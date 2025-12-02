Fogamzásgátló tabletta okozhatta egy tini halálát: édesanyja azt hitte, fejfájása csupán másnaposság

A 19 éves Áine Rose Hurst édesanyja, Kerry azt hitte, hogy lánya fejfájását mindössze az előző napi buli miatti másnaposság okozza. Épp ezért azt mondta neki, hogy igyon sok vizet és vegyen be egy fájdalomcsillapítót. A tünet azonban nem enyhült, sőt, Áine másnap összeesett a fájdalomtól, ami miatt mentővel kellett őt kórházba szállítani. Ott pedig kiderült, súlyos agyi duzzanattal küzd Áine, amit fogamzásgátló tablettájának egy ritka szövődménye okozott. Ez pedig sajnos az életébe került.

Azt hitte, lánya fejfájását csupán a másnaposság okozza, fogamzásgátló okozhatott tragédiát – Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A fogamzásgátló okozhatta a tragédiát

A 19 éves 2020 óta szedte mindennap a tablettát, amelynek folyamatos szedését annak ellenére javasolták neki az orvosok, hogy ő magas vérnyomással küzdött.

Áine imádta minden rokonát és barátját. Ő volt minden társaság lelke. Gyakran már messziről hallották, mert neki volt a leghangosabb hangja. A családi összejöveteleket szerette a legjobban, ahol ragaszkodott a karaoke-hoz és a kvízhez, amelynek mindig ő akart a műsorvezetője lenni. A család jókat nevetett, mert a kérdések felét sem tudta rendesen kimondani. Bármit megtennénk, hogy még egyszer hallhassuk, ahogy feltesz egy kérdést. Az élet soha nem lesz már ugyanaz a lányunk nélkül

– fogalmazott a gyászoló anya fél évvel a március 11-ei tragédiát követően.

Áine egy kombinált fogamzásgátló tablettát, a Femodettet szedte. 2024 decemberében, egy rutinellenőrzés során magas vérnyomást állapítottak meg nála, ezért azt mondták neki, hogy hagyja abba. Egy hónappal később azonban a háziorvosa újra zöld utat adott neki a gyógyszer szedésére. Ez pedig Áine családja szerint hozzájárulhatott a tragédiához, miután a halottkém közlése szerint a tini halálát agyi vénás sinus trombózis okozta, amely szerepel a tabletta lehetséges mellékhatásai között – írja a Mirror.