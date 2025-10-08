RETRO RÁDIÓ

Ma van a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe: mit is jelent mindez?

A mai jeles nap eredettörténetében szerepel István király, a korona és több pápa is. A Magyarok Nagyasszonyának ünnepe egy vallási ünnep, amit évszázadok óta megtartanak. Mutatjuk, mi történik ilyenkor!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 06:30
ez lesz ma Nagyboldogasszony-templom Országház

A Magyarok Nagyasszonya (latinul: Patrona Hungariae) Szűz Mária egyik elnevezése, amelyik kifejezi különleges kapcsolatát Magyarországgal. A magyar katolikus egyház október 8-án emlékezik meg a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról. Ilyenkor a papság és a hívek Mária közbenjárását kérik Magyarországért és a magyar nemzetért. Az ünnepet 1896-óta tartjuk, arra emlékezve, hogy Szent István király a halála előtt Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát – olvasható a Wikipédián. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták át nemzedékről nemzedékre. Majd Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére XII. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett ennek. 1980-ban például II. János Pál pápa ezen a napon szentelte fel a Szent Péter bazilika altemplomában az új magyar kápolnát, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére.

ünnep
Ez az ünnep a Szűzanya magyarokat oltalmazó pártfogásáról szól (Fotó: Hámori Gyula /  Fortepan)

123 éve ezen a napon adták át az Országházat

A Steindl Imre által tervezett Országházat – amit ma parlamentként emleget mindenki – 1902-ben ezen a napon adták át. Az épület Steindl Imre legfőbb műve, egyben Budapest egyik építészeti szimbóluma is, amit 1885-ben kezdtek el építeni. Az épület teljes befejezését a művész már nem érhette meg.

Október 8-a a dalszerzők napja is

A dalszerzők napját Magyarországon először 2018-ban az Artisjus Egyesület hívta életre azzal a céllal, hogy felhívja a közönség figyelmét a zenei produkciók mögött dolgozó dalszerzőkre, zenei alkotókra, az értékteremtő munkájukra, és a dalok értékközvetítő szerepére. A dátum azért október, mert 1965-ben, a kultikus Bosch klubban ekkoriban játszották először közönség előtt az első magyar nyelvű rockdalt, Bródy János és Szörényi Levente  Óh, mondd  című dalát az Illés együttes előadásában.

80 éve hunyt el a Bambi szerzője

Felix Salten magyar származású osztrák író, a Bambi szerzője 1945-ben ezen a napon hunyt el. Eredeti neve Salzmann Zsigmond volt. Nevét 1923-ban írt munkája, a Bambi tette világhírűvé. Németországban 1936-ban betiltották a könyveit. Két évvel ezután Bécsből menekülnie kellett és Zürichbe költözött.

8 éve ezen a napon ment el az első aranylemezes énekesünk

Aradszky László táncdalénekes 2017-ben ezen a napon hunyt el. Vécsey Ernő és Balassa Tamás tanítványa volt. 1962-ben a Tessék választani tánczenei verseny győztese lett, 1967-ben előadói díjat nyert a táncdalfesztiválon. Az első magyar aranylemezt ő kapta az Isten véled édes Piroskám című lemezért, majd a Pókháló van már az ablakon és az Annál az első ügyetlen csóknál, drágám is aranylemez lett.

Sólyom László is október 8-án hunyt el

Sólyom László volt köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság első elnöke, jogtudós, az MTA rendes tagja 2023. október 8-án hunyt el. 2005. augusztus 5. és 2010. augusztus 5. között volt a Magyar Köztársaság elnöke, a személyhez fűződő jogok és az alkotmányos alapjogok kutatója volt, munkássága jelentős volt a rendszerváltás utáni jogrend megerősítésében.

Marad a kellemes őszi idő

A koponyeg.hu szerint szerdán délelőtt még szakadozottabb lesz a felhőzet, délutánra erősen felhős idő várható. Csapadék kialakulására kicsi az esély. A nappali csúcshőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Lesz néhány forgalmi változás is mától

  • A BKK szerint éjszakai lezárás a Rákóczi híd Dombóvári úti felhajtójában október 8., szerda 22 és október 9., csütörtök 6 óra között.
  • Váltakozó irányú forgalomra kell számítani ma Zuglóban a Nagy Lajos király útján 9 és 15 óra között.
  • Lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában reggel 8 és este hat között.
  • Szakaszos és időszakos sávlezárás lesz a Soroksári úton október 8., szerda 6 és október 10., péntek 20 óra között.

K-Comics World kiállítás – ingyenes tárlatvezetéssel

A K-Comics World kiállítás egész hónapban várja a látogatókat – október 8-án és 22-én ráadásul egy ingyenes tárlatvezetéssel karöltve ismerhetjük meg a koreai digitális képregények hazai és nemzetközi sikerének történetét. A Koreai Kulturális Központban megrendezett tárlat fókuszában két webtoon, azaz digitális képregény áll: A Your Letter és a Dark Moon: The Blood Altar. Részleteket ITT olvashatsz.

Ma kezdődik a Budapest Design Week is

2025. október 8–19. között immár 22. alkalommal rendezik meg a Budapest Design Week-et. Ez alkalomból a magyar design legizgalmasabb alkotói és projektjei várják a látogatókat kiállításokkal, workshopokkal, előadásokkal és közösségi élményekkel Budapesten mintegy 130 eseményen, illetve 9 másik városban is. A programok teljes listája itt érhető el.

 

