Igazi energiabomba: Rácz Jenő feleségének videójával neked is jól fog indulni a napod

Rácz-Gyuricza Dóra mindig képes feldobni a hangulatunkat, akárhányszor meglessük Instagram-oldalát. A sztárséf, Rácz Jenő felesége újra megörvendeztetett minket magvas gondolatokkal, miközben egy szál ingben lejtett táncot a fürdőszobában.

Az új kezdet nem egy új helyszín, egy új kapcsolat, hanem egy új gondolkodásmód.

- kezdte Dóra a videóhoz írt szöveget egy idézettel. Arra buzdítja rajongóit, hogy ne külső forrásból, hanem befelé tekintve, önmagunkban keressük az új kezdetet, a boldogságot.

"Kezdd lendületesen és jókedvvel a napod" - folytatta a tanácsot, amelyet az általa lejtett tánc után nem is tudunk nem betartani. Dórának bármit vesz fel, jól áll, legyen az jelen esetben egy rövidnadrág és egy bő ing. A természetes szépség éppen a reggeli sminket teszi fel, és az utolsó simítások, a videó végén már csak a napszemüveget dobja fel, a szettje megkoronázásaként.

Induljon lendületesen és jókedvvel ez a hét

- kommentálta a feleség és anyuka a pozitív videót a leírásban. Hogy is indulhatna máshogy a hét, amikor egy igazi energiabomba üzeni ezt nekünk? Dóra arra buzdít minket nyári szettjében, hogy mi is élvezzük még a nyár utolsó napjait, és az új kezdetről csakis mi döntünk, mert az belőlünk, egy új gondolkodásmódból fakad.

Így hát, aki teheti, huzalozza át a gondolkodásmódját, és üljön fel a nyár utolsó hullámaira egy új kezdetért!