Így nézett ki Budapest legelegánsabb utcája – képeken a varázslatos múlt

A Váci utca Budapest egyik legismertebb és legforgalmasabb sétálóutcája, amely egyszerre őrzi a múltat és a jelent. Kevés olyan hely van a fővárosban, ahol ennyire látványosan találkozik egymással a régi Pest hangulata és a modern városi élet.

A Váci utca 2 szám alatt volt megtalálható az Ofotért boltja 1980-ban / Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára

A Váci utca története

A Váci utca története egészen a 18. századig nyúlik vissza. Nevét a Vác felé vezető országútról kapta, és már a reformkorban is fontos kereskedelmi útvonal volt. A 19. században Pest egyik legelegánsabb utcájává vált, ahol kávéházak, divatszalonok, patinás üzletek sorakoztak. Ott találkozott a polgárság és az arisztokrácia.

Az üzletekben szabók, kalaposmesterek és ékszerészek dolgoztak, az utcán pedig sétapálcás urak és díszes ruhájú hölgyek jártak.

Azonban a két világháború megtörte a fejlődést, majd a szocializmus idején az utca arculata átalakult. A luxus helyét állami boltok vették át, viszont a Váci utca még így is megőrizte különleges szerepét Budapest szívében. A külföldiek számára kirakatként szolgált, itt lehetett először megérezni egy kis „nyugati” hangulatot a keleti blokkban.

A rendszerváltás után is egy új korszak kezdődött. A Váci utca sétálóutcává vált, és gyorsan a turizmus egyik központja lett. Ma világmárkák üzletei, éttermek, kávézók és ajándékboltok váltják egymást, miközben mindennap nyüzsgő turisták tömege tölti meg élettel az utcát. A régi cégtáblák helyét neonfények vették át, a korabeli elegancia pedig inkább a homlokzatokon és az épületek részleteiben él tovább.

Mindezek ellenére az utca történelmi jelei ma is felfedezhetőek. Ha jobban megfigyeljük a környezetet, akkor észrevehetjük a régi Váci utca nyomait, a kovácsoltvas erkélyeket, a belső udvarokat, a történeteket őrző falakat. A Váci utca így nemcsak bevásárlóutca, hanem élő időutazás is, ahol a múlt és a jelen egyszerre sétál Budapest szívében.

A régi és a mai Váci utcáról készült képgalériánkat itt nézheted meg: