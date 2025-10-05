Stohl András elszólta magát a Sztárban Sztár műsorában? Ezt kotyogta el a csajokról

Stohl András a Sztárban Sztár All Stars műsorában elárulta, hogy véget ért a Nagy Ő forgatása. Nos, azt nem tudhatjuk, a műsorban mekkora sikerrel járt, az azonban biztos, hogy nem fogadott vakságot. Freddie óriási sikert aratott, akinek a produkciója után közölte, hogy haragszik rá, mert annyira jó volt, hogy nem tudta stírölni a háttérben táncos csajokat...

A Sztárban Sztár All Stars műsorában bizony akad látnivaló, így gondolja ezt Stohl András is / Fotó: MATE KRISZTIAN

Stohl András elismeri a hölgyek tehetségét is

Stohl Andrást nem sokkal korábban Dér Heni is elbűvölte. A tehetséges énekesnő látványos produkciója annyira elvarázsolta, hogy két dal között is odament hozzá gratulálni. Ez persze nem csoda, hisz Heni artistaként hódított a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában.

Fotó: Máté Krisztián

