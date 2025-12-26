Megsúgták a csillagok: ez vár ránk 2026-ban

Hatalmas változásokra számíthatunk kollektív és egyéni szinten is 2026-ban. S hogyan hatnak az égi folyamatok az egyes csillagjegyekre? Az Astronet elárulta a nagy éves horoszkópban!

Nagy éves horoszkóp 2026 / Fotó: Freepik - illusztráció

Íme ez vár a csillagjegyekre 2026-ban

Kos

Csodálatos lehetőségeket jelez számodra az éves horoszkóp 2026-ban. Beérnek a korábbi erőfeszítéseid! Belátod, hogy több témához kitartásra és türelemre van szükség. Nagyon jó lehetőségeket hoz számodra az új esztendő. Ugyanakkor 2026 a folyamatos dilemma, azaz a döntések éve lesz számodra a karriered szempontjából. A családi ügyek időnként visszahúznak majd. Mindennel együtt mégis pozitív lesz a mérleg. Április végéig stabilizálódik a helyzeted és a pénzügyek fellendülnek.

Bika

2026-ban bizonyosságot nyer a taktikád értéke, és óriási tehertől szabadulsz meg.. Olyan sikereket könyvelhetsz el, amire mindig vágytál. Az első negyedévben még nem lesznek látványos eredmények. A kitartásodra továbbra is szükséged lesz. Április 26-án az Uránusz kilép a Bikából, és fellélegzel. Ezzel véget ér egy kb. 8 éves stresszes időszak. Innentől nem fogsz annyit idegeskedni.

Ikrek

2026 legelején érdemes odatenned magadat, mert még sokat tehetsz azért, hogy megszilárdítsd, sőt javítsd a pozíciódat és az anyagi stabilitásodat. Szerencsére Jupiter, a Nagy szerencse bolygója június végéig bőséget szimbolizál. Utána sem kell tartanod nélkülözéstől. Azonban meg kell dolgoznod a sikerért. Szóval bátorságra, nyitottságra, vállalkozó kedvre lesz szükséged.

Rák

Január 26-án a Neptunusz, február 14-én a Szaturnusz vált jegyet, és azt a kérdést teszik fel újból, hogy vajon azon a munkahelyen vagy-e, ahol értékelnek, megfizetnek, megbecsülnek-e. Ha a válaszod nem egyértelműen igen, akkor még ebben az évben válthatsz. Legkedvezőbb időpontok: március 22, 25, április 13, 17, 20. A bolygók most sem kényszerítenek semmire. Természetesen ez nem garancia arra, hogy a jólét végleg beköltözik hozzád. Folyamatosan tenned kell azért, hogy többet keress. Ez megtörténhet a jelenlegi munkahelyeden, ha a korábbiaknál ügyesebben menedzseld magadat.