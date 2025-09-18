Cannes-i fesztiváligazgató: Magyarország filmes nagyhatalom - Most Budapesten a klasszikusok!

A magyar főváros legnagyobb filmünnepe a Budapesti Klasszikus Film Maraton (BKFM). A Nemzeti Filmintézet fesztiváljának nyitógáláját az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartották, ahol Robert Lantos producer, Szabó István rendező és Koltai Lajos operatőr közös, nagysikerű filmjét, a Csodálatos Júlia felújított kópiáját láthatta a közönség – az alkotók jelenlétében. Káel Csaba filmügyi kormánybiztos, Ráduly György fesztiváligazgató, a Nemzeti Filmintézet Filmmegőrzési- és technológiai Divízió igazgatója, valamint Thierry Frémaux, a lyoni Lumière Intézet és a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója is köszöntötte a filmszeretőket.

Ráduly György, Robert Lantos, Szabó István, Káel Csaba. A cannes-i fesztiváligazgató szerint Magyarország filmes nagyhatalom (Fotó: David Lukacs)

Thierry Frémaux immár másodszor fogadta el a Nemzeti Filmintézet meghívását a Budapesti Klasszikus Film Maratonra, ahol a nyitógálán kérdésünkre filmes nagyhatalomnak nevezte Magyarországot, és akinek Lumière! – A kaland folytatódik című filmjét a magyar nézők is láthatják a fesztiválon.

Robert Lantos producer megköszönte és megtisztelőnek nevezte, hogy 14 filmjét vetítik a Budapesti Klasszikus Film Maratonon, majd a nyitófilm, a Csodálatos Júlia felújított kópiájának bemutatója után úgy fogalmazott: "Karrierem során ezt a filmet volt a legnagyobb élvezet megcsinálni".

„Ez cukor volt. Akkor is, 20 éve és most is! Szabó István megajándékozott engem A napfény ízével, én megajándékoztam őt a Csodálatos Júliával” - mesélte Robert Lantos, akinek a vezetésével már Kanadát is meghódította a Hunyadi-sorozat, és örömmel mutatta, hogy a Los Angeles Times-ban benne van az egész stáb.

Robert Lantos telefonján mutatta a "Hunyadi-család" fotóját a Los Angeles Times-ban (Fotó: Fodor Erika)

A mozi születése

A BKFM fesztiváligazgatója, Ráduly György emlékeztetett, hogy idén ünnepeljük a mozi születésének 130. évfordulóját, ami határtalan lehetőséget kínált a Budapesti Klasszikus Film Maraton szervezőinek arra, hogy a 6 napos eseménysorozat minél színesebb legyen.

Thierry Frémaux, Szabó István, Robert Lantos (Fotó: Fodor Erika)

„Egészen a filmművészet kezdetéig visszanyúlunk idén. A program egyik ékköve a Lumière! – A kaland folytatódik című összeállítás, amelyben azok az első mozgóképek lesznek láthatóak, amelyek egykor a Lumière testvérek műhelyében születtek. A lenyűgöző filmtekercseket a fesztiválunk díszvendége, a lyoni Lumiére Intézet vezetője és a Cannes-i Fesztivál igazgatója, Thierry Frémaux narrálja a vetítésen” – tudtuk meg Ráduly Györgytől, aki Frémaux-val közösen egy kis ízelítőt is adott a hőskori filmkészítésről, amelyen nagyon korán Budapest és a Lánchíd is megjelenik!