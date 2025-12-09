RETRO RÁDIÓ

„Fáj a fejem, amikor nevetek, mert kiesik az agyam” - sokkoló diagnózisáról vallott a fiatal tanárnő

A tanárnő végre választ kapott éveken át tartó, kínzó tüneteire.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.09. 12:00
diagnózis fejfájás életmód

A fiatal tanárnő, Shelli Gunnoe sokkoló diagnózisára csak az elmúlt időszakban került sor, hiszen az orvosok évekig félrediagnosztizálták. A 26 éves Shelli-nél végül  Chiari-malformációt diagnosztizáltak, aminek az egyik legjellemzőbb tünete, mint később kiderült, a nevetés miatt kialakuló fejfájások. 

alt=A fiatal tanárnő végre választ kapott nem mindennapi diagnózisára
A fiatal tanárnő végre választ kapott nem mindennapi diagnózisára / Fotó: Pexels/Edward Jenner – Képünk illusztráció

A fiatal tanárnő a diagnózisa ellenére teljes életet él

A Chiari-malformáció lényege, hogy az agy alsó része benyomódik a gerinccsatornába, lényegében „kiesik” a koponya természetes helyéről. A 26 éves tanárnőnek, több mint 14 évbe telt, mire ehhez a  diagnózishoz jutott, sőt rengeteg tünet, mint a bizsergés az ujjaiban és karjaiban, hányinger, hőérzékenység és látásvesztés keserítette meg mindennapjait. 

Az MRI-vizsgálat egyértelműen kimutatta a 4 mm-es Chiari-malformációt. Bár az orvosok akkor még azt mondták, nem szükséges műtét, Shelli tünetei tovább romlottak, hiszen már az olyan egyszerű mozdulatok is nehézséget okoztak neki, mint a felállás vagy a lehajolás. Egy neurológus szerint a tünetei inkább ál-daganat cerebri irányába mutatnak, amelyet megnagyobbodott agykamrák és a korábbi hydrocephalus is befolyásolhat. Az orvos úgy gondolja, hogy Shelli jelenlegi egészségügyi problémáinak eredete akár a születéséig visszanyúlhatnak.

Császármetszéssel születtem sürgősségi helyzetben, mert harántfekvésben voltam – gyakorlatilag felállva, a fejem anyám bordái között. Rengeteg magzatvizet nyeltem, és amikor kikerültem az újszülött intenzívről, a szüleim azt hitték, végre nyugodt életünk lesz. De hat hónapos koromban már csípőmerevítőt kaptam a fejlődés támogatására

- mesélte Shelli.

A szülők neurológushoz is elvitték a lányukat, mert úgy látták, hogy a feje feltűnően nagy volt. Az orvosok azonban akkor nem találtak problémát, így kezelés sem történt.

Shelli az orvosától tudta meg később, hogy a kisagyi tonsillák túlságosan lecsúsztak, és nyomást gyakorolnak a gerincvelőjére, ami magyarázatot ad a sokféle tünetre, mint fejfájásokra, nyakfájdalomra, szédülésre és idegi zavarokra - írja a The Mirror. 

Miközben további vizsgálatokra vár, nem engedi, hogy a diagnózisa eltérítse terveitől, hiszen életmódbeli változtatásokkal próbálja kézben tartani az állapotát, ugyanakkor óvatosan edz, odafigyel a pihenésre és a folyadékbevitelre. Bár egyszerű mozdulatok is kiválthatják a rosszullétet, továbbra is teljes munkaidőben tanít, tartalmat gyárt, modellkedik, és még a HYROX versenyre is készül, módosított edzéstervvel.

 

 

 

