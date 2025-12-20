RETRO RÁDIÓ

Ritka pillanat: Meghan és Harry herceg videón mutatták meg a gyermekeiket

Archie herceget és Lilibet hercegnőt ritkán látni. Most azonban feltűnnek szüleik, Meghan és Harry herceg karácsonyi videójában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 10:00
Archie herceget és Lilibet hercegnőt ritkán látni, most azonban Meghan és Harry herceg év végi videójában feltűnnek ők is – közölte a People. A sussexiek felidézték 2025 és korábbi évek legfontosabb pillanatait; a felvételt ünnepi jókívánságokkal és egy karácsonyi üdvözlőlappal együtt osztották meg.

Meghan és Harry herceg karácsonyi videójában feltűnnek a gyerekek
Meghan és Harry herceg karácsonyi videójában feltűnnek a gyerekek Fotó: AFP

Meghan hercegné és Harry herceg ünnepi jókívánságaikat videó formájában küldik, amelyben két gyermekük, Archie herceg és Lilibet hercegnő is szerepel.

A pár december 19-én tette közzé a videót, amelyben az elmúlt négy- illetve idei évből származó felvételek láthatók az Alapítványuk munkájáról.

Harry herceg és Meghan, Sussex hercege és hercegnéje irodája, valamint az Archewell nevében boldog ünnepeket és örömteli új évet kívánunk

– áll az üzenetben.

Meghan és Harry herceg karácsonyi videójában feltűnnek a gyerekek

A 6 éves Archie és a 4 éves Lilibet egy meglepetésszerű közös program során tűntek fel a videóban szüleikkel, amikor az Alapítványuk a helyi közösség számára készített ételeket hálaadás előtt. A felvételeken Archie és Lilibet segítenek az étel elkészítésében, és szüleikkel együtt egy teli kocsit tolnak.

A karácsonyi ünnepi videót IDE kattintva tudja megtekinteni!

Meghan és Harry általában két külön karácsonyi üdvözlőkártyát küldenek. Az Archewell nevében kiadott kártyájuk mellett rendszerint küldenek egy magánjellegűt is a családnak és barátoknak, amelyet a nyilvánosság nem lát.

  • A család ünnepi hagyományai Meghan legújabb Netflix-sorozatában, a Szeretettel, Meghan című műsorban is központi szerepet kapnak. 
  • A különkiadásban Meghan adventi naptárakat készít a gyerekeinek.

 

