Mit is ünneplünk pontosan karácsonykor és miért a Jézuska hozza az ajándékokat? Íme a válaszok!

A karácsony és a szenteste fő jelképei manapság a fa mellett a pásztorok, a három napkeleti király, a jászol, ami egy istállóban áll, a Kisjézus és az éjszakai eget bevilágító csillag. Pedig Jézus valójában nem istállóban, nem decemberben, nem szenteste és nem éjszaka született, a három király nem király volt és nem is hárman voltak, a csillag pedig lehet, hogy nem is csillag volt. Akkor mégis, miért a Jézuska hozza az ajándékot karácsonykor?

Miért éppen a Jézuska hozza az ajándékot karácsonykor? Mutatjuk! Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Mit is ünneplünk pontosan december 24-én?

A szenteste valójában még az advent része. Ez a karácsony előestéje, az ünnepekre való felkészülés napja. A keresztény vallást gyakorló családok például ezen a napon böjtölnek és templomba mennek. A böjtöt tartók ezen a napon az éjféli mise előtt csak növényi eredetű ételt ettek, jellemzően babot, lencsét, diót, almát, mézet, vagy mákot.

Mit ünneplünk december 25-én?

Jézus születésének napját. Mindezt úgy, hogy Jézus valójában nem is ezen a napon született. Azért ez a nap Jézus születésnapja, mert az ókorban ezen a napon több pogány ünnep is volt. Rómában december 25-én volt például Saturnus (Saturnalia), a földművelés istenének ünnepe, a Mithrásznak, a felkelő nap istenének születésének napja és a téli napforduló ünnepe is. Mivel könnyebb volt úgy elfogadtatni a néppel egy keresztény ünnepet, ha aznapra amúgy is esett egy pogány ünnep, december 25-e lett Krisztus születésének napja, amit I. Gyula pápa nevezett ki annak. A karácsonyt magát egyébként a IV. században, a kereszténység államvallásá tételekor nyilvánították hivatalos ünneppé.

Mit ünneplünk december 26-án?

Szent Istvánt, de nem a királyt, hanem az első vértanút. A történet szerint Szent Istvánt a jeruzsálemi zsinagóga elöljárói Jézus istenségnek való hirdetése miatt a város szélén agyonkövezték. Emiatt a hívők kr.u. 36-ban az apostolok segédévé választották. A néphagyományban pedig István napja az egészség és a termésvárás napja volt.

De akkor mikor született Jézus?

Mivel a Bibliában egy szó sincs Jézus születésnapjának dátumáról ezért nem tudni pontosan. Annyi biztos csak, hogy nem decemberben. Elméletek szerint inkább március 25-én, vagy január 6-án, esetleg november 25-én.