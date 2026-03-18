"A kisfiamnak egy új életet szeretnénk adni" – újszülöttként két agyvérzést is túlélt Riki, most a bezártsággal küzd

Vannak pillanatok egy szülő életében, amikor a büszkeséget félre kell tenni, és csak a szeretet maradhat. Egy debreceni család most éppen ezt teszi: az édesapa remegő kézzel írt sorai egy olyan küzdelemről vallanak, amelyet jóformán senki sem bírna ki ép ésszel. Riki, a most 14 éves kamaszfiú története nem egy átlagos gyerekkor krónikája, hanem a túlélésé.

Felcsillant egy reménysugár. Dr. Nazarov, a világhírű barcelonai specialista szerint Riki állapota javítható

„A kisfiam egy hős, de most elfogyott az erőnk” – Így küzd a debreceni család Riki gyógyulásáért

A kálvária már az anyaméhben elkezdődött. A 36. héten az édesanya megérezte, hogy valami baj van. Riki nem mozdult többé. A sürgősségi császármetszés után derült ki a kegyetlen diagnózis: alloimmun trombocitopénia. Ez a ritka betegség az anya immunrendszerét a saját magzata ellen fordította, felemésztve a baba vérlemezkéit. Az eredmény? Pusztító belső vérzések.

Balogh Attila Rikárdó négynapos korában már a második agyvérzésén esett át. Hetekig tartó mesterséges kóma, három hónapnyi kórházi lét és a bizonytalanság lett a jussa. De ő élni akart. Túlélte azt, amibe sokan belebuktak volna, ám a tragédia nyomait a teste örökre megőrizte: a bal oldala lebénult.

A fájdalom, amit Rikinek nem szabadna ismernie

A gyógytornák, a fájdalmas gipszelések és az Achilles-ín műtét után, Riki négyévesen tanult meg járni. Bár igazi harcosként fejlődött, az állandó izomfeszülés és a merev bal végtagok ma is kínozzák. A 14 éves fiú mára bezárkózott. Szégyelli, hogy húzza a lábát, szégyelli a mozdulatlan kezét. A sorozatok és a videójátékok világa lett a menedéke, mert ott nem látják a fogyatékosságát.

Fotó: olvasói fotó

A remény ára

Most azonban felcsillant egy reménysugár. Dr. Nazarov, a világhírű barcelonai specialista szerint, Riki állapota javítható. Egy 14 pontos műtéti beavatkozás feloldhatná a feszülést, és esélyt adna neki egy fájdalommentes, teljes életre.

A család azonban falakba ütközött. Az édesapa gyrososként dolgozik, az édesanya Riki ápolása mellett próbál segíteni a családi kasszán. A műtét és a rehabilitáció költsége összesen 3,8 millió forint. Olyan összeg, ami számukra elérhetetlen távolságban van.

Csak egy egyszerű család vagyunk, de a kisfiamnak egy új életet szeretnénk adni

– mondja az apa. A határidő sürget: 2026 júniusáig össze kell gyűlnie az összegnek.