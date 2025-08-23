Lebuktak: 7 trükk, amivel a boltok átvernek, hogy frissebbnek lásd a gyümölcsöt

Elmondjuk, hogy mire érdemes odafigyelned!
Elképesztő egy bevett szokás áll a boltok rendelkezésére, hogy a gyümölcsöket és zöldségeket érettebbnek és gusztusosabbnak láttassák a vásárlókkal. Ez a trükk pedig nem más, mint a konfettiillúzió.
Ez egy látszatjáték, ami a színeket, fényeket és elrendezést kihasználva könnyen megvezetheti a vásárlókat. Eláruljuk, mire kell figyeled, hogy legközelebb ne ess bele ebbe a csapába! Az intő jeleket a Mindmegette szedte össze.
1. Színes hálók: A narancs piros vagy narancssárga háló megszűri a fényt, meleg tónust ad a gyümölcsnek, amitől az élénkebbnek és ínycsiklandóbbnak látszik.
2. Meleg fények: A szupermarketekben nem véletlenül alkalmaznak narancsos, meleg fényt a gyümölcsöknél. A paradicsom, az alma vagy az eper így sokkal teltebbnek, frissebbnek tűnik, mint amikor természetes fényben nézed.
3. Faládák, levelek, szalma: Ez a díszlet a természetesség illúzióját kelti, még akkor is, ha ugyanúgy éretlen, mint a nejlonzacskós társai.
4. Képek a csomagoláson: A fotó az érett és hibátlan gyümölcsről azonnal beindítja a fantáziát, és már érzed is a szádban a zamatos ízt.
5. Színkontraszt: A zöld körte piros almák között, a banán a narancs mellett mindig jobban mutat. A színek egymást erősítik, és az agyad automatikusan érettebbnek, frissebbnek látja őket.
6. Csillogó dobozok: A műanyagdobozos csomagolás enyhén fénylik, tükröződik, mintha a gyümölcs nedves és friss lenne. Valójában csak a csomagolás teszi fényesebbé.
7. Színorgia a polcokon: Az élénksárga banán vagy a fényes zöld körte gyakran viaszozás vagy színező anyagok eredménye. Szépnek tűnnek, de ez nem jelenti, hogy be is értek.
