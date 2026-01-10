Chaplin Imádja a cirkuszt és Budapestet - a legendás színész fia cirkuszművészeti nagyhatalomnak tartja Magyarországot
Eugene Chaplin a XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál tiszteletbeli zsűrielnöke . Charlie Chaplin fia nyilatkozott a Metropolnak.
A XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon január 7-12-ig 4 kontinens 21 országából több mint 200 világhírű artista 4 különböző műsorblokkban méri össze a tudását. A nemzetközi zsűri elnöke, a világhírű Charlie Chaplin fia, a Svájcban, egykori otthonuk közelében élő Eugene Chaplin, akivel rögtön érkezése után sikerült pár szót váltanunk, még a nyitóelőadás, a Red Carpet Show előtt.
A Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál Európa professzionális fesztiváljainak legjobbjai között foglal helyet. Természetesen van Monte Carlo, de rögtön utána említhetem Budapestet, ahol a nemzetközi szakma legjava találkozik: mind a művészek, mind a zsűri tagjai személyében. Arról nem beszélve, hogy nagyon népszerű, mindenki boldogan jön ide
– jelentette ki Mr. Chaplin franciául adott válaszában, amiben tulajdonképpen azt fogalmazta meg, hogy cirkuszművészeti nagyhatalom vagyunk. Ez a Cannes-i Filmfesztivál igazgatója, a francia Thierry Frémeaux szavaira emlékeztet, aki a Budapesti Klasszikus Film Maraton 2025. nyitóestjén kérdésünkre filmes nagyhatalomnak nevezte Magyarországot.
A nemzetközi zsűri elnöke hozzátette: imádja a cirkuszt. Ezt még az apjától örökölte és számára is nagy öröm, hogy itt lehet.
Imádom Budapestet, ez egy csodálatos város
- hangsúlyozta. Zsűrizik mindenfelé a nagyvilágban, mégis ez a hely a favorit.
Eugene Chaplin kérdésünkre elmondta: Svájcban 30 percre lakik a Lausanne-tól 26 kilométerre fekvő Corsier-sur-Veveyben, a Genfi-tó partján múzeumként berendezett egykori szülői háztól, ahol felnőtt, és ahova gyakorta hazalátogat.
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a nemzetközi rendezvény megnyitóján, a százötven éves múlttal rendelkező magyar cirkuszművészet jeles eseményén, a fennállásának immár 30. évfordulóját ünneplő Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon úgy fogalmazott: nincs kérdés: Cirkuszművészeti nagyhatalom vagyunk.
A Monte-Carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál után a világ második legnagyobb ilyen jellegű szakmai rendezvénye a miénk. A cirkuszművészet harmóniát, békességet, mosolyt, boldogságot csal az arcokra.
A miniszter külön kiemelte, hogy a kultúra és a művészet hidat képez. Ebben mi, magyarok élen járunk, hiszen a Fővárosi Nagycirkuszban az elmúlt évek során is voltak olyan előadások, ahol az orosz és az ukrán művészek együtt léptek fel.
Hankó Balázs személyesen üdvözölte Eugene Chaplint, akivel tökéletesen megegyezett a véleményük a magyar cirkuszművészet szerepéről és a budapesti helyszín tökéletes adottságairól.
Eugene Chaplin nagyra értékeli a magyar crkuszművészetet
"Budapest, a Fővárosi Nagycirkusz ad otthont a világon egyedülálló cirkuszművészeti seregszemlének, ahol 20 ország közel 200 művésze méri össze tudását – köztük a magyar artisták, akikre méltán lehetünk büszkék" - fogalmazott Fekete Péter, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója, Jászai Mari-díjas, érdemes művész. A XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál előadásainak rendezője hozzátette, a cirkusz világát nem tudja megcsinálni a mesterséges intelligencia, ezt a közönség maga igazolja a teltházas előadásaikon.
A cirkuszművészet a digitális detox első számú előadó-művészeti eszköze lehet, Budapest a világ cirkuszművészetének lokomotívja
- mondta Fekete Péter. Szavait szimbolizálja az a gőzmozdony, amelyet a Fővárosi Nagycirkusz előtti térre 2025. december 12-én emeltek be darukkal. A főigazgató kiemelte: szinte minden zsánerben csúcsprodukciók érkeznek. Kínából két olyan világszámot mutatnak be, amelyet még soha, sehol nem láthatott a közönség eddig. Köztük van egy talajakrobatika szám: 18 artista szaltózik a talajon; egy amerikai produkció során a közönség pedig egy különleges levegőakrobatika számot csodálhat meg – sorolta. Fekete Péter elmondta, hogy a fesztivál a csúcsprodukciója a magyar művészek bemutatkozása.
Azt szeretnénk, ha minél több menedzser, minél több igazgató látná a magyarokat, és jó szerződéseket kínálna a hazai művészeknek
- tette hozzá. Eugene Chaplin, a nemzetközi zsűri elnöke szintén nagyra értékeli a magyar cirkuszművészetet.
A Red Carpet Show nyitotta a Cirkuszfesztivált
A Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivált megnyitó Red Carpet Show-ra a vörös szőnyegen ünnepélyes keretek között vonultak be a zsűri tagjai és a világhírű artistaművészek. A műsort a többszörös Guinness-rekorder, érdemes művészek, a Hortobágyi Károly-díjas magyar artistaművészek, kilencszeres világrekorderek, a Rippel Brothers rendezte. A „Red Show" című előadást vastapssal jutalmazta a közönség.
V4-es konferencia kíséri a rendezvényt
A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ „Cirkuszi esélyteremtés Közép-Európában címmel” nemzetközi V4 Konferenciát szervezett, amelynek a Magyar Mezőgazdasági Múzeum konferenciaterme adott otthont. A nemzetközi eseményen azt vizsgálták, hogyan válhat a cirkusz Közép-Európában valóban hozzáférhetővé és esélyteremtővé – a szakmai munkatársak, az artistaművészek és a közönség számára egyaránt. Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Románia, Németország és Kanada cirkuszi szakemberei osztották meg tapasztalataikat és javaslataikat a hosszú távú együttműködés érdekében.
A XVI. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál nemzetközi zsűritagjai
Eugene Chaplin, az International Comedy Festival of Vevey elnöke, a zsűri tiszteletbeli elnöke (Svájc)
Li Chi, a China National Acrobatic Troupe elnöke, a Kínai Nemzeti Művészeti Alap szakértője (Kína)
Peter Dubinsky, a Firebird Productions Circus International tulajdonosa (USA)
Brigitte Scherrer, a Cirque de Soleil senior casting tanácsadója (Kanada)
Odette Bouglione, a Cirque d’Hiver Bouglione vezérigazgatója (Franciaország)
Fabio Montico, az International Circus Festival of Italy és az Italian Circus Talent Fesztivál elnöke (Olaszország)
Maria Teresa Chirinos Versace, a Prodartes S.A.C., PULSO-Peru’s First International Circus Festival alapító elnöke (Peru)
Gabi Donnert, a Den Haag Winter Circus & Magical World of Circus igazgatója (Magyarország)
Frederico Reder, az Abracadabra Circus igazgatója (Brazília)
Maksat Zhaikhov , a Kazakh State Circus igazgatója és az Almaty Circus Festival elnöke (Kazahsztán)
Oleg Amirbayov , Azerbajdzsán kulturális miniszterének tanácsadója (Azerbajdzsán)
Magyar Cirkuszigazgatók zsűrije
Ádám Krisztina, a Budapest Nagycirkusz igazgatója, a Magyar Cirkuszigazgatók Egyesületének elnöke, Ádám Olivér, a Circus America igazgatója, Donnert Viktor, a Donnert Nagycirkusz igazgatója, Kraj Edward, a Horror Cirkusz igazgatója, Richter Richard, a Richter Ricardo Cirkusz igazgatója, Ádám Rudolf, a Magyar Nemzetközi Cirkusz igazgatója.
