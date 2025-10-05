RETRO RÁDIÓ

Stohl András elszólta magát a Sztárban Sztár műsorában? Ezt kotyogta el a csajokról

A Sztárban Sztár All Stars műsorában nem csak az derül ki, ki a legtehetségesebb. Stohl András nem tudta tartani a száját.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.05. 20:11
Sztárban Sztár All Stars Stohl András Nagy Ő

Stohl András a Sztárban Sztár All Stars műsorában elárulta, hogy véget ért a Nagy Ő forgatása. Nos, azt nem tudhatjuk, a műsorban mekkora sikerrel járt, az azonban biztos, hogy nem fogadott vakságot. Freddie óriási sikert aratott, akinek a produkciója után közölte, hogy haragszik rá, mert annyira jó volt, hogy nem tudta stírölni a  háttérben táncos csajokat...

Stohl András nem bánja, hogy tele van izgalommal a Sztárban Sztár
A Sztárban Sztár All Stars műsorában bizony akad látnivaló, így gondolja ezt Stohl András is / Fotó: MATE KRISZTIAN

Stohl András elismeri a hölgyek tehetségét is

Stohl Andrást nem sokkal korábban Dér Heni is elbűvölte. A tehetséges énekesnő látványos produkciója annyira elvarázsolta, hogy két dal között is odament hozzá gratulálni. Ez persze nem csoda, hisz Heni  artistaként hódított a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában.

Fotó: Máté Krisztián

A férfi zsűritagok helyzete egyébként nem könnyű, hisz két gyönyörű nő mellett kell kritikát megfogalmazniuk. Ha kíváncsi vagy Lékai-Kiss Ramóna extrém és egyben dögös szerelésére, IDE kattintva nézheted meg.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu