Öt mondat az első randin, ami után tuti nem lesz folytatás

Az első randira kétség kívül mindenki rengeteg kérdéssel és izgalommal indul, azonban érdemes ügyelni arra, hogy mit mondunk, ugyanis egy varázslatos élményből hamar rémálom lehet, ha nem válogatjuk meg a szavainkat.

Akadnak olyan, ártatlannak tűnő mondatok, amiket érdemes elfelejteni az első randin (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Nem csak a külső fontos az első randin, de az is, amit mondunk

Legyen szó egy közös vacsoráról vagy filmről, az első alkalommal a szavaknak különösen nagy súlya van, hiszen kommunikációval lehet megismerni a legjobban a másikat. Mégis van 5 mondat, amit, ha egy nő kimond az első találkozáskor, azzal hazavághatja egy újabb randi esélyét .

„Általában nem szoktam ilyet csinálni az első randin…”

Anita Chlipala párkapcsolati szakértő hangsúlyozz:a nőknek nem kell mentegetőzniük a viselkedésük miatt. Ez a mondat ugyanis egy olyan képet is kialakíthat a férfi szemében, hogy nem minden esetben vagy hű a saját elveidhez. Összességében, ha valamit nem szoktál, ne tedd meg, legfőképp ne az első randin!

„Le kéne adnom néhány kilót.”

Nem jó azzal indítani, hogy saját magadat kritizálod. Elly Klein párkapcsolati szakértő szerint nem szabad magadról negatívat mondani, hiszen ez a hozzáállás nem túl imponáló a férfinak.

„Hú, biztos rengeteget keresel ezzel.”

Az első találkozásnál érdemes kerülni a pénz témáját, hiszen nem csak udvariatlan, de felszínes is. Ezzel a mondattal olyannak tűnhetsz, mint akit csak a másik anyagi helyzete érdekel, maga az ember nem. Így az autó, a ház és a bevételek megbeszélése tiltólistás az első randin.

„Az exem folyamatosan ír nekem.”

Érdemes úgy nekiinduli az első randinak, hogy a múltat már eltemetted, hiszen addig képtelen vagy a jövőre figyelni. Ezzel a mondattal azt sugallod, hogy még nem vagy túl a volt párodon, ami azonnal szemet szúr randipartnerednek.

„Sajnálom.”

Bár a megfelelő helyzetben jó, ha bocsánatot kérsz, a folytonos mentegetőzés bizonytalanságot sugall. A férfiak kedvelik a magabiztos nőket, így érdemes mindig kiállni az igazadért.

Bár a fenti lista elsőre úgy tűnhet, hogy rengeteg dologra kell figyelnie egy nőnek az első randin, ha nem beszél össze-vissza és megfogadja a szakértők tanácsait, nagyobb esélye lesz egy második találkozásra – írja a Life.hu.