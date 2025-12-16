Ember Márk megvédte magát: kitart a frizurája mellett

Ember Márk az utóbbi napokban nemcsak a mozivásznon, hanem az Instagramon is főszereplő lett, mégpedig egy egészen hétköznapi, ám annál megosztóbb részlet miatt. Az Erkel Színház népszerű művésze ezúttal a frizurája miatt vált beszédtémává, miután egy kommentelő meglehetősen élesen szólt bele abba, hogyan jelenik meg a saját közösségi oldalán. A megjegyzést hamar kiszúrta a színész, aki nem sértődött meg, sőt, láthatóan élvezte a helyzetet, és humorral reagált az egészre.

Ember Márk felesége valószínűleg kócosan is szereti a színészt, de ezek szerint nincs ezzel mindenki így (Fotó: Gábor Zoltán)

Ember Márk haja felborzolta a kedélyeket

A beszólást a színész maga emelte ki, amikor Instagram-sztoriban megosztotta a kommentet, amely így szólt:

Ez az Instagram és nem a cirkusz! Tisztelje meg a nézőt, hogy megfésülködik!

Márk reakciója nem volt kevésbé ironikus, hiszen annyit fűzött hozzá: „Az új kedvenc hajas kommentem”. Úgy tűnt, a kritika inkább megnevettette, mintsem rosszul esett volna neki. Ráadásul a jelek szerint hozzá van szokva, hogy a jellegzetes hajkoronáját kritika éri.

Ember Márk Instagramon osztotta meg a vicces megjegyzést (Fotó: Instagram)

A történet ezzel nem ért véget

A sztori azonban itt nem ért véget, mert másnap újabb poszt érkezett a témában. A színész ezúttal már a mozis eredményekkel kötötte össze a frizurakérdést, amikor azt írta: „30 ezer nézővel nyitott a legénybúcsú, 2. legnézettebb film volt a hétvégén. A Hogyan tudnék élni nélküled? pedig a hatodik, 1 év után”. Majd mindezt egy újabb, kócos szelfivel illusztrálta, és hozzátette:

Szóval nagy örömömben egy újabb nap fésülködés nélkül

– utalt ironikusan a történtekre.

Ember Márk felvállalja, hogy nem tökéletes a frizurája (Fotó: Instagram)

Vajon kap egy fésűt karácsonyra?

A rajongók jelentős része vevő volt a poénra, és a kommentekben inkább a filmek sikerét, mintsem a hajának az állapotát tették szóvá. Ember Márk ezzel lényegében egyszerre válaszolt a kritikára és reklámozta aktuális sikereit, miközben világossá tette, hogy nem veszi magát túl komolyan. A történet jól mutatja, hogyan lehet egy rosszindulatúnak szánt megjegyzést humorral kifordítani, és akár még előnyt is kovácsolni belőle, még akkor is, ha közben a fésű továbbra is látványosan pihen.