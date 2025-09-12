Ember Márk továbbjutott a tehetségkutatóban – A Sahur Voice-on három igennel aratott sikert

Ember Márk sem maradt ki ! Az utóbbi pár napban futótűzként terjed a TikTokon a Sahur Voice nevű kihívás, ahol a felhasználónak úgy kell énekelnie, hogy közben mindhárom zsűritag megforduljon a székével, ezzel igent adva a versenyzőnek. A zsűri tagjai sem szokványosak. Ugyanis a népszerű mesterséges intelligencia által generált “brainrot” karaktereket kell meggyőznie a résztvevőnek. Ha sikerül elérniük, akkor a kihívást teljesítették, ha nem sajnos kiestek a Sahur Voice-ból. De kik is ezek a meglehetősen furcsa nevű karakterek? Tung Tung Tung Sahur, egy fatörzs arccal ellátva, kezében egy baseball ütőt tart. Ballerina Cappuccina, egy balettező mosolygós nő sziluettje, akinek a fejét egy csésze cappuccino helyettesíti. Cappuccino Assassino egész teste egy elviteles kávés pohár, kezeiben kettő rövid szamuráj kardot tart. Mindannyian székükből várják mikor mondhatnak igent.

Ember Márk sikerrel vette a Sahur Voice kihívást (Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba)

Ember Márkért odáig vannak a rajongói

Ember Márk a kihívásról készült videójában az "Ederlezi" című dalt énekli. Ember Márk előadása közben elsőként Tung Tung Tung Sahur fordul meg, őt követi pár másodperccel később Cappuccino Assassino, majd utolsóként Ballerina Cappuccina karaktere szavazza meg az igent Ember Márknak. A videó leírásában követőit kérdezi a továbbiakról:

De kit válasszak mesternek?

– tanakodik Ember Márk.

A kommentelők nem tétlenkedtek, egyből kifejezték csodálatukat és rajongásukat, de még a mentor választásban is segítettek Ember Márknak:

Ember Márk nem akar elmenni a Megasztárba?

– Szívesen látná kedvencét a versenyzők között a komment írója

Ballerina Cappuccinát válaszd, ő lány gyorsan meghódítod

– A hozzászólás írója javaslatával pikáns burkolt utalást tett rá, hogy a szívtipró Ember Márk őt is meghódíthatná.

A népszerű TikTok kihívást nem csak Ember Márk csinálta meg. Tóth Gabi és a Bódi tesók is vállalták a Sahur Voice tehetségkutatót. Tóth Gabi mindössze egy igen szavazattal Tung Tung Tung Sahur karakterétől nem jutott tovább a tehetségkutatóban. A Bódi tesók közül, egyedül Megyer járt sikerrel. Bódi Hunor és Bódi Megyer a hamis hangokat is díjazták egymás között, igen különleges módon: párnával adott befűszerezett nyaklevesekkel. De még az egyedülálló díjazási rendszer sem szegte kedvüket, mivel sikerrel vehették a Sahur Voice-ot. A videó végére elérték, hogy mindegyik MI karakter megforduljon.