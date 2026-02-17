Biciklisáv miatt egymilliárd forintból alakítják át a Mester utcát, forrnak az indulatok a villamossávra terelt autók miatt
Aláírta a kivitelezési szerződést a BKK, tavasszal indulhat a ferencvárosi Mester utca teljes átépítése: védett kerékpársávok, új burkolat és átalakított forgalmi rend jön. A biciklisáv miatt jelentősen szűkül az autósok közlekedési tere, romlik a parkolási helyzet is és még a villamos közlekedését is befolyásolhatja az újítás.
Büszkén jelentette be a BKK a Mester utca megújítását és az új biciklisávot. Elmondták: aláírták a kivitelezési szerződést, így az előkészítési munkák után tavasszal ténylegesen elindulhat az átépítés a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon. Az átalakítási terveknek nagy visszhangja lett autós körökben, nem lelkesednek a budapestiek az ötletért, ugyanis az amúgy is szűk utca még szűkebb lesz.
Megtudtuk: a kivitelezést a Colas Közlekedésépítő Zrt. végzi, teljes szélességében átépítik az útpályát és a gyalogosfelületeket, szintemelést hajtanak végre egyes szakaszokon, valamint védett biciklisávokat hoznak létre. A beruházás célja a BKK szerint egy korszerű, biztonságosabb és élhetőbb városi főutca kialakítása, amely jobban szolgálja a gyalogosokat, a kerékpárosokat és a közösségi közlekedést.
A bejelentést azonban nem mindenki fogadta lelkesedéssel. A közösségi médiában rövid idő alatt kommentek százai jelentek meg, sokan élesen bírálták az átalakítás terveit. Több hozzászóló szerint Budapest közlekedési realitásait figyelmen kívül hagyja a fejlesztés.
Valamennyi bicikliút rendben is van egy városban, de sosem fognak annyian biciklivel közlekedni Budapesten, mint amennyi felületet elvesznek az autóktól
– írta egy kommentelő, aki szerint a városvezetés nem a valódi igényeket szolgálja ki, hanem egy jövőbeli elképzelést próbál erőltetni.
Mások konkrét példákat hoztak fel: „
Milyen szépen felfutott az Üllői úti karókkal védett biciklisáv is három év alatt… Ja, nem. A futárokon kívül szinte senki nem használja.
Sokan attól tartanak, hogy az új forgalmi rend még nehezebbé teszi majd a közlekedést egy olyan utcában, ahol már most is jelentős a forgalom, villamos is közlekedik, és sűrű a beépítés.
Karácsony Gergely büszkén jelentette be a közösségi oldalán:
Több mint 1 milliárd forintból megújul a Mester utca belső szakasza a Ferenc körút és a Haller utca között. A kivitelezési szerződést a Budapesti Közlekedési Központ aláírta, tavasszal indulhat a munka, a forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja az Útfelújítási program keretében.
Mondjuk azt nem is ígéri, hogy jó lesz az autósoknak:
... olyan Mester utcát építünk, ahol jó sétálni, jó leülni, jó élni
A terveket még azok is kritizálják, akik villamossal közlekednek.
Villamossínekre terelnék az autókat, az úttesten meg kerékpársáv lesz? A kötött pályának nem az lenne a lényege, hogy a villamos tudjon haladni?
– tette fel a jogos kérdést egy hozzászóló. Mások szerint ez hosszú távon a villamospálya állapotát is veszélyeztetheti.
Az autók miatti terhelés miatt évente lehet majd felújítani a síneket, és a dugók miatt a villamos sem tud majd haladni.
A parkolás kérdése különösen érzékeny pontnak tűnik a környéken élők számára. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy már most is nehéz parkolóhelyet találni a Mester utcában és környékén. Lesz ugyan parkolósáv az út mellett, de a mostani halszálka-parkolás helyett csak párhuzamos parkolás lesz lehetséges, így darabszámra kevesebb parkolóhely lesz.
A parkolóhelyekért már most is harc megy, hát szüntessünk meg még egy csomót. Majd az autós felviszi a lakásába az autóját?
– írta egy helyi lakos. Mások attól tartanak, hogy az autók kiszorulása miatt a környező mellékutcák terhelése nő majd meg.
Közlekedésbiztonsági aggályok is felmerültek. Felmerült az, hogy a parkoló autók eltakarhatják a kerékpárosokat a mellékutcákból kikanyarodó járművek elől, ami balesetveszélyes helyzeteket teremthet.
Aki bekanyarodik egy mellékutcába, nem fogja látni a bringást a parkoló autók miatt. Ilyenkor vagy lelassít a kerékpáros minden kereszteződésnél, vagy előbb-utóbb baleset történik
– fogalmazott egy kommentelő, aki szerint a jelenlegi elrendezés nem biztosít megfelelő átláthatóságot.
A beruházás költsége is vitát váltott ki. Többen azt kifogásolták, hogy miközben a városvezetés gyakran hivatkozik forráshiányra, egy ilyen volumenű projektre mégis jut pénz.
Hónapok óta azt halljuk, hogy nincs pénz, aztán milliárdos átépítésre mégis van. Tényleg ez a legfontosabb beruházás most?
– tették fel a kérdést többen is. Egyesek szerint a meglévő utak állapotának javítása sürgetőbb lenne, mint egy teljes utca átalakítása.
A kritikák között olyan vélemények is megjelentek, amelyek szerint a fejlesztések túlságosan a kerékpáros közlekedést helyezik előtérbe.
Ennyi biciklis nincs egész Magyarországon, mint amennyi biciklisáv Budapesten épül
– írta egy felháborodott hozzászóló, míg mások szerint a valós használat nem indokolja az ilyen mértékű átalakításokat.
A biciklisáv egymilliárd forintba kerül a budapestieknek
A projekt várhatóan 2027 nyarára készül el, és több mint egymilliárd forintba kerül, a forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja. Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője videójában arról beszélt, hogy nem kezelte a terveket megfelelően a BKK, ezért húzodott el a kivitelező megtalálása.
Jelenleg kettő darab útfelújítás fut Budapesten, összesen mintegy 2 és fél kilométer hosszan. A 780 méter hosszú Mester utcát fogják felújítani és az 1800 méter hosszú Pozsonyi utat és István utcát. Azonban ezeknek az útszakaszoknak az előkészítése és a kivitelezésbe adása elképesztő hosszú időt vett igénybe.
Elmondta: a Mester utca kivitelezésének előkészítését már 2021-ben elkezdték és 3 évig terveztették az útszakaszt. Ez nem a tervező felelőssége, nem volt megfelelő projektmenedzsment a BKK-nál.
