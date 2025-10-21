„A tragédia megint megtalált” – Sürgősségire került Bence, a halmozottan sérült 19 éves tini

Egy szempillantás alatt fordult rémálomba a hétvége Majnár Beáta és 19 éves fia, Bence számára. A fiatal ralirajongó hirtelen allergiás rohamot kapott, így két napot töltöttek a sürgősségin.

Bence allergiás reakciója során orvosi segítségre szorult, a sürgősségin kötöttek ki Beával. Bence súlyos betegsége ellenére sem adja fel álmát: a rali világa ad számára igazi erőt és boldogságot Fotó: Olvasói

„Egyik percről a másikra kapott rohamot” – a sürgősségin is a rali Bence álma

Majnár Bence súlyos, gyógyíthatatlan beteg. Szellemileg sérült, a gerince megcsavarodott, 32 csavar tartja össze, 16 csigolyáját érinti a deformitás. Mégis, a fogyatékos fiú minden vágya a rali és az autóversenyek világa, ez a világ az, ahol igazi élményekre talált szüleivel együtt.

Egyik pillanatról a másikra allergiás rohamot kapott a gyerek. Felhívtam a körzetit, de nem tudtam megnyugodni, ezért bementünk az ügyeletre. Onnan nem is engedtek haza, mentünk a sürgősségire. Egy időre jobban lett, de aztán újra előjött a roham, így megint vissza kellett mennünk

– meséli Beáta.

Ott az orvos azonnal komolyan vette az esetet: Bence branült és szteroidot kapott, és benntartották anyát és fiát. A bőrgyógyászaton végül fény derült a roham okára: ételallergia!

Mi a tojásra gyanakszunk. Lágy volt, nem sült át teljesen, és pillanatok alatt kijött rajta a reakció

– teszi hozzá Beáta.

De a történet itt még nem ért véget. A sürgősségin találkoztak egy fiatal, harminc körüli orvossal, aki első pillantásra észrevette, hogy valami nincs rendben a fiúval.

Ránézésre megmondta, hogy baj van. Tátva maradt a szám, olyan jó orvosunk volt. A doktor ránézett, és sorolta, milyen tünetei vannak, amiket senki más eddig észre sem vett. Azt mondta, biztos, hogy valami szindróma vagy szívbetegség áll a háttérben, mert Bence pulzusa mindig 120 felett van. Hogy ez a fiú nem „csak” értelmi fogyatékos, hanem komoly betegség állhat a háttérben. Mert a testtartása és az, hogy az ujjáról mindig leszedi a bőrt, a másik ujjával kapargatja, ez szindróma lehet. Azt mondta, ne hagyjam annyiban, van remény, és én megtalálom a megoldást!

– meséli Beáta, aki már új reményt kapott, hogy ha kiderül Bence betegsége, akkor van rá gyógymód is. Most új vizsgálatokat terveznek, hogy kiderüljön, pontosan mi a baja Bencének. Az anya közben erőt merít más családok történeteiből is.