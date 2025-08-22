Rácz Jenő felesége kifakadt: „Engem is bántottak, kiközösítettek, megkergettek...”

Rácz Jenő felesége, Rácz-Gyuricza Dóra a közösségi oldalán tartott kérdezz-felelekben ritkán tapasztalt őszinteséggel válaszolt követőinek, és nem félt a legérzékenyebb témákat sem érinteni. A rajongók természetesen a kislányukról, Kamilláról is érdeklődtek, akit hamarosan vár az óvoda világa. A sztáranyuka elárulta, hogy valamelyest aggódik, mert kiskorában rengeteget bántották a kortársai.

Rácz Jenő felesége félti a kislányát Fotó: Hot! magazin

Rácz Jenő kislánya most kezdi az ovit

„Féltem Kamillát. De tudom, hogy minden, ami rá vár, a tanulási folyamatának a része. Engem is bántottak. Kiközösítettek, megkergettek. Volt, hogy én kergettem őket. Minden pillanat új lecke, új tanítás. A szüleim elengedtek, ma pedig itt vagyok, boldog vagyok és most én engedem el őt” – vallotta be őszintén, hogy a szülői féltés és a bizalom hogyan fonódik össze benne.

Bár nem részletezte pontosan, miért került gyerekként a célkeresztbe, a sorai arra utalnak, hogy más volt, mint a többiek, és talán éppen az őszintesége, egyenessége, határozott személyisége váltott ki irigységet vagy féltékenységet kortársaiból. Azt is elárulta, hogy nemcsak elszenvedője, hanem néha részese is volt ezeknek a helyzeteknek, amikor ő maga kergetett másokat. Ez a nyíltság mutatja, hogy tisztában van azzal: minden gyerek másként dolgozza fel a feszültségeket, és a játszótéri drámák is hozzátartoznak a felnőtté válás útjához.

Rácz-Gyuricza Dóra szerint az elengedés a kulcs Fotó: Instagram

Ettől nő a nő szerinte...

Az Instagramos kérdezz-felelek során az is felmerült, hogy mitől tisztel egy férfi egy nőt, amire rendkívül határozott választ adott: „Szerintem ezerfajta dolgot lehet tisztelni valakiben. Elsősorban én a szavahihetőséget mondanám a tisztelet alapkövének. Ha tudod, hogy megbízhatsz valakiben, mert egyenes ember, az már megalapozza a tiszteletet. Például, én nagyon szeretem ezeket a tulajdonságokat: egyenes, őszinte, türelmes, kedves, céltudatos, precíz, intelligens, összeszedett, empatikus, önálló, vicces, tiszta. Ha ebből egyik sem elég az említett férfinak, hogy tiszteljen egy nőt, akkor ott valami csúnya gyerekkori trauma bugyog, amin neki kell dolgoznia” – fogalmazott határozottan.