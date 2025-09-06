"Először összetörtünk..." - Újabb műtétre szorul a nagybeteg Márki Lacika: csodás helyről kap segítséget

Ismét orvosi beavatkozásra szorul a 8 éves Márki Lacika. Egy méhen belüli fertőzés következtében, központi idegrendszeri sérülést szenvedett a kisfiú, aki segítség nélkül nem tud járni, mert az izomzata és a végtagjai nagyon feszesek. Betegsége nem csak a mozgására hat ki, beszélni sem tud. Azonban Lacika mindent megért, de mozogni csak segédeszközökkel tud.

Nagy kihívás elé állította az élet Márki Lacika szüleit

Gyermekünk születése után, először összetörtünk. Ez a lelki állapot azonban nem tartott sokáig, mert rájöttünk, hogy Lacika fejlődésén nem segít a siránkozás. Azóta mindent megteszünk a fejlődéséért, és nagyon sok segítséget, szeretetet kaptunk az utunk során a családunktól, és a sorstársainktól

- mondja el Márkiné Tóth Orsolya, aki hozzáteszi, hogy gyermeküknek egy költséges külföldi orvosi beavatkozás segíthet az önálló lépések megtételében, ezért gyűjtésbe kezdtek.

A gyermekünk számára a Nazarov műtét jelentheti a minőségi, önálló élet reménye felé való elmozdulást. Létrehoztuk a Lacika Alapítványt 2 évvel ezelőtt. Alapítványunk fő célja, anyagi fedezetet előteremteni Lacika fejlesztéseire, segédeszközeire, orvosi beavatkozásaira, valamint sorsközösséget biztosítani érintett családok számára. Fiunk az első beavatkozáson 2022 tavaszán esett át, majd 2024 januárjában került sor a második műtétre. Jelenleg szükség van egy harmadik műtétre is, mert Lacika nagyot nőtt és a fejlesztések sajnos nem tudták ellensúlyozni a növekedés miatt bekövetkezett tónusfokozódást. A műtétet Barcelonában végezné el Nazarov doktor

- mondja az édesanya, aki hozzáteszi, hogy 3 millió forintot kell összegyűjteniük. A műtét ára 4900 euró, amihez a repülőjegy és a szállás költsége is hozzájön még.

A műtétek sikeresek voltak, sokat segítettek a mozgássérült kisfiú állapotán. Azonban szükség van egy újabb beavatkozásra is. A költségek előteremtéséhez csatlakozott Brandt Viktor, az Álomszállító, aki Lacika édesapjának kollégája.

Úgy gondoltuk, hogy az online gyűjtést megtámogatjuk egy jótékonysági eseménnyel, ezért Vácon, szeptember 27-én motoros gurulást szervezünk. A találkozó a Dóm környékén lesz. A helyszínen adománygyűjtő doboz lesz kihelyezve, és így lehet támogatni a családot, hogy mihamarabb összejöjjön a barcelonai műtét ára, és Lacika fejlődése szintet léphessen

- mondja elérzékenyülve az Álomszállító, akinek nevéhez számtalan jócselekedet fűződik már, és bízik benne, hogy most is sikerül összegyűjteniük a hiányzó összeget.

