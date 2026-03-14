Ember Márkot lebuktatta a felesége
Napjaink egyik legnépszerűbb színésze nem főszerepekkel kezdte. Kiderült, Ember Márk az egyik első színpadi megjelenésén nem más volt mint panda!
Ember Márk napjaink egyik legnépszerűbb színésze, aki színpadon és képernyőn is sikert sikerre halmoz. A sok munkának meg is van az eredménye, na és nemcsak a hatalmas rajongótáborra gondolunk, hanem a szakmai elismerésekre is. A fiatal tehetség pénteken Jászai Mari-díjat kapott, felesége pedig kedves kulisszatitkot osztott meg…
Ember Márk pandaként kezdte?!
Hogyan tudnék élni nélküled?, Futni mentem, A Trón – csak néhány film és színdarab, amiben mostanság láthattuk Ember Márkot, aki március 13-án Jászai Mari-díjat vehetett át. A szorgalmas munka meghozta gyümölcsét, pedig a siker nem jött rögtön. Ember Márk felesége, Havasi Virág most lebuktatta a sármőr színészt, elárulva, mi volt az első szerepe...
Mindig meséled, milyen volt, amikor a szüleidet nézted a színházban, és először találkoztál ezzel a világgal, aztán hogy izgultál a felvételin, vagy amikor az egyik első szerepedben panda voltál… Nem volt ám az olyan rég. Remélem, az a kisfiú büszke most magára legalább egy kicsit. Én az vagyok! Nagyon
– üzente meg a szerelmes sorokat Havasi Virág a színésznek, elárulva: a kis Ember Márk pandaként kezdte a pályafutását, a rajongók pedig remélik, a színész elfogadja a felhívást keringőre, s hamarosan meg is mutatja a publikumnak az esetről készült családi képeket!
Erre költi a Jászai Mari-díjból származó pénzt Ember Márk
A díj átvétele után a bohém stílusáról is ismert Ember Márk is posztolt, elárulva, mire költi a Jászai Mari-díjjal járó pénzjutalmat, s viccesen köszöntötte a kitüntetést az otthonában.
„Nagyon köszönöm minden kollégának, akivel valaha találkoztam színpadon vagy kamerán innen és túl, hogy tanulhattam tőletek. A családomnak és a barátaimnak pedig azt, hogy még mindig támogatják és viselik a mániákusságomat. A díjjal járó jutalomösszeget szeretném felajánlani a Baltazár Színháznak, illetve a MáSzínháznak. Két fantasztikus független csapatról van szó, akik fogyatékkal élő társainkkal közösen csinálnak nagybetűs, igazi Színházat” – árulta el a Hogyan tudnék élni nélküled? színésze, majd még hozzátette:
Drága Jászai Mari, üdv az Ember családban!
