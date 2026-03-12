A tiszás aktivisták nem örülnek a védett árnak a benzinkutakon

Miután a kormány a hét elején bevezette az üzemanyagárakra vonatkozó védett árat, az ellenzéki szakértők, politikusok és influenszerek azonnal támadni kezdték azt, annak ellenére, hogy ezáltal ők is sokkal olcsóbban tankolhatnak, mint Nyugat-Európa számos országában. Ugyanis a kormány ezzel az intézkedéssel maximalizálta az üzemanyagárakat, tehát a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek sofőrjeinek 595 forintot kell fizetniük a benzinért literenként, a gázolajért pedig 615 forintot.

Minden benzinkúton védett áron lehet tankolni. Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Tiszás influenszer: a védett ár csak lehúzás

Ez nagyban segíti mind a magyar családokat, a vállalkozókat, gazdákat és fuvarozókat. Azonban a Tisza párthoz köthető influenszerek, mikor egy podcast műsorban az üzemanyagárakról beszélgettek élesen bírálták a kormány ezen döntését, mivel szerintük ezzel csak lehúzzák az embereket. Ez a"Magyarország kedvenc műsora" című podcastben hangzott el, ahol Molnár Áron, Rainer-Micsinyei Nóra és Lengyel Tamás teszi le voksát minden adásban a Tisza párt mellett.

Lengyel Tamás sorozatszínész kezdett bele az üzemanyagárakat érintő témába, aminek kapcsán megjegyezte, hogy ne "feledkezzünk el a benzárstopról". Az RTL-en olykor látható politikai aktivista ezek alapján még azzal sincs tisztában, hogy a kormány nem benzinár stopot vezetett be, hanem egy védett árat és a kettő valójában nem ugyanaz.

Erre reagált Rainer-Micsinyei Nóra, aki azért lett ismert, mert szidja kormányt. Szerinte azért vezette be a kormány a védett árat, hogy azzal "még több pénzt lehúzzon rólunk". Nem teljesen világos, hogyan...

Ennek kapcsán Bohár Dániel osztott meg egy videót, amelyben elmagyarázza miért nem logikus az, amit a tiszás influenszerek állítanak. Ugyanis a kormány intézkedése közel sem mondható lehúzásnak, mivel ennek köszönhetően a magyarok fizetnek jelenleg is a legkevesebbet az üzemanyagért.

Molnár Áronék mellett Holoda Attila is megszólalt a védett ár kapcsán. A tiszás szakértő az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt fejtegette, miért volt rossz döntés a védett ár bevezetése. A véleménye annak tekintetében nem is olyan meglepő, hogy korábban a rezsicsökkentést is többször bírálta.