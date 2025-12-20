Ritka pillanat: Meghan és Harry herceg videón mutatták meg a gyermekeiket
Archie herceget és Lilibet hercegnőt ritkán látni. Most azonban feltűnnek szüleik, Meghan és Harry herceg karácsonyi videójában.
Archie herceget és Lilibet hercegnőt ritkán látni, most azonban Meghan és Harry herceg év végi videójában feltűnnek ők is – közölte a People. A sussexiek felidézték 2025 és korábbi évek legfontosabb pillanatait; a felvételt ünnepi jókívánságokkal és egy karácsonyi üdvözlőlappal együtt osztották meg.
Meghan hercegné és Harry herceg ünnepi jókívánságaikat videó formájában küldik, amelyben két gyermekük, Archie herceg és Lilibet hercegnő is szerepel.
A pár december 19-én tette közzé a videót, amelyben az elmúlt négy- illetve idei évből származó felvételek láthatók az Alapítványuk munkájáról.
Harry herceg és Meghan, Sussex hercege és hercegnéje irodája, valamint az Archewell nevében boldog ünnepeket és örömteli új évet kívánunk
– áll az üzenetben.
Meghan és Harry herceg karácsonyi videójában feltűnnek a gyerekek
A 6 éves Archie és a 4 éves Lilibet egy meglepetésszerű közös program során tűntek fel a videóban szüleikkel, amikor az Alapítványuk a helyi közösség számára készített ételeket hálaadás előtt. A felvételeken Archie és Lilibet segítenek az étel elkészítésében, és szüleikkel együtt egy teli kocsit tolnak.
A karácsonyi ünnepi videót IDE kattintva tudja megtekinteni!
Meghan és Harry általában két külön karácsonyi üdvözlőkártyát küldenek. Az Archewell nevében kiadott kártyájuk mellett rendszerint küldenek egy magánjellegűt is a családnak és barátoknak, amelyet a nyilvánosság nem lát.
- A család ünnepi hagyományai Meghan legújabb Netflix-sorozatában, a Szeretettel, Meghan című műsorban is központi szerepet kapnak.
- A különkiadásban Meghan adventi naptárakat készít a gyerekeinek.
