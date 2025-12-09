"Szorongok, hogy vajon jó apa vagyok-e": Rácz Jenő őszinte vallomása az apaságról és családról

Rácz Jenő szerint a férfiak sokszor magukba zárják a problémáikat, holott mindenki hordoz nehézségeket, de inkább magukban tartják. A sztárséf viszont egészen másként gondolkozik erről, és őszintén osztotta meg a saját kétségeit is.

Rácz Jenő szerint a jó apaság titka a szülők harmonikus kapcsolata (Fotó: MediaWorks archív)

Rácz Jenő és a lelkizés

Bár sokszor az érzelmes beszélgetéseket nőkhöz szokták társítani, Rácz Jenőnek fontos, hogy megossza belső gondolatait párjával. „Szerintem lelkizni inkább a nők szoktak. Mi, férfiak is szoktunk, csak titkoljuk, pedig nekem nagyon fontos. Tele van az ember félelmekkel, hozott traumákkal, olyanokkal, amiben nem magabiztos” – vallotta a Rumour by Rácz Jenő séfje.

A sztárséf úgy érzi, szerencsés, mert otthon biztos lelki háttér várja.

Egy férfinak jó esetben a felesége a lelki támasza, nekem ez így van

– vallotta.

Bókolni, nem bókolni

Jenő bevallotta, hogy gyakran túlagyalja a dolgokat, de ilyenkor felesége adja meg a végső lökést. „Egész nap azon lamentálok, hogy mit hogyan csináljak az életben. Sokszor lehet nem jól gondolom, de a feleségem akkor is támogat, hogy jól érezzem magam. Egy lelki társ mindig a legjobbat próbálja kihozni belőled”

Rácz Jenő felesége Rácz-Gyuricza Dóra minden lelki kérdésben támasza a séfnek (Fotó: Facebook)

A séf arról is beszélt, milyen tipikus férfi hiba, hogy nem mondják ki, amit éreznek, pedig a nők nagyra értékelnék. „Pasis dolog, hogy magunk akarjuk elrendezni a problémákat. A férfiak többsége a pozitív dolgokat se mondja ki, nem csak a negatívat. Van, hogy meglátom a Dórit, hogy milyen szép, de magamban tartom. Többet kell bókolni” – majd nevetve hozzátette: „Utána hiába magyarázom, hogy gondoltam rá. Ha nem mondjuk el, nem tudnak a nők róla.”

Félelmek az apaságban

A sztárséf számára az apaság egyfajta szolgálat is egyben. „Azt gondolom, hogy az apaság felelősség és ez is egyfajta munkakör. Az, hogy én folyamatosan őket védelmezem, az nekem egy feladat. Fontos, hogy stabil legyek, hogy ne inogjon meg körülöttünk semmi. De én is szorongok, hogy vajon jó apa vagyok-e” – vallotta be a népszerű séf.

Rácz Jenő néha szorong, hogy igazán jó apa-e (Fotó: Szabolcs László)

Szerinte nem az számít igazán, hogy ki milyen mintaszülő, hanem az, hogy a gyerek érzi-e a szeretetet a szülők között.