Cannes-i fesztiváligazgató: Magyarország filmes nagyhatalom - Most Budapesten a klasszikusok!

A Budapesti Klasszikus Film Maraton, a magyar főváros nemzetközi filmünnepe szeptember 21-ig várja a közönséget. Ezer forintos jegyárak, ingyenes szabadtéri mozi a Szent István téren! Itt nyilatkozott a Metropolnak a cannes-i fesztiváligazgató.
A magyar főváros legnagyobb filmünnepe a Budapesti Klasszikus Film Maraton (BKFM). A Nemzeti Filmintézet fesztiváljának nyitógáláját az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartották, ahol Robert Lantos producer, Szabó István rendező és Koltai Lajos operatőr közös, nagysikerű filmjét, a Csodálatos Júlia felújított kópiáját láthatta a közönség – az alkotók jelenlétében. Káel Csaba filmügyi kormánybiztos, Ráduly György fesztiváligazgató, a Nemzeti Filmintézet Filmmegőrzési- és technológiai Divízió igazgatója, valamint Thierry Frémaux, a lyoni Lumière Intézet és a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál igazgatója is köszöntötte a filmszeretőket.
Thierry Frémaux immár másodszor fogadta el a Nemzeti Filmintézet meghívását a Budapesti Klasszikus Film Maratonra, ahol a nyitógálán kérdésünkre filmes nagyhatalomnak nevezte Magyarországot, és akinek Lumière! – A kaland folytatódik című filmjét a magyar nézők is láthatják a fesztiválon.
Robert Lantos producer megköszönte és megtisztelőnek nevezte, hogy 14 filmjét vetítik a Budapesti Klasszikus Film Maratonon, majd a nyitófilm, a Csodálatos Júlia felújított kópiájának bemutatója után úgy fogalmazott: "Karrierem során ezt a filmet volt a legnagyobb élvezet megcsinálni".
„Ez cukor volt. Akkor is, 20 éve és most is! Szabó István megajándékozott engem A napfény ízével, én megajándékoztam őt a Csodálatos Júliával” - mesélte Robert Lantos, akinek a vezetésével már Kanadát is meghódította a Hunyadi-sorozat, és örömmel mutatta, hogy a Los Angeles Times-ban benne van az egész stáb.
A BKFM fesztiváligazgatója, Ráduly György emlékeztetett, hogy idén ünnepeljük a mozi születésének 130. évfordulóját, ami határtalan lehetőséget kínált a Budapesti Klasszikus Film Maraton szervezőinek arra, hogy a 6 napos eseménysorozat minél színesebb legyen.
„Egészen a filmművészet kezdetéig visszanyúlunk idén. A program egyik ékköve a Lumière! – A kaland folytatódik című összeállítás, amelyben azok az első mozgóképek lesznek láthatóak, amelyek egykor a Lumière testvérek műhelyében születtek. A lenyűgöző filmtekercseket a fesztiválunk díszvendége, a lyoni Lumiére Intézet vezetője és a Cannes-i Fesztivál igazgatója, Thierry Frémaux narrálja a vetítésen” – tudtuk meg Ráduly Györgytől, aki Frémaux-val közösen egy kis ízelítőt is adott a hőskori filmkészítésről, amelyen nagyon korán Budapest és a Lánchíd is megjelenik!
Káel Csaba beszédében kitért arra, hogy a Budapesti Klasszikus Film Maraton az elmúlt évek alatt jelentős presztízsre tett szert itthon és külföldön egyaránt.
A nemzetközi szakma elismeréssel beszél a kezdeményezésünkről és támogatóan áll mellénk. Ennek is köszönhető, hogy ezúttal is több mint száz felújított filmklasszikust láthat a közönség, köztük olyan filmtörténeti mérföldköveket, mint a Liliomfi, A szamuráj, a Metró, a Felvonó a vérpadra, vagy a Stromboli. Hatalmas megtiszteltetés, hogy három kiváló filmes, Atom Egoyan, David Cronenberg és Robert Lantos személyesen is elkísérik alkotásaikat, amelyek - túlzás nélkül állítható -, az egyetemes filmművészet legkiválóbb művei közé tartoznak. Köszönettel tartozunk nekik, hogy lehetővé tették ezek bemutatását, és külön öröm, hogy a legtöbb vetítést ők maguk vezetik fel
– emelte ki Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet elnöke. Hozzátette, hogy a BKFM idén a magyar származású Joe Eszterhas, hollywoodi forgatókönyvíró pályafutása előtt is tiszteleg, valamint a 100 éve született Makk Károly emléke előtt is adózik, akit ő maga is a mesterének mondhat, csakúgy, mint Szabó Istvánt, akit személyesen köszöntött a nyitógálán, a Csodálatos Júlia vetítésén.
A Budapesti Klasszikus Film Maratonnak az Uránia Nemzeti Filmszínház, a Toldi mozi, a Francia Intézet, az Art+ Cinema és a Budapest Music Center mellett a Nemzeti Filmintézet Filmarchívumának Budakeszi úti vetítője ad otthont. A Szent István téren pedig idén is kinyit a főváros legnagyobb szabadtéri mozija, ahol 4 estén át ingyenes vetítésekkel várják a közönséget.
A megnyitón a 2004-ben Annette Bening és Jeremy Irons főszereplésével készült, a Nemzeti Filmintézet Filmarchívuma által felújított Csodálatos Júliát láthatták a nézők.
A filmet Szabó István rendezte, Koltai Lajos fényképezett, a producere pedig Robert Lantos volt.
