Így élvezi a Borsóházban a fejlesztéseket a súlyos beteg Lacika

Már nagyon készül az áprilisi barcelonai műtétre a budapesti 8 éves gyermek, aki méhen belüli fertőzés miatt szenvedett központi idegrendszeri sérülést. Márki Lacika azonban addig sem tétlenkedik, hiszen azért, hogy az állapota ne romoljon tovább és az izmai a lehető legjobb állapotban legyenek, az iskola mellett rendszeresen jár fejlesztésekre a Borsóházba.

2026.01.26.
Méhen belüli fertőzés miatt szenvedett központi idegrendszeri károsodást Márki Lacika, a betegség miatt csak segítséggel tud lépegetni. Szülei szerint a gyermek mindent megért, de sajnos nem tud beszélni. A végtagjai és az izomzata is nagyon feszes, ami kihat a mozgására. Állapota javulását a család a Nazarov műtéttől várja, ami áprilisban lesz Barcelonában. Addig azonban rengeteg fejlesztés vár rá a Borsóházban.

Lacika nagyon élvezi a fejlesztéseket a Borsóházban
Szülei számára a gyermek fejlődése a legfontosabb. A cél, hogy Lacika lábra tudjon állni, és önállóan megtegye az első lépéseit. Ehhez azonban egy költséges külföldi orvosi beavatkozás szükséges.

A Mozgásjavítóban Lacika nagyon sok fejlesztést kap, de ezeket a szülők egyéb fejlesztésekkel is kiegészítik. A manuálterápián testének minden izmát átmozgatják / fotó: olvasói fotó 

Alapítványt hoztunk létre Lacikáért. A legnagyobb célkitűzésünk a Nazarov műtét. Szerencsére ennek az árát sikerült összegyűjteni, áprilisban utazunk Barcelonába, ahol a beavatkozást Nazarov doktor úr fogja elvégezni

 – mondja reménykedve a gyermek édesanyja, Márkiné Tóth Orsolya, aki hozzáteszi, hogy Lacika 2022 tavaszán esett át az első orvosi beavatkozáson, amit egy második műtét követett 2024 januárjában.

Lacika nagyon szereti a fejlesztéseket a Borsóházban

Lacika hirtelen nagyot nőtt, ezért egy harmadik műtétre is szükség lesz, melynek az ára 4900 euró. Ehhez jön hozzá az utazás és a szállás költsége is. A gyermekünk nagy izgalommal áll a barcelonai út előtt

 – folytatja az édesanya, aki elárulja, hogy Lacika addig sem pihenhet. Hétfőtől csütörtökig a Mozgásjavító EGYMI SHF Tagozatára jár, és mellette még fejlesztésekre is.

A Mozgásjavítóban Lacika nagyon sok fejlesztést kap, de ezeket mi egyéb fejlesztésekkel is kiegészítjük. Csütörtökön délutánonként manuálterápiára jár, ahol a testének minden izmát átmozgatják. Pénteken pedig kétórás fejlesztésen vesz részt a budapesti BorsóPonton. Itt először felkészítik az izmait az aktív tornára, majd támaszkodni, ülni, állni tanítják a kisfiunkat

 – zárja a beszélgetést az édesanya, aki hozzáteszi: Lacika annak ellenére, hogy elfárad, nagyon szereti a fejlesztéseket.

ITT tudod nyomon követni Lacika sorsát!

 

