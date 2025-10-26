Sztárban Sztár All Stars: Dér Heni már minden családtagjának hiányzik

Dér Heni igyekszik minden fronton helytállni, anyaként, feleségként ugyanúgy, mint az ország legnagyobb házibulijában. A Sztárban Sztár All Stars versenyzője ezen a héten amellett, hogy Beyonce utánzására készült, még egy olyan koncertet is sikeresen abszolvált, amire nyár óta készült.

A Sztárban Sztár All Stars 2025 mezőnye nagyon erős Dér Heni szerint is (Fotó: MW)

Sztárban Sztár: Dér Heni lopott órákban alszik

Hétről-hétre rendre elkápráztatja a műsor zsűrijét és a nézőit is a gyönyörű énekesnő. Dér Heni nemcsak hangjával varázsolja el az embert, hanem azzal is, hogy tökéletesen leveszi egy-egy előadó mozdulatait, mimikáját, sőt ha kell, artista mutatványt is csillagos ötösre hoz le a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Mindemellett nem hanyagolja el édesanyai teendőit sem, ami miatt ügyesen kell sáfárkodnia az idejével.

„Ezen a héten jöttek a szüleim is segíteni, mert pénteken koncertem volt, ami nagyon jól sikerült, nyár óta készültem rá" – kezdte lapunknak Dér Heni.

Utána egy nagy lelki súly legördült rólam, de úgy látszik, én teher alatt növök. Tényleg magam sem tudom, hogy tudtam ügyesen lehozni az elmúlt heteket a munka, próba, gyerkőcök, házimunka sokszögben. Mert az óra bármi volt is előtte este, ugyanúgy 6.30-kor ébreszt. Otthon nem tudok gyakorolni, mert a fiam és a kislányom igényt tart rám, lopott órákban alszom és a kocsiban gyakorlok. Minden szabad percben próbálok, ha az éppen két perc, akkor azt a két percet használom ki. De most is ott leszek a színpadon és robbantok!

A Sztárban Sztár All Satrs zsűrije hétről-hétre agyondícséri Henit (Fotó: MW)

Megkönnyezte a sok pozitív kommentet

Bármennyire fáradt is néha az énekesnő, élvezi a műsor minden percét.

A Sztárban Sztár kicsit olyan, mint az anyaság, bármennyire fárasztó néha, ahogy a gyerekek megölelnek, cukiskodnak, ugyanúgy feltölt a sok pozitív visszajelzés nem csak a zsűri, a nézők felől is. A Covid óta divat, hogy az emberek mindenbe bele tudnak kötni, bármit csinál az ember. De én legutóbb is annyi kedves, gratuláló kommentet kaptam, hogy amikor olvastam őket, megkönnyeztem! A Himnusz óta nem kaptam ennyi pozitív kommentet, és ez engem nagyon feltölt! Még akkor is, ha most úgy érzem, egyre több smink kell, hogy Dér Heni legyek

– fejezte be nevetve Heni.