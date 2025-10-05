Stohl András elszólta magát a Sztárban Sztár műsorában? Ezt kotyogta el a csajokról

A Sztárban Sztár All Stars műsorában nem csak az derül ki, ki a legtehetségesebb. Stohl András nem tudta tartani a száját.
Stohl András a Sztárban Sztár All Stars műsorában elárulta, hogy véget ért a Nagy Ő forgatása. Nos, azt nem tudhatjuk, a műsorban mekkora sikerrel járt, az azonban biztos, hogy nem fogadott vakságot. Freddie óriási sikert aratott, akinek a produkciója után közölte, hogy haragszik rá, mert annyira jó volt, hogy nem tudta stírölni a háttérben táncos csajokat...
Stohl Andrást nem sokkal korábban Dér Heni is elbűvölte. A tehetséges énekesnő látványos produkciója annyira elvarázsolta, hogy két dal között is odament hozzá gratulálni. Ez persze nem csoda, hisz Heni artistaként hódított a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában.
A férfi zsűritagok helyzete egyébként nem könnyű, hisz két gyönyörű nő mellett kell kritikát megfogalmazniuk. Ha kíváncsi vagy Lékai-Kiss Ramóna extrém és egyben dögös szerelésére, IDE kattintva nézheted meg.
