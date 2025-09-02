RETRO RÁDIÓ

Rácz Jenőt ebben az alsónadrágban engedte el Las Vegasba a felesége – Fotó

Rácz Jenő és felesége, Gyuricza Dóri kapcsolata tele van humorral és kedves gesztusokkal. Rácz Jenő Las Vegasba készül barátaival, ám Dóri egy figyelmes és vicces ajándékkal engedte útnak, amely a rajongók szívét is meghódította.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.02. 08:30
Módosítva: 2025.09.02. 10:26
Rácz Jenő gyermek Kamilla

A sztárséf, Rácz Jenő és felesége, Gyuricza Dóri kapcsolatát sokan irigylik: a fiatal pár nemcsak szerelmével, hanem humorral és összetartással is példát mutat a rajongóinak. Most ismét Dóri volt az, aki bebizonyította, hogy a házasság nem csak a hétköznapi gondoskodásról szól, hanem a kreatív, kedves és olykor fekete humorral is társul.

rácz jenő gyuricza dóra
Rácz Jenő és Gyuricza Dóri remekül megérti egymást a párkapcsolatában Fotó: Mediaworks-archív

Rácz Jenő felesége alsónadrágon vallott: „Szeretem a férjemet!”

Jenő ugyanis barátaival Las Vegasba készül, és bár egy ilyen út első hallásra talán aggodalmat szülhetne egy feleségben, Dóri sajátos módon kezelte a helyzetet. Ahelyett, hogy féltékenykedett volna, egy humoros és figyelmes ajándékkal lepte meg férjét: olyan alsónadrágokat vásárolt neki, amelyekre a következő felirat került – „Szeretem a férjemet. A feleségem tulajdona” – utalva ezzel a „koronaékszerre”.

A sztárséf Instagram-oldalán osztotta meg a történetet, ahol így fogalmazott: 

Dóri elengedett a barátaimmal Las Vegasba, egy feltétellel. Milyen kis figyelmes ajándék.

A bejegyzés hamar nagy sikert aratott, a követőik pedig egyöntetűen dicsérték Dóri humorát és hozzáállását.

Az egyik hozzászóló így fogalmazott: „Ez a hét posztja! Dóri egy nagyon okos hölgy!” Egy másik rajongó pedig azt írta: „Ez óriási, imádom Gyuricza Dóri humorát.”

293A4614
Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra gyermeke 2022 áprilisában született, szüleitől a Kamilla nevet kapta Fotó: Szabolcs László

A reakciók jól mutatják, mennyire szimpatikus a közönség számára, hogy a pár képes a mindennapi élet komolyabb helyzeteit is könnyedséggel kezelni. Egy Las Vegas-i kiruccanás önmagában is izgalmas, de az ajándék által Dóri egyszerre fejezte ki bizalmát és szeretetét férje iránt, miközben egy kis humorral oldotta a helyzetet.

Gyuricza Dóra a Konyhafőnökben mutatta meg először főzőtudományát, emellett nagyon jó humorral is rendelkezik. Ezzel az ajándékkal engedte útjára férjét Las Vegasba Fotó: Facebook

Gyuricza Dóri eddig is arról volt ismert, hogy nyitottan és közvetlenül kommunikál a közösségi médiában, most pedig ismét bebizonyította: nem kell mindig mindent komolyan venni, a humor és a játékosság sokszor többet ér bármilyen szigorú szabálynál.

Az ajándék története nemcsak mosolyt csalt a rajongók arcára, hanem arra is emlékeztetett, hogy a boldog házasság titka sokszor az apró gesztusokban, a közös nevetésben és az egymás iránti bizalomban rejlik.

Rácz Jenő és barátai tehát Las Vegas felé veszik az irányt, de a sztárséf mostantól biztosan nem felejti el, ki várja otthon, hiszen alsónadrágja is emlékeztetni fogja rá: „Szeretem a férjemet.”

 

