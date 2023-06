„Neki a fia a mindene" – BKV-s trolibuszvezető válthatja valóra a 83 éves Piroska néni utolsó kívánságát

Piroska néni 83 éves, és mint minden édesanya életében, az övében is főszerepet játszik fia, Attila. A 62 éves Attila jelenleg Zsirán él, a Fogyatékosok Otthonában, több, mint 200 km-re édesanyjától. Piroska néni utolsó kívánsága, hogy fiát egy budapesti otthonba helyezzék át, hogy többet tudjon vele találkozni és ha lehet, akár minden nap magához ölelhesse. Ebben segít neki Brandt Viktor, aki egy éve Attila gondnoka is. Szerencsére Viktor Álomszállítóként (Viktor egy alapítványnál dolgozik, ahol mozgáskorlátozottakat segítenek szállítani) tudja, hogy mi a teendő ilyen esetben: eddig havonta vitte Piroska nénit Zsirára, most pedig segít benne, hogy fiát Budapestre hozhassák.

Piroska néni minél többet szeretne a fiával lenni. Fotó: olvasói fotó

„Piroska néninek a fia a mindene"

Brandt Viktor Álomszállítóként ténykedik amellett, hogy 30 éve dolgozik a BKV-nál, mint trolibuszvezető. Piroska nénit régóta ismeri, amolyan családbarát. Éppen ezért fordult hozzá a néni, hiszen ha valaki valóra tudja váltani utolsó kívánságát, az az Álomszállító. Attila 2008 óta él Zsirán, a Fogyatékosok Otthonában. Piroska néni öt éve adta le a kérvényt egy budapesti otthonba, hogy fiát elhozathassa a fővárosba, de eddig várólistára kerültek. A néni azonban nem adta fel a reményt.

„Én egy éve vállaltam Attila gondozását, és próbálok mindenben segíteni neki és Piroska néninek, hogy minél többet együtt lehessenek. Minden hónapban elviszem az édesanyát a fiához az otthonba és megígértem neki, hogy segítek, hogy Attila közelebb kerüljön hozzá" – mesélte a Metropolnak Viktor, aki évek óta működteti Álomszállító Alapítványát, amivel mozgáskorlátozott embereknek segít.

Megfogadtam, hogy ez a kedves, idős édesanya nem fogja tudni megszámolni egy kezén, hogy hány alkalommal ölelheti még magához gyermekét

– hangsúlyozta Viktor, aki megígérte Piroska néninek, hogy elintézi, hogy feljusson a fia egy budapesti otthonba.

A néni állapota is romlik, mert hiányzik neki a fia. Neki ő a mindene. Olyan szép, amikor látom őket együtt, ahogy ölelgeti a fiát, jó érzés, hogy tudok nekik segíteni

– tette hozzá Viktor.

Piroska néni mindene az értelmi fogyatékossággal élő fia, Attila. Fotó: olvasói fotó

Megvalósulni látszik az utolsó kívánság

Amikor Viktort felkerestük csupa jó hírrel szolgált: úgy látszik, hogy megüresedett egy hely abban a budapesti otthonban, ahová öt éve adta le kérvényét Piroska néni a fia számára. Így az otthon fogadni tudja Attilát egy próbanap után. Ha minden jól megy tehát hamarosan újra együtt lehet anyja és fia, sőt akár minden nap is találkozhatnak egymással. Az Álomszállító Brandt Viktor feladata azonban itt nem ér véget: vállalt gondokságát továbbra is folytatja és Attilát szeretné minél jobb egészségügyi állapotba hozni.

Szeretném felturbózni egészségügyileg Attilát. Jelenleg csak pépes ételt tud enni, mert nincs már teljes fogazata. Ezt mindenképpen szeretném megcsináltatni neki, hogy tudjon rendesen enni és kicsit megerősödhessen. Illetve szemüveget is fogok neki csináltatni, hogy nézhessen tévét is

– árulta el feladatait Viktor, aki ezeket csak akkor tudja megvalósítani, ha Attila felkerül Budapestre, így nagyon örül az üresedésnek.

„Remélem, hogy Attila tényleg felkerülhet Pestre, mert ha valakik megérdemlik, hogy közel legyenek egymáshoz akkor az egy édesanya és fia" – zárta gondolatait a segítő.