Ember Márk is megszólalt a fikciós Kuplung zenekar koncertjéről: „Az ígéret akkor jó, ha betartják”

Szavatartó ember vagyok, tehát ha valamit megígérek, akkor az meg kell, hogy történjen, noha ezt nem én ígértem meg, de szerintem egyikünk sem számított rá, hogy idáig eljut ez a kezdeményezés. Egy rajongó csinálta a csoportot és nem gondoltam volna, hogy ez valóság lehet, de nagyon úgy tűnik, hogy azzá kell tenni, hiszen az ígéret akkor jó, hogy ha betartják, úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk is be kell tartanunk. Nagyon érdekes ez az egész egyébként, én egyelőre nem tudok semmit, hogy hogyan jöhet létre majd ez a koncert, de mivel most válik valósággá, ezért most kell majd mindent kitalálni. Mindenesetre, nekem van hozzá kedvem és nagyon remélem, hogy mindenki másnak is lesz.