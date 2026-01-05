RETRO RÁDIÓ

Nem gondoltad volna! Az étcsokoládé a hosszú élet titka!

Meglepő eredményeket kaptak a tudósok. Az étcsokoládé valójában jótékony.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.05. 12:00
egészség fiatalság csokoládé

A legújabb kutatások szerint az étcsokoládé tartalmaz olyan anyagokat, melyek jelentősen hozzájárulnak a bőr megfiatalításához. Így most már jó okod van arra, hogy még egy kocka étcsokoládéért nyúlj, mivel a tudósok szerint ez akár a hosszabb élethez is hozzájárulhat.

alt=Az étcsokoládé jelentősen hozzájárul a bőr hosszantartó fiatalon tartásához
Az étcsokoládé jelentősen hozzájárul a bőr hosszantartó fiatalon tartásához / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Egy falat étcsokoládé, egy lépés előre a hosszú élethez

A csokiban található teobrominról eddig leginkább azt lehetett tudni, hogy halálos méreg a kutyák számára, most azonban egészen megdöbbentő szerepben tűnt fel, mivel a tudósok szerint akár a fiatalság egyik titka is lehet. Az Aging című rangos tudományos folyóiratban megjelent friss kutatás ugyanis azt állítja, hogy ez a kakaóban található vegyület összefüggésbe hozható a hosszabb élettartammal és a jobb egészségi állapottal.

Tanulmányunk kapcsolatot talált az étcsokoládé egyik kulcsfontosságú összetevője és a hosszabb ideig tartó fiatalság között. Bár nem állítjuk, hogy az embereknek több étcsokoládét kellene enniük, ez a kutatás segíthet megérteni, hogyan hordozhatnak a mindennapi élelmiszerek nyomokat az egészségesebb és hosszabb élethez

- mondta a tanulmány vezető szerzője és a londoni King’s College epigenomika professzora Jordana Bell professzor, az intézmény sajtóközleményében.

A kutatók több mint 1600 ember adatait vizsgálták, és kíméletlen pontossággal vizsgálták, mennyire „öreg” valójában a szervezetük. Nem a születési dátum számított, hanem a biológiai kor vagyis a DNS-ben zajló változásokat és a kromoszómák végén található apró védősapkák, az úgynevezett telomerek hosszát elemezték. A kutatók meglepő eredménnyel néztek szembe a vizsgálat után, ugyanis azoknál, akiknek a vérében magasabb volt a teobrominszint, alacsonyabb biológiai életkor volt megfigyelhető - írja a People.

