"Szorongok, hogy vajon jó apa vagyok-e": Rácz Jenő őszinte vallomása az apaságról és családról
Kevés hazai sztár beszél ennyire nyíltan arról, amit a legtöbb férfi csak magában tartana. Rácz Jenő azonban most ritkán hallható őszinteséggel mesélt félelmeiről, a férfilélekről, és arról, milyen számára a jó apaság és a boldog házasság.
Rácz Jenő szerint a férfiak sokszor magukba zárják a problémáikat, holott mindenki hordoz nehézségeket, de inkább magukban tartják. A sztárséf viszont egészen másként gondolkozik erről, és őszintén osztotta meg a saját kétségeit is.
Rácz Jenő és a lelkizés
Bár sokszor az érzelmes beszélgetéseket nőkhöz szokták társítani, Rácz Jenőnek fontos, hogy megossza belső gondolatait párjával. „Szerintem lelkizni inkább a nők szoktak. Mi, férfiak is szoktunk, csak titkoljuk, pedig nekem nagyon fontos. Tele van az ember félelmekkel, hozott traumákkal, olyanokkal, amiben nem magabiztos” – vallotta a Rumour by Rácz Jenő séfje.
A sztárséf úgy érzi, szerencsés, mert otthon biztos lelki háttér várja.
Egy férfinak jó esetben a felesége a lelki támasza, nekem ez így van
– vallotta.
Bókolni, nem bókolni
Jenő bevallotta, hogy gyakran túlagyalja a dolgokat, de ilyenkor felesége adja meg a végső lökést. „Egész nap azon lamentálok, hogy mit hogyan csináljak az életben. Sokszor lehet nem jól gondolom, de a feleségem akkor is támogat, hogy jól érezzem magam. Egy lelki társ mindig a legjobbat próbálja kihozni belőled”
A séf arról is beszélt, milyen tipikus férfi hiba, hogy nem mondják ki, amit éreznek, pedig a nők nagyra értékelnék. „Pasis dolog, hogy magunk akarjuk elrendezni a problémákat. A férfiak többsége a pozitív dolgokat se mondja ki, nem csak a negatívat. Van, hogy meglátom a Dórit, hogy milyen szép, de magamban tartom. Többet kell bókolni” – majd nevetve hozzátette: „Utána hiába magyarázom, hogy gondoltam rá. Ha nem mondjuk el, nem tudnak a nők róla.”
Félelmek az apaságban
A sztárséf számára az apaság egyfajta szolgálat is egyben. „Azt gondolom, hogy az apaság felelősség és ez is egyfajta munkakör. Az, hogy én folyamatosan őket védelmezem, az nekem egy feladat. Fontos, hogy stabil legyek, hogy ne inogjon meg körülöttünk semmi. De én is szorongok, hogy vajon jó apa vagyok-e” – vallotta be a népszerű séf.
Szerinte nem az számít igazán, hogy ki milyen mintaszülő, hanem az, hogy a gyerek érzi-e a szeretetet a szülők között.
A párkapcsolat mint a család alapja
Jenő felhívta a figyelmet arra a gyakori hibára, hogy a szülők sokszor minden energiát a gyerek jóllétére fordítanak, holott a kettejük kapcsolata éppoly fontos.
Sok párkapcsolat azért megy félre, mert azt gondolják az emberek, hogy a jó szülőség abban rejlik, hogy milyen vagy a gyerekkel. De ha az apa jóban van az anyukával, és jó családi fészket tudnak megteremteni, akkor a gyerek is boldog lesz. Sok esetben a fókusz a pici felé megy, holott a gyermeknek semmi másra nincs szüksége, mint törődésre, szeretetre, családra. Ha nincs az apa és anya között szeretet, intimitás, akkor nem lesz az összkép teljes
– zárta gondolatait a séf a Lelkizünk? podcastben.
