"Behívtak, hogy búcsúzzak el a kislányomtól" - Sára, sérült kislánya miatt találta meg a hivatását
Sára egy családi vállalkozásban dolgozott és azt tervezte, hogy onnan is megy nyugdíjba. Azonban az élet közbeszólt, amikor középső kislánya, a vártnál 4 hónappal korábban megszületett. Sára egy évet töltött a kórházban halmozottan sérült kislányával, Lucával, ez idő alatt pedig rengeteg sorstárs-édesanyának segített. Rájött, hogy neki ezt a feladatot szánta a sors, most épp egy rekreációs ház megépítésén fáradozik.
Luca 2008. 08. 08-án született, épp azon a napon, amikor kezdődtek a nyári olimpiai játékok Kína fővárosában, Pekingben. A kislány édesanyja, Sára pontosan emlékszik arra a napra. Délelőtt tévét nézett, ahol bemondták, hogy a csupa nyolcasokból álló napot, ami ráadásul az olimpia első napja, különösen szerencsésnek gondolják a kínaiak, ezért több kismama is erre a napra időzítette a szülését. Az ő kisbabájának még nem kellett volna elindulnia, hiszen Sára még csak 24 hetes terhes volt. A szülés azonban délután váratlanul beindult, a család második kislánya pedig mindössze 70 dekagrammal látta meg a napvilágot. A halmozottan sérült kislány azóta, már egy 17 éves nagylánnyá cseperedett.
A szülés utáni első két napban még minden rendben volt. A második napon azonban, a koraszülött kislány hirtelen agyvérzést kapott, az orvosok pedig felkészítették a szülőket, hogy a kislány valószínűleg testileg és szellemileg sérült lesz.
Emlékszem, annyira apró baba volt, hogy az ujjbegyemre ráfért az egész kis tenyere. Picike volt, de gyönyörű, hihetetlenül szép kislány
— emlékezett vissza Sára az első találkozásra.
"Behívtak, hogy búcsúzzak el a kislányomtól"
Lucát édesanyja sokáig nem vehette magához az inkubátorból, időközben Sárát pedig haza is engedték, hiszen várta otthon első kislánya, aki ekkor ötéves volt. A kislány sokáig nem értette, hogy édesanyja miért a kistestvére nélkül ment hozzá haza.
Luca három hónapot töltött a koraszülött osztályon, majd onnan átkerült az intenzív osztályra. Nem sokkal rá azonban az intenzíven egy agyhártyagyulladással együtt járó járvány söpört végig, amiben több kisbaba is meghalt.
Luca is elkapta a fertőzést, Sára telefonja pedig egy nap megcsörrent és azt közölték vele, hogy menjen be a kórházba elbúcsúzni a kisbabájától, mert szerintük nem fogja megélni a holnapot.
Sára előtte is minden nap órákat töltött a kisbabájával, de a hívás után el sem mozdult mellőle. A szíve legmélyén azonban érezte, hogy kislánya küzdeni fog, nem fogja feladni. Igaza lett. A fertőzés miatt azonban Lucát újra lélegeztetőgépre kellett tenni, ez pedig tönkretette a tüdejét. Egy teljes évbe telt, mire végre hazaengedhették.
Halmozottan sérült kislánya miatt találta meg a hivatását
Míg kórházban voltak, Sára, baba thai masszázst kezdett végezni a kislányán és azt figyelte meg, hogy a kicsi jól reagál a masszázsra. A bent töltött hónapok alatt Sára rengeteg sorstárs anyukával ismerkedett meg, akiknek idővel elkezdte megtanítani azt, ami nekik is bevált. Hazatérve észrevette, hogy az akupunktúrára is nagyon jól reagál Luca, a kezdetben teljes hallássérültnek és vaknak hitt kislány ugyanis a kezeléseknek hála ma már lát és hall.
Sára végig tartotta a kapcsolatot a kórházban megismert anya-társaival és idővel rájött, hogy komolyabban is szeretne segíteni rajtuk. Megfigyelte, hogy egy ilyen nem várt élethelyzet sok édesanyánál depressziót és poszttraumás stresszt váltott ki. Ekkoriban fogalmazódott meg benne, hogy létrehoz egy alapítványt, ahol eszközt ad az édesanyák kezébe, hogy fel tudják dolgozni a traumáikat.
Így született meg az Élet Kisvirága Alapítvány
A gondolat végül tetteket szült és Sára valóban létrehozott egy alapítványt, ami kezdetben Budapesten működött, majd Vácra költözött. A háromgyerekes édesanya folyamatosan képezte magát, életvezetési tanácsadóként kulcsfontosságú szerepet tölt be az Élet Kisvirága Alapítvány működésében, aminek a nevéhez Luca adta az ihletet.
Sáráék nagy hangsúlyt fektetnek a szülőfejlesztésre, a szülők házasságának megőrzésére, de az egészséges testvérekre és még a nagyszülőkre is.
Egy halmozottan sérült gyermek nevelése ugyanis az egész család életét felforgatja és Sára meglátása szerint az egészséges testvérek sokszor a háttérbe is szorulnak.
Hosszú-hosszú idő után, Sára hivatása most új szintre lép. A Szentendrei-szigeten ugyanis épül egy rekreációs ház, ami épp azt a célt fogja szolgálni, hogy az érintett családok kikapcsolódhassanak, feltöltődhessenek, egy kicsit kiszakadjanak a mindennapi mókuskerékből. A központ úgy épül meg, hogy az egész család, akár a nagyszülők vagy az unokatestvérek is beköltözhessenek a házba, míg a sérült fiatalokra gyógypedagógus szakember vigyáz. A Családszervezetek az idei adventi időszakban ennek a projektnek a megvalósulására szerveztek jótékonysági gyűjtést, amiből össze is gyűlt több mint 3 millió forint. A Dunakanyarban található rekreációs házról a Bors írt bővebben.
A központ még nincs kész, ezért Sára szívesen fogad minden adományt. Mint fogalmaz, aki adakozik, az nem egyszeri segítséget ad, hanem bekapcsolódik egy olyan folyamatba, ami nagyon sok család életét fogja könnyebbé tenni, hosszútávon.
- A rekreációs ház megépülését az alapítványon keresztül IDE kattintva támogathatod.
