Dráma: céges rendezvényen lett rosszul egy nő - Rohant a mentő!

Céges rendezvényen lett rosszul a 60 év körüli nő, minden előzmény nélkül esett össze – közölte az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldalán.

Egy rendkívüli életmentés történetét osztotta meg az Országos Mentőszolgálat. A 60 év körüli nő egy céges rendezvényen lett rosszul, a rendezvényt biztosító orvos azonnal a beteg segítségére sietett. A vizsgálat után azonnal újraélesztést kezdett.

Perceken belül rohamkocsi érkezett a helyszínre, bajtársaink átvették az életmentést, ami az időben megkezdett szakszerű ellátásnak és a mentők kifogástalan csapatmunkájának hála sikerre vezetett és a nő keringése visszatért

– írták a bejegyzésben.

A helyszíni ellátást követően a beteget végül stabil állapotban szállíthatták kórházba, ahol azóta számos további életmentő beavatkozáson esett át. A mentőszolgálat bízik a hölgy mielőbbi felépülésében és gratuláltak a mentésben résztvevőknek.