Az ünnepek alatt háziorvos sem lesz, érdemes rá felkészülni

Az ünnepek alatt nem lesz normál háziorvosi ellátás, nem lesznek nyitva a patikák, sem pedig a kormányablakok, hivatalok. Akinek fontos elintézni valója van, vagy nincs elég gyógyszere, most még elintézheti ezeket.

Jön a december végi ünnepek, üzletbezárások időszaka. Érdemes rá időben felkészülni Fotó: 123RF

Nem rendelnek a háziorvosok az ünnepek alatt

Az év végi munkarend alapján a betegek december 23-án délutántól december 29-én reggelig, illetve december 31-én délutántól január 5-én reggelig (kétszer ötnapos időszakban) háziorvosi ellátás nélkül lesznek, és ilyen szintű (tehát nem életmentő) ellátást csak sürgős esetben, az ügyeletekben kaphatnak. Emellett a patikák közül is csak az ügyeletes gyógyszertárak lesznek nyitva a munkaszüneti napokon, ami további felkészülést igényel az ünnepekre.

Érdemes már most felíratnia a szükséges gyógyszereket

Az Országos Mentőszolgálat a fenti okok miatt azt javasolja, hogy a betegek előre, megfelelő időben írassák fel a rendszeresen szedett vagy várhatóan szükségessé váló gyógyszereiket háziorvosukkal, kezelőorvosukkal. Emellett tartsák észben:

a háziorvosi ügyelet elsősorban a hirtelen jelentkező, a következő háziorvosi rendelésig nem halasztható egészségügyi problémák megoldását szolgálja,

életveszély gyanúja esetén a 112-t kell tárcsázni,

enyhébb panaszok esetén az ügyeleti ellátás helyett az ügyeletes gyógyszertár felkeresése is megoldást jelenthet, ahol a magas szintű gyógyszerészeti tanácsadás, illetve a vény nélkül kapható gyógyszerek is orvosolhatják a problémát.

Akinek hivatalos elintéznivalója van, eddig van ideje megejteni

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium arra hívja fel a figyelmet, hogy az ünnepnapok és áthelyezett munkanapok miatt december 24-től január 5-ig a kormányablakokban, kormányhivatalokban korlátozott lesz az ügyintézés. Éppen ezért lehetőség szerint mihamarabb intézze el mindenki a hivatali ügyeit, például újítsa meg a lejáró okmányait vagy szerezze be az Otthon Start Fix 3%-os lakáshitelhez szükséges iratokat. A tb-jogviszony-igazolást például személyesen, vagy e-papíron legkésőbb december 16-ig javasolt igényelni. Az ügyintézésre kiváló alkalom lehet a december 13-a (szombat), amikor is egységesen 8-tól 12 óráig tartanak nyitva a kormányablakok. Ezek mellett fontos tudni, hogy a