Még alig kezdődött el az újév: máris baljós előrejelzéseket tett 2026-ra a jós

Egy médium, aki azt állítja, hogy megjósolta a koronavírus-járványt, nyilvánosságra hozta 2026-ra vonatkozó előrejelzéseit. Nicolas Aujula elmondása szerint rendkívüli képességgel rendelkezik és tudja, mi fog történni az új évben.

A médium aggasztó dolgokat jósol az új évre

A hipnoterapeuta mindössze 17 évesen fedezte fel természetfeletti képességeit, miután képeket látott korábbi életeiből. A médium elmondta, hogy előző életeiben is többször foglalkozott mágiával.

A jós előre látta az utóbbi évek legnagyobb járványát, a 2026-os évre pedig érdekes jóslatokat mondott. Aujula úgy véli, különösen jó pár éve volt, miután előre látta Donald Trump választási győzelmét, a mesterséges intelligencia térnyerését és Katy Perry párkapcsolati problémáit.

A látnok megjósolta Nagy-Britannia legmelegebb nyarát, valamint Wales győzelmét a Six Nations nevű rögbi-bajnokságban is, ami valószínűleg a legkevésbé valószínű. Az Egyesült Királyságon kívül erős vulkáni és szeizmikus aktivitásra számít Görögország, Törökország, a Csendes-óceán és Ázsia területén. Azt is előre látja, hogy Hollywoodot számos rágalmazási üggyel sújtják majd, miután látomásában a „rágalmazás” szót látta materializálódni a Hollywood-felirat közelében.

A jóslatok közül a legaggasztóbb, hogy a mesterséges intelligencia által generált filmek gyakoribbá válhatnak. Aujula minden bizonnyal arra számít, hogy 2026-ban megjelennek az űrlények is, ahogyan figyelmeztet egy „rejtélyes betegségre” is.

Ami pedig a sztárokat illeti, 2026-ban is arra kell számítanunk, hogy Harry herceg és Meghan számára újabb nyilvános viták várhatók, bár ezt a legtöbben sejthették volna - írja a Ladbible.