RETRO RÁDIÓ

Az ünnepek alatt háziorvos sem lesz, érdemes rá felkészülni

A közelgő karácsonyi időszakban nemcsak a boltok nem lesznek majd nyitva, hanem a kormányablakok, háziorvosok és patikák sem. Így készüljünk fel az ünnepek alatti szünetre!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 12:30
Módosítva: 2025.12.12. 14:06
karácsony gyógyszer munkaszüneti nap

Az ünnepek alatt nem lesz normál háziorvosi ellátás, nem lesznek nyitva a patikák, sem pedig a kormányablakok, hivatalok. Akinek fontos elintézni valója van, vagy nincs elég gyógyszere, most még elintézheti ezeket.

Jön a december végi ünnepek, üzletbezárások időszaka. Érdemes rá időben felékszülni.
Jön a december végi ünnepek, üzletbezárások időszaka. Érdemes rá időben felkészülni Fotó: 123RF

Nem rendelnek a háziorvosok az ünnepek alatt

Az év végi munkarend alapján a betegek december 23-án délutántól december 29-én reggelig, illetve december 31-én délutántól január 5-én reggelig (kétszer ötnapos időszakban) háziorvosi ellátás nélkül lesznek, és ilyen szintű (tehát nem életmentő) ellátást csak sürgős esetben, az ügyeletekben kaphatnak. Emellett a patikák közül is csak az ügyeletes gyógyszertárak lesznek nyitva a munkaszüneti napokon, ami további felkészülést igényel az ünnepekre.

Érdemes már most felíratnia a szükséges gyógyszereket

Az Országos Mentőszolgálat a fenti okok miatt azt javasolja, hogy a betegek előre, megfelelő időben írassák fel a rendszeresen szedett vagy várhatóan szükségessé váló gyógyszereiket háziorvosukkal, kezelőorvosukkal. Emellett tartsák észben:

  • a háziorvosi ügyelet elsősorban a hirtelen jelentkező, a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi problémák megoldását szolgálja,
  • életveszély gyanúja esetén a 112-t kell tárcsázni,
  • enyhébb panaszok esetén az ügyeleti ellátás helyett az ügyeletes gyógyszertár felkeresése is megoldást jelenthet, ahol a magas szintű gyógyszerészeti tanácsadás, illetve a vény nélkül kapható gyógyszerek is orvosolhatják a problémát.

Akinek hivatalos elintéznivalója van, eddig van ideje megejteni

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium arra hívja fel a figyelmet, hogy az ünnepnapok és áthelyezett munkanapok miatt december 24-től január 5-ig a kormányablakokban, kormányhivatalokban korlátozott lesz az ügyintézés. Éppen ezért lehetőség szerint mihamarabb intézze el mindenki a hivatali ügyeit, például újítsa meg a lejáró okmányait vagy szerezze be az Otthon Start Fix 3%-os lakáshitelhez szükséges iratokat. A tb-jogviszony-igazolást például személyesen, vagy e-papíron legkésőbb december 16-ig javasolt igényelni. Az ügyintézésre kiváló alkalom lehet a december 13-a (szombat), amikor is egységesen 8-tól 12 óráig tartanak nyitva a kormányablakok. Ezek mellett fontos tudni, hogy a

  • földhivatalok elsőként január 7-én nyitnak majd ki. A szünet alatt elektronikusan vagy postán érkező beadványokat január 5-től dolgozzák fel, a széljegyzést is ezzel a nappal végzik. A kérelmeket tehát érdemes december 23. előtt benyújtani.
  • A halaszthatatlan ügyek intézése céljából az év végi leállás munkanapjain, december 29–31-én országszerte 22 kormányablak és a Központi Kormányablak várja az ügyfeleket 8 és 12 óra között, ezért érdemes még december 23-ig mindenkinek elintézni a lejáró okmányok megújítását és más hivatali ügyeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu