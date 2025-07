Robert Lantos: A magyarság sohasem hagyja el a lelket – Találkozás a Hunyadi producerével – videókkal!

Látva a Hunyadi sorozat színészeivel közös közönségtalálkozók, beszélgetések hangulatát, óhatatlan az az érzésünk, hogy ezek az emberek összetartoznak, szeretnek együtt lenni. Ezt az észrevételünket Robert Lantos is megerősítette:

Kialakult egy Hunyadi család. Ez részben azért is van, mert sok időt töltöttünk együtt. Egy filmet leforgatnak 5-6 hét alatt, mi több mint 1 évig dolgoztunk ezen.

Robert Lantos: ami történt a XV. században, a török invázió Európában, arról azért fontos ezt az izgalmas történetet elmondani, mert hasonló dolgok történnek ma, csak nem karddal (Fotó: Fodor Erika)

Ami az esetleges folytatást illeti, a Hunyadi producere annyit mondott: azt a nézőknek kell követelniük, de azt megígérheti, hogy ha megszületik, az ugyanolyan színvonalú lesz, mint a Hunyadi.

Európai turné

A grandiózus Hunyadi a márciusi tévépremiert követően itthon televíziós nézettségi rekordokat döntött, majd világhódító útra indult. Nagy sikerrel mutatták be Ausztriában, Szlovéniában és Németországban, az olaszországi premieren, Riminiben pedig a napokban jelentették be, hogy a Rai Uno 2026-ban vetíti. A tervek szerint Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban, Törökországban és Izraelben is hamarosan bemutatkozik a Hunyadi.

Robert Lantos: Azt megígérhetem, ha megszületik a folytatás, az ugyanolyan színvonalú lesz, mint a Hunyadi (Fotó: Fodor Erika)

10 rész, 9 nyelven, 600 színész és kaszkadőr

A Bán Mór népszerű regénysorozatán alapuló, a Nemzeti Filmintézet támogatásával nemzetközi koprodukcióban készült Hunyadi új szintre emelte a magyarországi sorozatgyártást. A 10 részes széria több mint 600 színész és kaszkadőr közreműködésével készült. A főszereplők a hitelesség kedvéért 9 nyelven, köztük magyarul, németül, törökül, olaszul, csehül, románul és szerbül keltik életre a középkori Európa kulcsfontosságú szereplőit.