Megsúgták a csillagok: ez vár ránk 2026-ban
Itt a nagy éves horoszkóp. Most megismerheted, hogy mit tartogatnak számodra a csillagok 2026-ban.
Hatalmas változásokra számíthatunk kollektív és egyéni szinten is 2026-ban. S hogyan hatnak az égi folyamatok az egyes csillagjegyekre? Az Astronet elárulta a nagy éves horoszkópban!
Íme ez vár a csillagjegyekre 2026-ban
Kos
Csodálatos lehetőségeket jelez számodra az éves horoszkóp 2026-ban. Beérnek a korábbi erőfeszítéseid! Belátod, hogy több témához kitartásra és türelemre van szükség. Nagyon jó lehetőségeket hoz számodra az új esztendő. Ugyanakkor 2026 a folyamatos dilemma, azaz a döntések éve lesz számodra a karriered szempontjából. A családi ügyek időnként visszahúznak majd. Mindennel együtt mégis pozitív lesz a mérleg. Április végéig stabilizálódik a helyzeted és a pénzügyek fellendülnek.
Bika
2026-ban bizonyosságot nyer a taktikád értéke, és óriási tehertől szabadulsz meg.. Olyan sikereket könyvelhetsz el, amire mindig vágytál. Az első negyedévben még nem lesznek látványos eredmények. A kitartásodra továbbra is szükséged lesz. Április 26-án az Uránusz kilép a Bikából, és fellélegzel. Ezzel véget ér egy kb. 8 éves stresszes időszak. Innentől nem fogsz annyit idegeskedni.
Ikrek
2026 legelején érdemes odatenned magadat, mert még sokat tehetsz azért, hogy megszilárdítsd, sőt javítsd a pozíciódat és az anyagi stabilitásodat. Szerencsére Jupiter, a Nagy szerencse bolygója június végéig bőséget szimbolizál. Utána sem kell tartanod nélkülözéstől. Azonban meg kell dolgoznod a sikerért. Szóval bátorságra, nyitottságra, vállalkozó kedvre lesz szükséged.
Rák
Január 26-án a Neptunusz, február 14-én a Szaturnusz vált jegyet, és azt a kérdést teszik fel újból, hogy vajon azon a munkahelyen vagy-e, ahol értékelnek, megfizetnek, megbecsülnek-e. Ha a válaszod nem egyértelműen igen, akkor még ebben az évben válthatsz. Legkedvezőbb időpontok: március 22, 25, április 13, 17, 20. A bolygók most sem kényszerítenek semmire. Természetesen ez nem garancia arra, hogy a jólét végleg beköltözik hozzád. Folyamatosan tenned kell azért, hogy többet keress. Ez megtörténhet a jelenlegi munkahelyeden, ha a korábbiaknál ügyesebben menedzseld magadat.
Oroszlán
A nagy bolygók jegyváltása megnyugtató távlatokat nyitnak meg számodra. Fontold meg, hogy rászánd magadat tanulásra! A Jupiter, a Nagy szerencse és bőség bolygója belép az Oroszlánba, és 2027 július végéig szerencsét és bőséget hoz neked. Bízz abban, hogy jó időben jó helyen leszel. Vagyis jogosan bizakodhatsz abban, hogy eljött a te időd.
Szűz
2026-ban hatalmas lehetőségeket hoznak a nagy bolygók jegyváltásai. Vízválasztó lesz az Uránusz jegyváltása, ami április 26-tól ismét az Ikrekben jár.A karriered szempontjából rendkívül kedvező tendencia látszik. A ranglétrán nagyot léphetsz feljebb, ha bevállalod. Ne akard egyedül kivitelezni a terveket! Ez hol gördülékenyen fog menni, hol döcögősen. Jó hír, hogy 2026-ban javulni fog az anyagi helyzeted, és elkezdhetsz hosszú távú befektetésen és/vagy ingatlanvásárláson gondolkodni. Ez még csak a kezdet.
Mérleg
Június 30-tól Jupiter olyan befolyásos barátot, szövetségest szimbolizál, akire sosem mertél gondolni. Olyan magas körökbe fog beajánlani , ahol tisztességessen megfizetnek. Ám semmiképpen sem szabad hozzájuk hasonlítgatnod magadat, és nem szabad versenyezned velük. Legkínosabb nap: július 20. Bíznod kell magadban, és abban, hogy mindig jó időben leszel jó helyen. Tanulásra, képzésre is nyílik lehetőséged. Mindenképpen ragadd meg, mert a munkaerő piacon óriásit léphetsz felfelé!
Skorpió
2026 életed egyik legszerencsésebb éve lesz karrier és bevétel szempontjából. Régóta áhítozol a lehetőségre, azt mondogatod, hogy te jobban tudnád csinálni, mint a főnököd. Jupiter június 30-án jegyet vált, ami azt jelenti, hogy az év második felében előléptethetnek. És megmutathatod, hogy te milyen főnök leszel. Jupiter persze nem adja ingyen a sikert. Vagyis nem lesz könnyű dolgod. Oda kell tenned magadat, és több embert meg kell nyerned. Utóbbit vedd komolyan, mert csak akkor tudod megőrizni a pozíciódat, ha szövetségesekre teszel szert.
Nyilas
Elképesztő szerencsés év elé nézel, nagy bolygók segítenek, hogy átbillenj a holtponton, és visszavedd az irányítást életed minden területén. Már január második felétől kedvező tendenciát mutatnak a bolygók. Tény, hogy június végéig minden kiadást meg kell fontolnod. A nehézségek ellenére is képezned kellene tartalékot, és nem szabad hozzá nyúlnod. Július 9, augusztus 23, 25 olyan dátumok, amelyek megérkeznek a bőség energiái az életedbe. Előre, illetve feljebb léphetsz. Innentől kezdve bármit elérhetsz, amit csak kitűzöl magad elé.
Bak
Április 26-án Uránusz jegyet vált, és a Plútóval július 18-án, majd november 29-én a legkedvezőbb fényszöget alkotja. Mindez számodra dimenzió ugrást, azaz anyagi és karrierbeli előrelépést jelez. Olyan jólét kezdődik el, amilyenre mindig is vágytál. Tenned kell érte. Elképzelhető, hogy önállósodnod kell. Vállalkozásba foghatnál. Vagy a jelenlegi állásod mellett el kell kezdened egy saját utat kiépíteni. Saját érdekedben maradj nyitott és éber!
Vízöntő
Szaturnusz tanulásra ösztönöz. Uránusz a vállalkozó kedvednek tesz jót. Olyan inspirációt nyersz, amire mindig is vágytál.
Halak
Fantasztikus év vár rád. Tüzes jegyekbe lépő bolygók szerint felszínre kell engedned az ambiciózus énedet. Lépcsőzetesen jönnek a lehetőségek, amelyek jobb életminőséget hoznak. Lesz fejtörés is. Augusztus 11-én, 21-én, szeptember 12-én, 18-án, 26-án, október 4-én nehéz lesz eldöntened, hogy mibe fektesd a pénzedet, vagy mit vegyél meg. Úgy tűnik, hogy ezek a napok nem a legjobbak arra, hogy nagy horderejű anyagi döntéseket hozzál. Okosabban teszed, ha elnapolod a kérdést. Ezt leszámítva olyan lehetőségek nyílnak meg előtted, amikre mindig is vártál.
