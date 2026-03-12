Dráma: céges rendezvényen lett rosszul egy nő - Rohant a mentő!
Minden előzmény nélkül esett össze a 60 év körüli nő. A céges rendezvényen kellett újraéleszteni.
Céges rendezvényen lett rosszul a 60 év körüli nő, minden előzmény nélkül esett össze – közölte az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.
Rendkívüli életmentés - Céges rendezvényhez rohantak a mentők
Egy rendkívüli életmentés történetét osztotta meg az Országos Mentőszolgálat. A 60 év körüli nő egy céges rendezvényen lett rosszul, a rendezvényt biztosító orvos azonnal a beteg segítségére sietett. A vizsgálat után azonnal újraélesztést kezdett.
Perceken belül rohamkocsi érkezett a helyszínre, bajtársaink átvették az életmentést, ami az időben megkezdett szakszerű ellátásnak és a mentők kifogástalan csapatmunkájának hála sikerre vezetett és a nő keringése visszatért
– írták a bejegyzésben.
A helyszíni ellátást követően a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba, ahol azóta számos további életmentő beavatkozáson esett át. A mentőszolgálat bízik a hölgy mielőbbi felépülésében és gratuláltak a mentésben résztvevőknek.
