Gerikarók újratöltve: Karácsony új oszlopai ismét felborzolják a budapestiek idegeit

Gerikarók kerülnek újabb helyszínekre a Városháza bejelentése alapján. A hír hallatán sokan felhördültek a közösségi médiában. A forgalmas Ferihegyi gyorsforgalmin, a Nagytétényi úton és a Kerepesi úton is hamarosan újabb oszlopok nehezítik meg az autósok dolgát. A megjelölt új helyszínek többsége forgalmas út.

Gerikarók kerülnek ki új helyszínekre A kép illusztráció Fotó: Kallus György/Világgazdaság

Ha azt hinnénk, hogy a dugókat már nem lehet fokozni, és nem akarják tovább rontani a légszennyezettségi adatokat, jön Karácsony Gergely, hogy ,,na fogd meg a söröm”. Kiderült ugyanis, hogy nemhogy nem szedik le Budapesten az Üllőin és a Váci úton gerikarókat, hanem újakkal fogják városszerte megbénítani az autós közlekedést.

A Városháza közleménye szerint a munkálatok a Közösségi Költségvetés 2023-as szavazásának eredményét hajtják végre.

A budapestiek döntöttek úgy, hogy szeretnének egy biztonságosabb bringás infrastruktúrát. Mi pedig tartjuk magunkat az ígéretünkhöz

– áll a hivatalos posztban. Tehát azt kommunikálják, hogy ez a budapestiek akarata.

Sokan borítékolják előre a dugókat és a közlekedés lassulását. A Budapesten kerékpárral közlekedők aránya 5 százalék. Ezt maga a BKV tette közzé a Mobilitási jelentésben. Így azt ők sem vitathatják el, hogy a tömegközlekedéssel, autóval közlekedők aránya lényegesen magasabb, mégis nekik kedveznek. Többen kihangsúlyozzák a közösségi fórumokon: nem a biciklisek ellen vannak, hanem a pollerek kihelyezése ellen: a sávszűkítések akadályozzák a közlekedést, sürgősségi helyzetben pedig nehéz helyzetbe hozzák a mentőst és a lehúzódni akaró autóst is.

A leírás szerint ott akarják védeni a bicikliseket, ahol gyakori az autós-biciklis konfliktus. Kiderült: a pollerek mellett egyes helyekre beton elemek is kikerülnek és újabb táblákat is helyeznek ki, illetve burkolatfestésre is sor kerül.

Ez már nevetséges. Ha valaki lerobban, nem lehet kikerülni. Egy mentőautót se lehet elengedni, mert a karók miatt nem lehet lehúzódni. Ez nem városfejlesztés, ez akadálypálya

– írta a hírre egy budapesti taxis egy közlekedési Facebook-csoportban.