Pintér Sándor: Vörös riasztást rendeltünk el
Újabb részletet osztott meg Orbán Viktor a szerdai kormányülésről.
A hideg és a hóhelyzet kapcsán újabb fontos részletet osztott meg Orbán Viktor a szerdai kormányülésről a Facebook-oldalán. A téma kapcsán a miniszterelnök Pintér Sándor belügyminisztert kérdezte a hajléktalanok kapcsán.
Bár a hidegben a hajléktalanokról való gondoskodás az önkormányzat feladata, a kormányfő azt kérdezte Pintér Sándortól, hogy az operatív törzs foglalkozik-e ezzel a kérdéssel.
Vörös riasztást rendeltünk el ezen a területen. Ez azt jelenti, hogy felszabadítottuk a személyi korlátokat a hajléktalanellátó intézetekben. Jelen pillanatban is több mint 20 százalék még a szabad hely, de gyakorlatilag az országban nyilvántartott vagy anélkül megjelenő hajléktalanok mindegyikének biztosítjuk az elhelyezését.
– közölte Pintér Sándor. Hozzátette: a rendőrjárőröket utasították, hogy amennyiben hajléktalant találnak szabad területen, szállítsák be a hajléktalanszállóra.
