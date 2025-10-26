Sztárban Sztár All Stars: Dér Heni már minden családtagjának hiányzik
Nem sokat aludt a héten a sztáranyuka, minden erőforrására szüksége volt ahhoz, hogy felkészülhessen a TV2 sikerműsorának nyolcadik adására úgy, hogy közben nagykoncertet adott pénteken. Dér Heni férje mellett bevetette szüleit és azt is elárulta, hogy a Sztárban Sztár All Stars produkciói után kapott pozitív kommentcunami is rengeteg erőt ad neki.
Dér Heni igyekszik minden fronton helytállni, anyaként, feleségként ugyanúgy, mint az ország legnagyobb házibulijában. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője ezen a héten amellett, hogy Beyonce utánzására készült, még egy olyan koncertet is sikeresen abszolvált, amire nyár óta készült.
Sztárban Sztár: Dér Heni lopott órákban alszik
Hétről-hétre rendre elkápráztatja a műsor zsűrijét és a nézőit is a gyönyörű énekesnő. Dér Heni nemcsak hangjával varázsolja el az embert, hanem azzal is, hogy tökéletesen leveszi egy-egy előadó mozdulatait, mimikáját, sőt ha kell, artista mutatványt is csillagos ötösre hoz le a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Mindemellett nem hanyagolja el édesanyai teendőit sem, ami miatt ügyesen kell sáfárkodnia az idejével.
„Ezen a héten jöttek a szüleim is segíteni, mert pénteken koncertem volt, ami nagyon jól sikerült, nyár óta készültem rá" – kezdte lapunknak Dér Heni.
Utána egy nagy lelki súly legördült rólam, de úgy látszik, én teher alatt növök. Tényleg magam sem tudom, hogy tudtam ügyesen lehozni az elmúlt heteket a munka, próba, gyerkőcök, házimunka sokszögben. Mert az óra bármi volt is előtte este, ugyanúgy 6.30-kor ébreszt. Otthon nem tudok gyakorolni, mert a fiam és a kislányom igényt tart rám, lopott órákban alszom és a kocsiban gyakorlok. Minden szabad percben próbálok, ha az éppen két perc, akkor azt a két percet használom ki. De most is ott leszek a színpadon és robbantok!
Megkönnyezte a sok pozitív kommentet
Bármennyire fáradt is néha az énekesnő, élvezi a műsor minden percét.
A Sztárban Sztár kicsit olyan, mint az anyaság, bármennyire fárasztó néha, ahogy a gyerekek megölelnek, cukiskodnak, ugyanúgy feltölt a sok pozitív visszajelzés nem csak a zsűri, a nézők felől is. A Covid óta divat, hogy az emberek mindenbe bele tudnak kötni, bármit csinál az ember. De én legutóbb is annyi kedves, gratuláló kommentet kaptam, hogy amikor olvastam őket, megkönnyeztem! A Himnusz óta nem kaptam ennyi pozitív kommentet, és ez engem nagyon feltölt! Még akkor is, ha most úgy érzem, egyre több smink kell, hogy Dér Heni legyek
– fejezte be nevetve Heni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre