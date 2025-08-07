32 csavar van Bence gerincében - Ralirajongó fia életéért küzd az édesanyja

Bence anyja a Metropolnak elárulta, hogy a terhessége alatt minden rendben volt, azonban két héttel a szülés előtt minden megváltozott. Kiderült, hogy a fiú súlyos beteg, már az anyaméhben elkezdett visszafelé fejlődni. A helyzet azóta csak romlik, de a családja nem adja fel és mindent megtesz Bence boldogságáért, akinek élete a rali.

Bencének a rali a mindene. Fotó: Facebook

A rali teszi igazán boldoggá

Nem indult egyszerűen Bence élete. Nagyon kicsi volt, amikor megszületett, a szülei hetekig jártak vele kórházba. Hat évesen még azonban nem jöttek rá, hogy több betegsége is van. Az iskola megkezdése előtt kaptak kézhez egy szakvéleményt, miszerint szellemileg súlyosan sérült, ezért speciális iskolába kellett járnia.

A gyerekorvos nem vette észre, hogy baj van a gerincével, ezért az szépen lassan elferdült, amire már fűzőt kellett hordania. Gerincferdülésből gerinccsavarodás lett. 2023-ban meg is műtötték Debrecenben, de ezen kívül is sok betegsége van

– mondta Bence anyja Beáta, aki erőn felül próbálja boldoggá tenni a fiát.

Bencének három testvére van, a család nehéz anyagi helyzetben él, de ennek ellenére próbálják minél több versenyre elvinni Bencét, akinek nagy kedvence a rali.

Ha meglátja az autókat, a versenyzőket, teljesen kicserélődik, egy másik világba cseppen

– magyarázta Beáta, majd hozzátette, hogy fia álma, hogy ő is ralizhasson. Mivel Bence a versenyek alatt a legboldogabb, ezért szeretnék minél több helyre elvinni őt, azonban az anyagi nehézségeik miatt ezt nehezen, vagy nem tudják fizetni. A versenyeken már ismerik, a belépőket ingyen kapják, de az útiköltség problémát jelent.

Bencét a raliversenyek tezsik boldoggá Fotó: Facebook

Nem lát reményt

Beáta nem lát esélyt arra, hogy fia állapota javuljon. Nem elég a gerincproblémája, izomsorvadása is van, csontösszenövései vannak, amiket nem lehet megműteni. Ezen felül kezdenek beszűkülni a kezei, és a jobb szemére nem lát.

„Nem írom le a gyerekemet, akkor sem, ha más azt megteszi” – mondta az anya, aki minden követ megmozgat, hogy a fia boldog lehessen. Az a célja, hogy a fia élvezze az életet, amennyire lehet, sok ralira és olyan helyekre szeretnék elvinni, ahova egészséges gyerekek is eljutnak.

Ha szeretne segíteni Bencének és családjának, ide kattintva megteheti.