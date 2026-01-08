RETRO RÁDIÓ

Pintér Sándor: Vörös riasztást rendeltünk el

Újabb részletet osztott meg Orbán Viktor a szerdai kormányülésről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 09:17
Módosítva: 2026.01.08. 12:13
hóhelyzet Pintér Sándor vörös riasztás

A hideg és a hóhelyzet kapcsán újabb fontos részletet osztott meg Orbán Viktor a szerdai kormányülésről a Facebook-oldalán. A téma kapcsán a miniszterelnök Pintér Sándor belügyminisztert kérdezte a hajléktalanok kapcsán.

Árvíz_05
Pintér Sándor: Vörös riasztást rendeltünk el (Fotó: Csapó Balázs)

Bár a hidegben a hajléktalanokról való gondoskodás az önkormányzat feladata, a kormányfő azt kérdezte Pintér Sándortól, hogy az operatív törzs foglalkozik-e ezzel a kérdéssel.

Vörös riasztást rendeltünk el ezen a területen. Ez azt jelenti, hogy felszabadítottuk a személyi korlátokat a hajléktalanellátó intézetekben. Jelen pillanatban is több mint 20 százalék még a szabad hely, de gyakorlatilag az országban nyilvántartott vagy anélkül megjelenő hajléktalanok mindegyikének biztosítjuk az elhelyezését.

– közölte Pintér Sándor. Hozzátette: a rendőrjárőröket utasították, hogy amennyiben hajléktalant találnak szabad területen, szállítsák be a hajléktalanszállóra.

Nézd meg Orbán Viktor videóját!

 

