RETRO RÁDIÓ

Ezen a kvízen még a matekzsenik is megizzadnak – neked sikerül megoldani?

Gondolod, hogy mestere vagy a számoknak? Ne bízd el magad, mert most összeállítottunk egy trükkös fejtörő-kvízt, amelyek megtévesztik még a legjobb matekosokat is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.13. 09:30
feladvány önbizalom matekzsenik számrejtvény kvíz

A matek feladatok többsége logikai képességet igényel. Azok a rejtvények, amelyek elsőre egyszerűnek tűnnek, néha a legjobb matekzseniket is megszorongathatják. Így válnak ezek a kvízek különösen szórakoztatóvá. 

IQ teszt, intelligencia kvíz, matekzseni
Kvíz: Az alábbi feladványok mind csalókák. Fotó: MART PRODUCTION / Pexels

Töltsd ki a kvízünket!

Napjainkban is népszerűek az ilyen feladatok, hisz nem csak a logikus gondolkodást és pontosságot igénylik, de gyakran becsapósságuk miatt önbizalom-próbálók is. 

Ezektől a kérdésektől sokan elbizonytalanodnak már az első pillanatban.

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Az apa és az ikerfiai együtt 112 évesek. A fiúk most annyi idősek, amennyi az édesapjuk volt, mikor a világra jöttek. Ki tudod számolni, hogy mennyi idős az apa?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Egy napszemüveg, egy papucs és egy táska együtt 50 €. Két napszemüveg ugyanannyit ér, mint egy táska. A táska és a papucs különbsége a napszemüveg értékénél 2 €-val kevesebb. Meg tudod mondani hogy mennyibe kerül a táska?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Strandolás közben vásárolni szeretnél. Tudod, hogy két hot dog és egy üdítő 2000 ft. 4 hot dogot ugyanannyiért kapunk, mint 3 üdítőt. Meg tudod mondani, hogy akkor mennyibe kerül egy üdítő?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Egy tavirózsa minden nap kétszeresére nő, és 16 nap alatt tölti be a tavat. Hány nap alatt nőné be a tó felét?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Egy varrónőnek van egy 16 méteres anyagdarabja. Minden nap levág belőle 2 métert. Hányadik nap vágja le az utolsó darabot?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Egy ütő és egy labda összesen 110 garasba kerül. Az ütő 100 garassal többe kerül, mint a labda. Mennyi a labda ára?

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu