Mit is ünneplünk pontosan karácsonykor és miért a Jézuska hozza az ajándékokat? Íme a válaszok!

A szeretet ünnepeként számon tartott, vallási eredetű, két napos ünnephez számos jelkép és szokás társul. Mutatjuk mit ünneplünk pontosan karácsonykor és mit érdemes tudni az ehhez köthető jelképekről!

2025.12.25.
karácsony Jézuska ajándék

A karácsony és a szenteste fő jelképei manapság a fa mellett a pásztorok, a három napkeleti király, a jászol, ami egy istállóban áll, a Kisjézus és az éjszakai eget bevilágító csillag. Pedig Jézus valójában nem istállóban, nem decemberben, nem szenteste és nem éjszaka született, a három király nem király volt és nem is hárman voltak, a csillag pedig lehet, hogy nem is csillag volt. Akkor mégis, miért a Jézuska hozza az ajándékot karácsonykor?

Karácsonyi tudnivalók, ajándékok
Miért éppen a Jézuska hozza az ajándékot karácsonykor? Mutatjuk! Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Mit is ünneplünk pontosan december 24-én?

A szenteste valójában még az advent része. Ez a karácsony előestéje, az ünnepekre való felkészülés napja. A keresztény vallást gyakorló családok például ezen a napon böjtölnek és templomba mennek. A böjtöt tartók ezen a napon az éjféli mise előtt csak növényi eredetű ételt ettek, jellemzően babot, lencsét, diót, almát, mézet, vagy mákot.

Mit ünneplünk december 25-én?

Jézus születésének napját. Mindezt úgy, hogy Jézus valójában nem is ezen a napon született. Azért ez a nap Jézus születésnapja, mert az ókorban ezen a napon több pogány ünnep is volt. Rómában december 25-én volt például Saturnus (Saturnalia), a földművelés istenének ünnepe, a Mithrásznak, a felkelő nap istenének születésének napja és a téli napforduló ünnepe is. Mivel könnyebb volt úgy elfogadtatni a néppel egy keresztény ünnepet, ha aznapra amúgy is esett egy pogány ünnep, december 25-e lett Krisztus születésének napja, amit I. Gyula pápa nevezett ki annak. A karácsonyt magát egyébként a IV. században, a kereszténység államvallásá tételekor nyilvánították hivatalos ünneppé.

Mit ünneplünk december 26-án?

Szent Istvánt, de nem a királyt, hanem az első vértanút. A történet szerint Szent Istvánt a jeruzsálemi zsinagóga elöljárói Jézus istenségnek való hirdetése miatt a város szélén agyonkövezték. Emiatt a hívők kr.u. 36-ban az apostolok segédévé választották. A néphagyományban pedig István napja az egészség és a termésvárás napja volt.

De akkor mikor született Jézus?

Mivel a Bibliában egy szó sincs Jézus születésnapjának dátumáról ezért nem tudni pontosan. Annyi biztos csak, hogy nem decemberben. Elméletek szerint inkább március 25-én, vagy január 6-án, esetleg november 25-én.

És akkor miért a Jézuska hozza az ajándékokat karácsonykor?

Ezt Luther Mártonnak és a reformációnak köszönhetjük. A 16. században a protestáns reformáció vezetője ugyanis a Mikulás-kultusz háttérbe szorítása miatt a Gyermek Krisztust (Christkind) állította az ajándékhozó szerepébe. Ez a szokás így először a német evangélikus területeken terjedt el, majd a 19. században Ausztrián és Csehországon keresztül Magyarországon is.

Kezdetben Miklós napja volt az advent csúcspontja, később lett csak a szenteste az. Fotó: Fortepan/Miklós Lajos

Előtte ki hozta az ajándékot karácsonykor?

Mielőtt elterjedt volna, hogy a Jézuska hozza a karácsonyi ajándékot, illetve maga a karácsonyi ajándékozás, az adventi ünnepkör középpontjában nem a karácsony volt, hanem december 6-a, Szent Miklós napja. Később tevődött át csak a hangsúly – ami az ajándékozást illeti – először december 25-re, aztán december 24-re. 

 

