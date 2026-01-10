Chaplin Imádja a cirkuszt és Budapestet - a legendás színész fia cirkuszművészeti nagyhatalomnak tartja Magyarországot

A XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon január 7-12-ig 4 kontinens 21 országából több mint 200 világhírű artista 4 különböző műsorblokkban méri össze a tudását. A nemzetközi zsűri elnöke, a világhírű Charlie Chaplin fia, a Svájcban, egykori otthonuk közelében élő Eugene Chaplin, akivel rögtön érkezése után sikerült pár szót váltanunk, még a nyitóelőadás, a Red Carpet Show előtt.

Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója (balról a hetedik) és a nemzetközi zsűri tagjai, köztük (balról a kilencedik) Eugene Chaplin (Fotó: Fodor Erika)

A Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál Európa professzionális fesztiváljainak legjobbjai között foglal helyet. Természetesen van Monte Carlo, de rögtön utána említhetem Budapestet, ahol a nemzetközi szakma legjava találkozik: mind a művészek, mind a zsűri tagjai személyében. Arról nem beszélve, hogy nagyon népszerű, mindenki boldogan jön ide

– jelentette ki Mr. Chaplin franciául adott válaszában, amiben tulajdonképpen azt fogalmazta meg, hogy cirkuszművészeti nagyhatalom vagyunk. Ez a Cannes-i Filmfesztivál igazgatója, a francia Thierry Frémeaux szavaira emlékeztet, aki a Budapesti Klasszikus Film Maraton 2025. nyitóestjén kérdésünkre filmes nagyhatalomnak nevezte Magyarországot.

A nemzetközi zsűri elnöke hozzátette: imádja a cirkuszt. Ezt még az apjától örökölte és számára is nagy öröm, hogy itt lehet.

Imádom Budapestet, ez egy csodálatos város

- hangsúlyozta. Zsűrizik mindenfelé a nagyvilágban, mégis ez a hely a favorit.

Eugene Chaplin: Van Monte Carlo, aztán Budapest - Magyarország cirkuszművészeti nagyhatalom (Fotó: Fodor Erika)

Eugene Chaplin kérdésünkre elmondta: Svájcban 30 percre lakik a Lausanne-tól 26 kilométerre fekvő Corsier-sur-Veveyben, a Genfi-tó partján múzeumként berendezett egykori szülői háztól, ahol felnőtt, és ahova gyakorta hazalátogat.

Hankó Balázs és Eugene Chaplin egyetértett abban, hogy a Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál a legjobbak között, a legjobb helyen van (Fotó: Fodor Erika)

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a nemzetközi rendezvény megnyitóján, a százötven éves múlttal rendelkező magyar cirkuszművészet jeles eseményén, a fennállásának immár 30. évfordulóját ünneplő Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon úgy fogalmazott: nincs kérdés: Cirkuszművészeti nagyhatalom vagyunk.

A Monte-Carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál után a világ második legnagyobb ilyen jellegű szakmai rendezvénye a miénk. A cirkuszművészet harmóniát, békességet, mosolyt, boldogságot csal az arcokra.

A miniszter külön kiemelte, hogy a kultúra és a művészet hidat képez. Ebben mi, magyarok élen járunk, hiszen a Fővárosi Nagycirkuszban az elmúlt évek során is voltak olyan előadások, ahol az orosz és az ukrán művészek együtt léptek fel.