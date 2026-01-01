Még alig kezdődött el az újév: máris baljós előrejelzéseket tett 2026-ra a jós
A jós elmondta, mire kell készülnünk az új esztendőben.
Egy médium, aki azt állítja, hogy megjósolta a koronavírus-járványt, nyilvánosságra hozta 2026-ra vonatkozó előrejelzéseit. Nicolas Aujula elmondása szerint rendkívüli képességgel rendelkezik és tudja, mi fog történni az új évben.
A médium aggasztó dolgokat jósol az új évre
A hipnoterapeuta mindössze 17 évesen fedezte fel természetfeletti képességeit, miután képeket látott korábbi életeiből. A médium elmondta, hogy előző életeiben is többször foglalkozott mágiával.
A jós előre látta az utóbbi évek legnagyobb járványát, a 2026-os évre pedig érdekes jóslatokat mondott. Aujula úgy véli, különösen jó pár éve volt, miután előre látta Donald Trump választási győzelmét, a mesterséges intelligencia térnyerését és Katy Perry párkapcsolati problémáit.
A látnok megjósolta Nagy-Britannia legmelegebb nyarát, valamint Wales győzelmét a Six Nations nevű rögbi-bajnokságban is, ami valószínűleg a legkevésbé valószínű. Az Egyesült Királyságon kívül erős vulkáni és szeizmikus aktivitásra számít Görögország, Törökország, a Csendes-óceán és Ázsia területén. Azt is előre látja, hogy Hollywoodot számos rágalmazási üggyel sújtják majd, miután látomásában a „rágalmazás” szót látta materializálódni a Hollywood-felirat közelében.
A jóslatok közül a legaggasztóbb, hogy a mesterséges intelligencia által generált filmek gyakoribbá válhatnak. Aujula minden bizonnyal arra számít, hogy 2026-ban megjelennek az űrlények is, ahogyan figyelmeztet egy „rejtélyes betegségre” is.
Ami pedig a sztárokat illeti, 2026-ban is arra kell számítanunk, hogy Harry herceg és Meghan számára újabb nyilvános viták várhatók, bár ezt a legtöbben sejthették volna - írja a Ladbible.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre