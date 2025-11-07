Rácz Jenő levágta ikonikus szakállát: rá sem lehet ismerni a sztárséfre – Videó

A Michelin-csillagos séf, Rácz Jenő mostanában nemcsak a konyhában, hanem a közösségi médiában is gyakran okoz meglepetést. Most egy teljesen más oldalát mutatta meg: búcsút intett a szakállának, ami évek óta a védjegye volt. A rajongók szóhoz sem jutottak, amikor meglátták a híres séfet a borotválkozás után. A legnagyobb meglepetést azonban nem is a közönség, hanem a kislánya szavai hozták.

Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra kislánya megmondta őszinte véleményét (Fotó: RTL sajtóklub)

Rácz Jenő új arca: szakáll nélkül maradt sztárséf

A séf egy rövid videóban mutatta meg új külsejét Facebook oldalán, ahol vidáman, de kicsit zavartan jelent meg a kamerák előtt. A posztban csak ennyit írt:

Minden szakállas apánál eljön ez a nap, amikor felkérdezi a gyerek.

A felvételen aztán elhangzik az a bizonyos mondat, ami mindenkit megnevettetett:

Hova tűnt a szakállad? Hova tűnt? Nem tetsziiik!

– mondta a kislánya teljes őszinteséggel és egy kis felháborodással.

A jelenet egyszerre volt aranyos, vicces és megható – látszott, hogy Rácz Jenő sem tudta megállni nevetés nélkül.

A rajongók is megszólaltak: van, aki imádja, másnak hiányzik

A kommentelők ezúttal sem maradtak csendben. Volt, aki szerint a séf éveket fiatalodott, mások viszont úgy érezték, a szakáll volt az, ami igazán „Rácz Jenővé” tette őt.

„Hihetetlen, mennyit változtál, mintha más ember lennél, szexi sztár apuka!” – írta egy rajongó. Mások viszont humorosan a kislánnyal értettek egyet:

Hallgass a gyerekre, Jenő, a szakáll vissza kell, hogy jöjjön!

– tréfálkozott egy kommentelő.

A poszt rövid idő alatt több ezer kedvelést és megosztást gyűjtött, a videó pedig pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában.

Rácz Jenő gyerekének nem tetszik a sztárséf új külsője (Fotó: Facebook/ Rácz Jenő)

A gyermeki őszinteség mindent vitt

Rácz Jenő valószínűleg maga sem gondolta, hogy egy egyszerű borotválkozás miatt ekkora figyelmet kap majd. A kislánya természetes reakciója azonban megmutatta, hogy a sztárséf mögött is egy szerethető, hétköznapi apuka áll. A nézők szerint éppen ez az, amiért Rácz Jenőt annyira kedvelik: nem fél megmutatni magát emberként, hibákkal, humorral és egy cseppnyi gyermeki szeretettel.

Akár visszanöveszti a szakállát, akár nem, egy biztos: Rácz Jenő most is képes volt megmutatni, hogy a legnagyobb sztárok is a családjuk körében a legőszintébbek. És ki tudja – lehet, hogy legközelebb a kislánya dönt: maradjon az „új” apuka vagy jöhet vissza a régi, szakállas verzió.