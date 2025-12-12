Dér Heni a karácsonyi szokásairól: „Már akkor elkezdek bőgni, amikor még csak csomagolom ki az ajándékot”

Dér Heni legkedvesebb ünnepi emlékeit osztotta meg és mesélt karácsonyi szokásaikról is.

Így ünnepli a karácsonyt Dér Heni Fotó: Czerkl Gábor

Dér Heni elárulta, miért sír már az ajándék kibontásakor

A karácsony a családé – ez nálam alapvetés, éppen ezért ezekben a napokban nem is vállalok fellépéseket. Ez az ünnep alkalmat ad arra, hogy még szorosabbra fűzzük azokat a kötelékeket, amelyek egyébként is összekötnek a szeretteinkkel. Az év többi napján mindenki rohan, szanaszét van, éppen ezért ilyenkor felértékelődik az együtt töltött idő. Mi minden karácsonyt másutt ünnepelünk – idén a húgoméknál gyűlünk össze, mert ott született baba, de persze otthon is bekuckózunk majd négyesben

– árulta el Dér Heni a Life.hu-nak.

Dér Heni élete minden egyes téli ünnepére örömmel emlékszik vissza, hiszen mindegyiknek megvolt a maga varázsa, de mint mondja, abban a hatalmas szerencsében van része, hogy kétszer is megtapasztalhatta életének legboldogabb karácsonyát. Azt már korábban is említette, hogy a várandósság volt a legszebb időszaka az életében, de az anyaság a karácsonyait is megváltoztatta.

Nagyon szeretek ajándékot adni és kapni is, legfőképp olyat, amiről érezni, hogy szívből jön. A legszebb és egyben a legmeghatóbb ajándékokat mindig a húgomtól kapom. Volt, hogy fotómontázzsal lepett meg, de kaptam már tőle olyan naplót is, amiben a közös emlékeinket élhettem át újra. Mostanra eljutottam odáig, hogy már akkor elkezdek bőgni, amikor még csak csomagolom ki az ajándékot, aztán meg azon nevetünk, hogy sírunk.

Az énekesnő rengeteg időt tölt azzal, hogy gyönyörű alakját megőrizze, de nem vonja meg magától a finom ételeket. A mértékletességet viszont nagyon is szem előtt tartja. Alapvetően egészségesen étkezik, gyermekei étrendjébe is igyekszik minél több zöldséget és gyümölcsöt csempészni, a csokoládét azonban egyáltalán nem tette tiltólistára - számolt be róla a Life.hu.

A kérdésre, hogy milyen reményekkel tekint 2026-ra, Dér Heni így válaszolt: