljes listája itt érhető el.
