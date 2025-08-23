RETRO RÁDIÓ

Lebuktak: 7 trükk, amivel a boltok átvernek, hogy frissebbnek lásd a gyümölcsöt

Elmondjuk, hogy mire érdemes odafigyelned!

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.23. 15:00
gyümölcs kisboltok szupermarket üzlet

Elképesztő egy bevett szokás áll a boltok rendelkezésére, hogy a gyümölcsöket és zöldségeket érettebbnek és gusztusosabbnak láttassák a vásárlókkal. Ez a trükk pedig nem más, mint a konfettiillúzió.

Képünk illusztráció / Fotó: Pexels

Ez egy látszatjáték, ami a színeket, fényeket és elrendezést kihasználva könnyen megvezetheti a vásárlókat. Eláruljuk, mire kell figyeled, hogy legközelebb ne ess bele ebbe a csapába! Az intő jeleket a Mindmegette szedte össze.

1. Színes hálók: A narancs piros vagy narancssárga háló megszűri a fényt, meleg tónust ad a gyümölcsnek, amitől az élénkebbnek és ínycsiklandóbbnak látszik.

2. Meleg fények: A szupermarketekben nem véletlenül alkalmaznak narancsos, meleg fényt a gyümölcsöknél. A paradicsom, az alma vagy az eper így sokkal teltebbnek, frissebbnek tűnik, mint amikor természetes fényben nézed.

3. Faládák, levelek, szalma: Ez a díszlet a természetesség illúzióját kelti, még akkor is, ha ugyanúgy éretlen, mint a nejlonzacskós társai.

4. Képek a csomagoláson: A fotó az érett és hibátlan gyümölcsről azonnal beindítja a fantáziát, és már érzed is a szádban a zamatos ízt.

5. Színkontraszt: A zöld körte piros almák között, a banán a narancs mellett mindig jobban mutat. A színek egymást erősítik, és az agyad automatikusan érettebbnek, frissebbnek látja őket.

6. Csillogó dobozok: A műanyagdobozos csomagolás enyhén fénylik, tükröződik, mintha a gyümölcs nedves és friss lenne. Valójában csak a csomagolás teszi fényesebbé.

7. Színorgia a polcokon: Az élénksárga banán vagy a fényes zöld körte gyakran viaszozás vagy színező anyagok eredménye. Szépnek tűnnek, de ez nem jelenti, hogy be is értek.

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu