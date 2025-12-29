Kreatív válás: Meghan visszavonul 2026-ban – állítja a jós

Az „élő Nostradamusként” is emlegetett jós, Athos Salome meglepő pontossággal jósolta meg korábban II. Erzsébet királynő halálát, a Covid–19 világjárványt, sőt Elon Musk technológiai vállalkozásait is. Athos Salome most azt állítja, hogy Harry herceg felesége, Meghan Markle megkezdi a visszavonulási időszakát. A jós szerint ezt leginkább a szakmai kényszer szüli, és az erős nyilvános megjelenések miatt következik be.

Meghan Markle 2026-ban visszavonul „az élő Nostradamusként” emlegetett jós szerint (Fotó: Getty Images / Hot! magazin)

Meghan Markle látványosan visszavonul, de meddig?

A jós szerint életbe léphet egy úgynevezett „kreatív válás” is 2026 körül. Ennek értelmében Harry és Meghan megegyezik abban, hogy szakmailag külön utakon folytassa, saját imázzsal és projektekkel.

Robbanásszerű leleplezésekre számítok volt alkalmazottak vagy eltávolodott szövetségesek részéről is. A kritika a tetőfokára hág – és Meghan válaszul 2026 során visszavonul a reflektorfényből

– magyarázza a jós, aki szerint Meghan nyilvános megítélése jelentősen romlik.

Salome továbbá azt is állította, hogy a pár és a királyi család közötti viszony továbbra is távolságtartó marad, ám ellenőrzött keretek között.

Míg Meghan elmondása szerint jó véleménnyel vannak a Netflixnél az életmódsorozatáról, addig a nézettségi arányok és a közvélemény teljesen más véleményt tükröz. A jóslatok szerint Harry felesége és a Netlfix közötti együttműködés feszültségektől terhessé válhat, ami Meghan As Ever nevű vállalkozására is kihathat.

A látnok szerint Meghan visszavonulása 2026 elején várható, ugyanakkor nem lesz végleges. A jós állítja, hogy Meghan az év végén visszatér, és egy megújult szakmai irányvonallal kerül a refektorfénybe. Eltávolodik az életmód- és wellness-branding világától, és inkább társadalmi ügyekre összpontosít – idézi a brit Express Athos Salome jövendölését. A jós szerint Meghan később a színészethez is visszatér, ám nem nagy költségvetésű hollywoodi produkciókban, hanem kisebb, alacsonyabb költségvetésű filmekben vállal szerepet. Így igent mond egy független filmre, amelyet egy elismert női rendező dirigál majd.