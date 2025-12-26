RETRO RÁDIÓ

Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra komoly döntést hozott

Megterhelő és érzelmileg is intenzív évet zárt a sztárséf. Rácz Jenő idén a gasztronómia világában megállíthatatlan volt. A Michelin-csillagos séf és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra most elárulták, hogyan szeretnének kiszakadni a nyüzsgésből, és miért fontos számukra a csendes karácsony.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.26. 16:45
Rácz Jenőék Rácz Jenő babája ünnepekre Rumour by Rácz Jenő karácsony

Rácz Jenő neve mára megkerülhetetlenné vált a hazai gasztronómiában. Michelin-csillagos séfként nap mint nap elképesztő kulináris élményekkel nyűgözi le vendégeit. Az idei év azonban nemcsak szakmai elismerésekről szólt számára, hanem komoly fizikai és lelki terhelést is jelentett.

Rácz Jenő családjával itthon tölti az ünnepeket.
Rácz Jenő éttermei olyan szinten leterhelik a séfet, hogy az ünnepek alatt csak pihenni szeretett volna a családja társaságában (Fotó: RTL sajtóklub)

Rácz Jenő vajon hogyan ünnepelhet? 

Nemrég őszintén beszélt arról is, hogy az állandó jelenlét és a figyelem sokszor feszélyezi, ezért számára különösen fontos a visszavonulás és a feltöltődés. Éppen ezért az év vége közeledtével a lelassulás és a családi együttlét került előtérbe.

Most talán először hosszú évek után nem külföldön voltunk, hanem Magyarországon ünnepeltünk. Egyrészt azért is, mert a lányunk most már elért egy olyan életkort, aminél már érdemes szerintem nagy karácsonyt otthon tölteni

– árulta el Jenő a Metropolnak.

Rácz-Gyuricza Dóra kislánya, Kamilla már 3 éves (Fotó: Facebook)

Rácz Jenő felesége szerint is otthon a legjobb ünnepelni

A karácsonyi terveikről felesége, Rácz-Gyuricza Dóra mesélt lapunknak. Elmondta, hogy bár az elmúlt években szinte hagyománnyá vált náluk a külföldi karácsonyozás, idén fontos változás állt be az életükben. Kislányuk, Kamilla ugyanis már hároméves, óvodás lett, és egyre tudatosabban éli meg az ünnepeket.

Eddig minden évben külföldön karácsonyoztunk, de Kamilla most már olyan korban van, hogy számára tényleg fontossá vált a család: az unokatestvérek, a nagyszülők, az együttlét. Így idén itthon maradtunk, és a nagy családdal ünnepltünk

– árulta el Dóra.

A beszélgetés során a családi hagyományok is szóba kerültek. Dóra felidézte gyerekkorát, amikor betlehemezni jártak és közösen énekeltek a szomszédoknál, a kórházakban. Bár ezt Kamillával még nem tudják megvalósítani, szeretné, ha a jövőben ezek az értékek tovább élnének a saját családjukban is.

Én, amikor gyerek voltam, mindig jártunk betlehemezni, meg énekelni a szomszédokhoz, a kórházakba, ezt még nem tudom csinálni Kamillával, hiszen nagyon picike, de szeretném ezt a tradíciót tovább vinni.

Az ünnepi vacsora természetesen idén is különleges volt: bár a hétköznapokban egyszerűbb ételek kerülnek az asztalra, karácsonykor Jenő számára ez az az alkalom, amikor egy igazán élményszerű fogással lepheti meg a családot. Nem a tökéletesség, hanem a közösen megélt pillanatok a legfontosabbak számukra.

@metropol.napilap

Rácz Jenő idén nem külföldön karácsonyozik A kislánya már elég idős ahhoz, hogy fel tudja fogni, mit is jelent a fadíszítés vagy a Jézuska-várás. #metropol #ráczjenő #karácsony #karácsonyikészülődés

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu