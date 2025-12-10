„Már nem tudtam felmenni a lépcsőn, túl későn diagnosztizálták a rákot"

Sophie Zenonos először 2019 októberében kereste fel a háziorvosát, miután légszomj, fáradtság és állandó köhögés jelentkezett nála. A 28 éves nő végül 2020 januárjában az ügyleten kötött ki, amikor a tünetei nem enyhültek, állítása szerint azonban három alkalommal is egyszerű antibiotikumot kapott, mondván, csupán mellkasi fertőzése van. Hónapokig tartó küzdelem után azonban megkapta a sokkoló rákdiagnózist.

Alig kapott már levegőt, mégis késve diagnosztizálták a rákot Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Túl későn vették észre az orvosok, hogy rákkal küzd a fiatal nő

Fél évvel később, 2020 júniusában visszament az orvoshoz, miután egy köhögési roham közben teljesen elkékült. A háziorvosa azonnal mellkasröntgenre küldte a fiatalt nőt, a röntgenfelvétel pedig egy 15 x 11 centiméteres tumort mutatott ki a mellkasában. Hónapokig tartó küzdelem után Sophie 2020 júniusában kapta meg a lesújtó diagnózist: 4. stádiumú non-Hodgkin limfómában szenved, ami egyfajta vérrák.

Állandóan leráztak a háziorvosnál és az ügyeleten is, így körülbelül kilenc hónapba telt, mire valódi diagnózist kaptam. Olyan későn diagnosztizáltak, hogy most már az életminőségem sem a legjobb

- árulta el Sophie.

Sophie 2020 júniusa és decembere között hat kemoterápiás ciklust és 20 sugárkezelést kapott. 2021 májusában pedig hivatalosan is rákmentesnek nyilvánították, azonban Sophie öröme 2023 végéig tarthatott, ugyanis szívszorító hírt kapott: pajzsmirigyrákja van.

Egy ideje duzzadtak voltak a nyirokcsomóim a nyakamban, és nem mentek le. Azt hittem, talán csak legyengültem, vagy megfáztam. Biopsziát végeztek, és ott helyben közölték, hogy ez nem pajzsmirigyráknak tűnik. 2024 februárjában megműtöttek, eltávolították a pajzsmirigyemet és a környező nyirokcsomókat, ahová a rák átterjedt

- emlékezett vissza Sophie.

A fiatal nő most attól tart, hogy a nyirokcsomói még mindig rákosak, mivel a kezelés során nem távolították el az összeset. Az orvosok jelenleg stabilnak tekintik, mivel nem változott a méretük. Sophie most arra buzdít mindenkit, aki érzi, hogy valami nincs rendben a testével, hogy kérjen másodvéleményt - számolt be róla a The Sun.

Kitartónak kell lenni. Annyira ráhangolódtam a testemre, hogy bármilyen apró változást megérzek. Ha fiatal vagy, és első ránézésre egészségesnek tűnsz, de a megérzésed azt súgja, hogy valami nincs rendben, muszáj másodvéleményt kérni és nem feladni. Minél előbb diagnosztizálnak, annál jobb az esély a jó kimenetelre

- mondta Sophie.