Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra komoly döntést hozott

Rácz Jenő neve mára megkerülhetetlenné vált a hazai gasztronómiában. Michelin-csillagos séfként nap mint nap elképesztő kulináris élményekkel nyűgözi le vendégeit. Az idei év azonban nemcsak szakmai elismerésekről szólt számára, hanem komoly fizikai és lelki terhelést is jelentett.

Rácz Jenő éttermei olyan szinten leterhelik a séfet, hogy az ünnepek alatt csak pihenni szeretett volna a családja társaságában (Fotó: RTL sajtóklub)

Rácz Jenő vajon hogyan ünnepelhet?

Nemrég őszintén beszélt arról is, hogy az állandó jelenlét és a figyelem sokszor feszélyezi, ezért számára különösen fontos a visszavonulás és a feltöltődés. Éppen ezért az év vége közeledtével a lelassulás és a családi együttlét került előtérbe.

Most talán először hosszú évek után nem külföldön voltunk, hanem Magyarországon ünnepeltünk. Egyrészt azért is, mert a lányunk most már elért egy olyan életkort, aminél már érdemes szerintem nagy karácsonyt otthon tölteni

– árulta el Jenő a Metropolnak.

Rácz-Gyuricza Dóra kislánya, Kamilla már 3 éves (Fotó: Facebook)

Rácz Jenő felesége szerint is otthon a legjobb ünnepelni

A karácsonyi terveikről felesége, Rácz-Gyuricza Dóra mesélt lapunknak. Elmondta, hogy bár az elmúlt években szinte hagyománnyá vált náluk a külföldi karácsonyozás, idén fontos változás állt be az életükben. Kislányuk, Kamilla ugyanis már hároméves, óvodás lett, és egyre tudatosabban éli meg az ünnepeket.

Eddig minden évben külföldön karácsonyoztunk, de Kamilla most már olyan korban van, hogy számára tényleg fontossá vált a család: az unokatestvérek, a nagyszülők, az együttlét. Így idén itthon maradtunk, és a nagy családdal ünnepltünk

– árulta el Dóra.

A beszélgetés során a családi hagyományok is szóba kerültek. Dóra felidézte gyerekkorát, amikor betlehemezni jártak és közösen énekeltek a szomszédoknál, a kórházakban. Bár ezt Kamillával még nem tudják megvalósítani, szeretné, ha a jövőben ezek az értékek tovább élnének a saját családjukban is.

Én, amikor gyerek voltam, mindig jártunk betlehemezni, meg énekelni a szomszédokhoz, a kórházakba, ezt még nem tudom csinálni Kamillával, hiszen nagyon picike, de szeretném ezt a tradíciót tovább vinni.

Az ünnepi vacsora természetesen idén is különleges volt: bár a hétköznapokban egyszerűbb ételek kerülnek az asztalra, karácsonykor Jenő számára ez az az alkalom, amikor egy igazán élményszerű fogással lepheti meg a családot. Nem a tökéletesség, hanem a közösen megélt pillanatok a legfontosabbak számukra.