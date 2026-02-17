Biciklisáv miatt egymilliárd forintból alakítják át a Mester utcát, forrnak az indulatok a villamossávra terelt autók miatt

Büszkén jelentette be a BKK a Mester utca megújítását és az új biciklisávot. Elmondták: aláírták a kivitelezési szerződést, így az előkészítési munkák után tavasszal ténylegesen elindulhat az átépítés a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon. Az átalakítási terveknek nagy visszhangja lett autós körökben, nem lelkesednek a budapestiek az ötletért, ugyanis az amúgy is szűk utca még szűkebb lesz.

A biciklisáv miatt a villamossíneken mennek majd az autók Fotó: Metropol

Megtudtuk: a kivitelezést a Colas Közlekedésépítő Zrt. végzi, teljes szélességében átépítik az útpályát és a gyalogosfelületeket, szintemelést hajtanak végre egyes szakaszokon, valamint védett biciklisávokat hoznak létre. A beruházás célja a BKK szerint egy korszerű, biztonságosabb és élhetőbb városi főutca kialakítása, amely jobban szolgálja a gyalogosokat, a kerékpárosokat és a közösségi közlekedést.

A parkoló autók rányithatják az autót a biciklisekre Fotó: látványterv

A bejelentést azonban nem mindenki fogadta lelkesedéssel. A közösségi médiában rövid idő alatt kommentek százai jelentek meg, sokan élesen bírálták az átalakítás terveit. Több hozzászóló szerint Budapest közlekedési realitásait figyelmen kívül hagyja a fejlesztés.

Valamennyi bicikliút rendben is van egy városban, de sosem fognak annyian biciklivel közlekedni Budapesten, mint amennyi felületet elvesznek az autóktól

– írta egy kommentelő, aki szerint a városvezetés nem a valódi igényeket szolgálja ki, hanem egy jövőbeli elképzelést próbál erőltetni.

Mások konkrét példákat hoztak fel: „

Milyen szépen felfutott az Üllői úti karókkal védett biciklisáv is három év alatt… Ja, nem. A futárokon kívül szinte senki nem használja.

Sokan attól tartanak, hogy az új forgalmi rend még nehezebbé teszi majd a közlekedést egy olyan utcában, ahol már most is jelentős a forgalom, villamos is közlekedik, és sűrű a beépítés.

Karácsony Gergely büszkén jelentette be a közösségi oldalán:

Több mint 1 milliárd forintból megújul a Mester utca belső szakasza a Ferenc körút és a Haller utca között. A kivitelezési szerződést a Budapesti Közlekedési Központ aláírta, tavasszal indulhat a munka, a forrást a Fővárosi Önkormányzat biztosítja az Útfelújítási program keretében.

Mondjuk azt nem is ígéri, hogy jó lesz az autósoknak:

... olyan Mester utcát építünk, ahol jó sétálni, jó leülni, jó élni

A terveket még azok is kritizálják, akik villamossal közlekednek.

Villamossínekre terelnék az autókat, az úttesten meg kerékpársáv lesz? A kötött pályának nem az lenne a lényege, hogy a villamos tudjon haladni?

– tette fel a jogos kérdést egy hozzászóló. Mások szerint ez hosszú távon a villamospálya állapotát is veszélyeztetheti.

Az autók miatti terhelés miatt évente lehet majd felújítani a síneket, és a dugók miatt a villamos sem tud majd haladni.

A parkolás kérdése különösen érzékeny pontnak tűnik a környéken élők számára. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy már most is nehéz parkolóhelyet találni a Mester utcában és környékén. Lesz ugyan parkolósáv az út mellett, de a mostani halszálka-parkolás helyett csak párhuzamos parkolás lesz lehetséges, így darabszámra kevesebb parkolóhely lesz.

A parkolóhelyekért már most is harc megy, hát szüntessünk meg még egy csomót. Majd az autós felviszi a lakásába az autóját?

– írta egy helyi lakos. Mások attól tartanak, hogy az autók kiszorulása miatt a környező mellékutcák terhelése nő majd meg.