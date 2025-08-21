RETRO RÁDIÓ

Elszabadult a pokol a reptéren: őrjöngő ámokfutó kalapáccsal fenyegette az utasokat

Az emberek sikoltozva szaladtak el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.21. 11:30
Módosítva: 2025.08.21. 14:11
repülőtér kalapács Milánó ámokfutó

Egy elvetemült férfi terrorizálta a Malpensa repülőtér utasait és személyzetét Milánóban. Szemtanúk elmondása szerint az emberek menekültek a férfi elől, aki utasokra támadt és a berendezést is megrongálta.

repülőtér
A repülőtéren pánik lett úrrá  Fotó: freepik.com/Illusztráció

A férfi az első terminálnál kezdte el az őrjöngést, ahol összetörte a pultokat, majd tüzet gyújtott. A tűz miatt, a repülőtér egy részét le kellett zárni. A füst olyannyira megtöltötte a terminált, hogy minden embert ki kellett menekíteni.

A repülőtéren elszabadult a pokol

A dühöngő férfi egy szemetesben gyújtotta meg a tüzet és egy kalapács is volt nála, amivel kárt tett a repülőtér felszerelésében. Asztalokat, pultokat és monitorokat tört össze, majd embereket is meg akart támadni a fegyverrel.

Egy nő sikoltozva és pánikolva menekült a támadó elől, aki kalapáccsal fenyegette meg a reptér utasait. Többen megpróbálták lefegyverezni, míg végül megérkezett a biztonsági szolgálat. A biztonsági őrök a földre szorították és megbilincselték az ámokfutót.

A támadót elszállították, de a füst miatt minden utast ki kellett küldeni a helyszínről. A hatóságok pár perc alatt megérkeztek és eloltották a tüzet, de az emberek rendkívül megrémültek.

Egy szemtanú elmondása szerint, amikor a férfi megnyújtotta a tüzet, a közelében tartózkodott, majd hangos kiabálásba kezdett. A nő azonnal tudta, hogy baj van, ezért férjével kézen fogva kezdtek el szaladni az ellenkező irányba – írja a Mirror.

 

Top hírek

