Aranyvasárnap: itt a sorsfordító horoszkóp
A téli napforduló napját éljük, innentől kezdve nő a fény az életünkben. Fontos dologra figyelmeztet a horoszkóp.
2025. december 21-ei horoszkóp fontos mérföldkő az év végén.
Kos
Nagyon különleges nap következik. Ma van Aranyvasárnap és a téli napforduló is. Egy fontos ügyben összeállnak a részletek, és szinte magától megoldódik egy probléma. Erőteljesen érzékelheti az angyalok jelenlétét is. Pozitív változások veszik kezdetüket az életében.
Bika
A bolygók vasárnap szabad kezet adnak önnek. Önön múlik, milyen hangulatban tölti az Aranyvasárnapot, de a Nap jegyváltása biztosan nyugalmat teremt, mivel a Bak jegyébe lépve földelt energiákat hoz. Lehet, hogy még hosszú a teendőlista, ennek ellenére intézhet mindent jókedvvel.
Ikrek
Ne legyen kritikus önmagával szemben. Nem baj, ha nem lesz tökéletes a karácsonyi dekoráció, a fa vagy a menü. A tökéletesség nem emberi tulajdonság. Fogadja el, hogy nem tökéletes, és a szeretet ünnepéhez közeledve szeresse önmagát is. A Nap ma a Bak jegyébe lép, és csodás harmóniát hoz.
Rák
Ma már nemcsak a Hold, hanem a Nap is a Bak jegyében jár. A téli napforduló napját éljük, innentől kezdve nő a fény az életünkben. Különleges nap ez, különleges energiákkal, amelyeket ön nagyon erősen érzékelhet, hiszen intuitív jegy. Az angyali erők ma megmutatkoznak az életében.
Oroszlán
A karácsony már a célegyenesben van. Felmerül a kérdés: sikerült-e betartania azt az ígéretet, amit minden évben megfogad, hogy nem hagy mindent az utolsó pillanatra? Az égi folyamatok segítenek abban, hogy ma még legyen ereje egy utolsó kört futni. A délután nagyon meghitt és szép élményt tartogathat.
Szűz
Mindent megtesz azért, hogy szép legyen a karácsony. Pontosabban mindazt, ami öntől telik – és ez pontosan elég. A bolygók egész nap segítik abban, hogy ráhangolódjon az ünnepre. Hálás lehet, ha a szeretteivel töltheti ezt az időszakot.
Mérleg
Az Uránusz helyzete azt mutatja, hogy szívesen vezetne be valamilyen újítást karácsonykor. A kérdés csak az, meri-e ezt az utolsó pillanatban megtenni. Ez remek lehetőség arra, hogy változtasson a megszokásokon. Meg fogja tapasztalni, mennyire feldobja, ha bevállalja.
Skorpió
Szeretne kétszer olyan gyorsan haladni, hogy mindennel végezzen, és végre az ünnepre koncentrálhasson. Ne bosszankodjon, ha ez nem sikerül. El fog készülni mindennel, különösen akkor, ha nem esik túlzásokba, és nem kapkod. Lassítson, figyeljen a jelekre – ma megtapasztalhatja az angyalok jelenlétét.
Nyilas
Jól teszi, ha kapkodás nélkül készülődik. Nincs oka sietni. Az égi folyamatok szerint hatékony lesz. Még mindig erőteljesen érezhető a tegnapi Nyilas újhold hatása, amely segíti abban, hogy gördülékenyen menjenek az ügyei. A Bak jegyébe lépő Nap békét és stabilitást hoz.
Bak
Ma a Nap belép az ön jegyébe, és a Hold is itt jár. Ettől kezdve néhány hétig minden gördülékenyebben és könnyedebben alakul. Ez az ön időszaka, amikor szinte minden sikerül. Ráadásul néhány nap múlva a Vénusz is belép a jegyébe, és ezzel felteszi az i-re a pontot.
Vízöntő
Bizonyára már teljes erőbedobással díszíti az otthonát, süt-főz, készülődik. Arra azonban figyeljen, hogy ne feszítse túl a húrt. Nem kell mindent egyedül intéznie. Kérjen segítséget – meg fog lepődni, milyen sokan állnak ön mellé, ha szól.
Halak
A karácsony már karnyújtásnyira van. Engedje, hogy a meghatottság legyen az uralkodó érzés önben. Engedje el a gondokat, és lássa meg, hogy a pohár igenis félig tele van. Az égi folyamatok támogatják: kedvező fényszögek láthatók az égen, és ma a Nap is jegyet vált.
