„A tragédia megint megtalált” – Sürgősségire került Bence, a halmozottan sérült 19 éves tini

Rohamot kapott a fogyatékkal élő Bence, de édesanyja, Beáta nem adja fel a harcot a diagnózisért! Mutatjuk a ralirajongó fiú küzdelmeit!
Egy szempillantás alatt fordult rémálomba a hétvége Majnár Beáta és 19 éves fia, Bence számára. A fiatal ralirajongó hirtelen allergiás rohamot kapott, így két napot töltöttek a sürgősségin.
„Egyik percről a másikra kapott rohamot” – a sürgősségin is a rali Bence álma
Majnár Bence súlyos, gyógyíthatatlan beteg. Szellemileg sérült, a gerince megcsavarodott, 32 csavar tartja össze, 16 csigolyáját érinti a deformitás. Mégis, a fogyatékos fiú minden vágya a rali és az autóversenyek világa, ez a világ az, ahol igazi élményekre talált szüleivel együtt.
Egyik pillanatról a másikra allergiás rohamot kapott a gyerek. Felhívtam a körzetit, de nem tudtam megnyugodni, ezért bementünk az ügyeletre. Onnan nem is engedtek haza, mentünk a sürgősségire. Egy időre jobban lett, de aztán újra előjött a roham, így megint vissza kellett mennünk
– meséli Beáta.
Ott az orvos azonnal komolyan vette az esetet: Bence branült és szteroidot kapott, és benntartották anyát és fiát. A bőrgyógyászaton végül fény derült a roham okára: ételallergia!
Mi a tojásra gyanakszunk. Lágy volt, nem sült át teljesen, és pillanatok alatt kijött rajta a reakció
– teszi hozzá Beáta.
De a történet itt még nem ért véget. A sürgősségin találkoztak egy fiatal, harminc körüli orvossal, aki első pillantásra észrevette, hogy valami nincs rendben a fiúval.
Ránézésre megmondta, hogy baj van. Tátva maradt a szám, olyan jó orvosunk volt. A doktor ránézett, és sorolta, milyen tünetei vannak, amiket senki más eddig észre sem vett. Azt mondta, biztos, hogy valami szindróma vagy szívbetegség áll a háttérben, mert Bence pulzusa mindig 120 felett van. Hogy ez a fiú nem „csak” értelmi fogyatékos, hanem komoly betegség állhat a háttérben. Mert a testtartása és az, hogy az ujjáról mindig leszedi a bőrt, a másik ujjával kapargatja, ez szindróma lehet. Azt mondta, ne hagyjam annyiban, van remény, és én megtalálom a megoldást!
– meséli Beáta, aki már új reményt kapott, hogy ha kiderül Bence betegsége, akkor van rá gyógymód is. Most új vizsgálatokat terveznek, hogy kiderüljön, pontosan mi a baja Bencének. Az anya közben erőt merít más családok történeteiből is.
„Teljesen felpörögtem, érzem, hogy most elindult valami!”
A Fogyatékkal Élők Alapítványánál azt mondták, hogy van remény. Hallottam egy fiúról, akinek ritka genetikai betegsége volt, és meggyógyult. Ez hatalmas erőt adott nekem! Tiszta libabőrös lettem. Teljesen be vagyok zsongva, mert ha tényleg kiderül, hogy Bencének mi a baja és tényleg van rá gyógymód, akkor én tűkön ülök, hogy az meglegyen. Megyek és csinálom és intézem. Van remény, és én nem hagyom, hogy a fiam feladja!
– teszi hozzá Beáta elképesztő lelkesedéssel.
Csütörtökön, október 23-án megyünk Máriapócsra ralit nézni, aztán Miskolc közelébe is. Itthon is van munka, minden megy tovább – csak most már tudjuk, miért kell küzdeni!
– mondja Bence édesanyja, akit ma már semmi nem állíthat meg fia gyógyulása útján.
