Ember Márkot lebuktatta a felesége

Ember Márk napjaink egyik legnépszerűbb színésze, aki színpadon és képernyőn is sikert sikerre halmoz. A sok munkának meg is van az eredménye, na és nemcsak a hatalmas rajongótáborra gondolunk, hanem a szakmai elismerésekre is. A fiatal tehetség pénteken Jászai Mari-díjat kapott, felesége pedig kedves kulisszatitkot osztott meg…

Ember Márk pandaként kezdte?!

Hogyan tudnék élni nélküled?, Futni mentem, A Trón – csak néhány film és színdarab, amiben mostanság láthattuk Ember Márkot, aki március 13-án Jászai Mari-díjat vehetett át. A szorgalmas munka meghozta gyümölcsét, pedig a siker nem jött rögtön. Ember Márk felesége, Havasi Virág most lebuktatta a sármőr színészt, elárulva, mi volt az első szerepe...

Mindig meséled, milyen volt, amikor a szüleidet nézted a színházban, és először találkoztál ezzel a világgal, aztán hogy izgultál a felvételin, vagy amikor az egyik első szerepedben panda voltál… Nem volt ám az olyan rég. Remélem, az a kisfiú büszke most magára legalább egy kicsit. Én az vagyok! Nagyon

– üzente meg a szerelmes sorokat Havasi Virág a színésznek, elárulva: a kis Ember Márk pandaként kezdte a pályafutását, a rajongók pedig remélik, a színész elfogadja a felhívást keringőre, s hamarosan meg is mutatja a publikumnak az esetről készült családi képeket!

Erre költi a Jászai Mari-díjból származó pénzt Ember Márk

A díj átvétele után a bohém stílusáról is ismert Ember Márk is posztolt, elárulva, mire költi a Jászai Mari-díjjal járó pénzjutalmat, s viccesen köszöntötte a kitüntetést az otthonában.

„Nagyon köszönöm minden kollégának, akivel valaha találkoztam színpadon vagy kamerán innen és túl, hogy tanulhattam tőletek. A családomnak és a barátaimnak pedig azt, hogy még mindig támogatják és viselik a mániákusságomat. A díjjal járó jutalomösszeget szeretném felajánlani a Baltazár Színháznak, illetve a MáSzínháznak. Két fantasztikus független csapatról van szó, akik fogyatékkal élő társainkkal közösen csinálnak nagybetűs, igazi Színházat” – árulta el a Hogyan tudnék élni nélküled? színésze, majd még hozzátette:

Drága Jászai Mari, üdv az Ember családban!