"Behívtak, hogy búcsúzzak el a kislányomtól" - Sára, sérült kislánya miatt találta meg a hivatását

Luca 2008. 08. 08-án született, épp azon a napon, amikor kezdődtek a nyári olimpiai játékok Kína fővárosában, Pekingben. A kislány édesanyja, Sára pontosan emlékszik arra a napra. Délelőtt tévét nézett, ahol bemondták, hogy a csupa nyolcasokból álló napot, ami ráadásul az olimpia első napja, különösen szerencsésnek gondolják a kínaiak, ezért több kismama is erre a napra időzítette a szülését. Az ő kisbabájának még nem kellett volna elindulnia, hiszen Sára még csak 24 hetes terhes volt. A szülés azonban délután váratlanul beindult, a család második kislánya pedig mindössze 70 dekagrammal látta meg a napvilágot. A halmozottan sérült kislány azóta, már egy 17 éves nagylánnyá cseperedett.

Luca egy halmozottan sérült kislány, aki bár beszéddel nem kommunikál, édesanyjával mégis megértik egymást. Az ő közös nyelvük ugyanis a szeretet.

A szülés utáni első két napban még minden rendben volt. A második napon azonban, a koraszülött kislány hirtelen agyvérzést kapott, az orvosok pedig felkészítették a szülőket, hogy a kislány valószínűleg testileg és szellemileg sérült lesz.

Emlékszem, annyira apró baba volt, hogy az ujjbegyemre ráfért az egész kis tenyere. Picike volt, de gyönyörű, hihetetlenül szép kislány

— emlékezett vissza Sára az első találkozásra.

"Behívtak, hogy búcsúzzak el a kislányomtól"

Lucát édesanyja sokáig nem vehette magához az inkubátorból, időközben Sárát pedig haza is engedték, hiszen várta otthon első kislánya, aki ekkor ötéves volt. A kislány sokáig nem értette, hogy édesanyja miért a kistestvére nélkül ment hozzá haza.

Luca három hónapot töltött a koraszülött osztályon, majd onnan átkerült az intenzív osztályra. Nem sokkal rá azonban az intenzíven egy agyhártyagyulladással együtt járó járvány söpört végig, amiben több kisbaba is meghalt.

Luca is elkapta a fertőzést, Sára telefonja pedig egy nap megcsörrent és azt közölték vele, hogy menjen be a kórházba elbúcsúzni a kisbabájától, mert szerintük nem fogja megélni a holnapot.

Sára előtte is minden nap órákat töltött a kisbabájával, de a hívás után el sem mozdult mellőle. A szíve legmélyén azonban érezte, hogy kislánya küzdeni fog, nem fogja feladni. Igaza lett. A fertőzés miatt azonban Lucát újra lélegeztetőgépre kellett tenni, ez pedig tönkretette a tüdejét. Egy teljes évbe telt, mire végre hazaengedhették.